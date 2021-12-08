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Будь-яке вторгнення РФ в Україну буде стратегічною помилкою, доведеться заплатити реальну ціну, - МЗС Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Будь-яке вторгнення РФ в Україну буде стратегічною помилкою, доведеться заплатити реальну ціну, - МЗС Великої Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що Росія зробить стратегічну помилку в разі вторгнення в Україну, й за це Москві доведеться заплатити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Будь-яке вторгнення Росії в Україну буде стратегічною помилкою. Як сказав президент Байден, за це доведеться заплатити реальну ціну", - сказала Трасс.

Голова МЗС Великобританії висловила підтримку безпеки, оборони та енергетичної незалежності України. Трасс заявила, що пізніше в середу проведе зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою.

Також читайте: Кулеба здійснить візит до Великої Британії: Міністр порушить питання лібералізації візового режиму для громадян України

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
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08.12.2021 13:24
+6
Британці ви найкращі після штатів
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08.12.2021 13:21
+5
Які рішучі слова. От як би такі слова перетворювалися в новітні засоби ППО передані на умовах ленд-гізу Україні. Ціни б таким словам не було.
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08.12.2021 13:21
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Британці ви найкращі після штатів
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08.12.2021 13:21 Відповісти
Бонд7,займись делом,ВЕЛКОМ)))
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08.12.2021 20:22 Відповісти
Які рішучі слова. От як би такі слова перетворювалися в новітні засоби ППО передані на умовах ленд-гізу Україні. Ціни б таким словам не було.
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08.12.2021 13:21 Відповісти
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08.12.2021 13:24 Відповісти
Розами, и засовывать в ашко калючками уперед.
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08.12.2021 16:25 Відповісти
оно-у............ще
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08.12.2021 20:41 Відповісти
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08.12.2021 20:55 Відповісти
"Касапи" нехай почитають історію як козаки Москву здобували , та що з ними буде після нападу на Україну :11 жовтня військо королевича Владислава та козаки Петра Сагайдачного розпочали наступ на Москву і навіть прорвалися в місто зі сторони Арбатських воріт. І хоча у цей день розвинути успіх атакуючим не вдалось (головним чином через зраду двох найманців - французьких інженерів, які перебігли на бік московітів і передали їм плани атакуючих), агресивні наступальні дії українських козаків змусили підступних московських бояр просити миру на вигідних для польського королевича умовах. Проте московіти навмисно затягували переговори, сподіваючись на те що голод і холодна зима змусять козацько-польські війська відступити. Проте Сагайдачний не дав жодного шансу хитрим боярам. Протягом листопада 1618 року його полковники захопили міські посади Серпухова та Калуги, у руках їх московських гарнізонів залишились лише міські цитаделі. 8 тисяч козаків, сіючи паніку і відсікаючи саму можливість допомоги оточеній Москві, сплюндрували землі на південь від Москви (лівий берег р. Оки). Як зазначає Іван Крип`якевич, «ця кампанія немало спричинилася до того, що Московщина мусіла скласти з Польщею мир» [4, 184]. Мир був вигідним як для московітів, що вичерпали свої ресурси у боротьбі з козаками, так і для польської шляхти, яка втомилася воювати. 11 грудня 1618 року було підписано так зване Деулінське перемир'я. Владислав відмовився від своїх прав на московський престол. За цю відмову Річ Посполита отримала білоруські й українські землі (Смоленщину, Чернігівщину та Новгород-Сіверщину), які до того були загарбані Москвою. 29 міст увійшли до складу Речі Посполитої. На думку українського історика, Віктора Брехуненка, Петро Сагайдачний до останнього виступав проти миру з Москвою і наполягав на подальших бойових діях. На думку ж Михайла Грушевського, Сагайдачний навпаки був зацікавленим у збереженні Москви, як протидії Речі Посполитій, адже це давало шанс козацтву відігравати важливу роль у неминучих подальших конфліктах цих держав, отримуючи преференції для України.
Коротко витяг з віршу Т.Шевченка "Розрита могила"Ой Богдане!Нерозумний сину!Подивись тепер на матір,На свою Вкраїну,Що, колишучи, співала,Про свою недолю,Що, співаючи, ридала,Виглядала волю,Ой Богдане, Богданочку,Якби була знала,У колисці б задушила,Під серцем приспала.
Висновок,Б.Хмельницький віддав Україну в кабалу "касапам",історія вчить ...є герої України ,і є зрадники ,до інформації П.К.Сагайдачний-Петро Конашевич народився в селі Кульчиці Самбірського району Львівської області) у православній родині
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08.12.2021 13:44 Відповісти
Причем тут Шевченко? Он поет а не историк или политик.
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08.12.2021 20:36 Відповісти
А вторжение в 2014 и анексия крысма это будь-яке вторжение или еще нет?
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08.12.2021 13:46 Відповісти
Прощай немытая Рассея!
Страна без чести, без мозгов,
Страна дебилов и воров.
С твоим ущербно-слезным гимном,
С извечным поиском врагов.
С тупою завистью и злобой
Ко всем, кто лучше и умней.
Живи с рашистами, попробуй.
Но дай мне жить в Стране моей.
Бери с собой тулуп вонючий.
И петушиный герб в гавне.
Иди ты на … в жопу е…й.
Коль там комфортнее тебе.
Быть может за стеною НАТО
Сокроюсь я от ваших вшей.
Когда-то и тебе подарит
Бог счастье вникнуть в смысел слов:
Что ненависть не созидает,
А созидает лишь Любовь.
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08.12.2021 13:52 Відповісти
Так наче пацаки будуть платити срублями.
Потратять знову нафто- і газоєвро.
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08.12.2021 14:13 Відповісти
Англосаксы решили посоревноваться, кто больше скиздит..... Какую цену... Англичан травят прямо в Лондоне, вешают, убивают, применяют радионуклиды.... Кто реальную цену заплатил? Але, либерасты.... Что за бред....
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08.12.2021 20:16 Відповісти
Еще один васян про политику говорит.
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08.12.2021 20:24 Відповісти
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08.12.2021 20:23 Відповісти
Россияне, реальная цена очень высока. Это вам не обанкроченный рубль в три раза, и взвинчивание цен на все продукты в два раза, при старой з.п. Вам это терпимо- мы знаем. Это вам будет реальный голод, и тотальная иммиграция из страны, и 90%й порог абортов. Даже "ножки Буша" поступят на спасение, только через несколько лет позора.
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08.12.2021 20:24 Відповісти
И еще не факт, что поступят.
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08.12.2021 20:29 Відповісти
поступят, для подчёркивания ноги у горла.
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08.12.2021 20:46 Відповісти
Так жрачку то сейчас Россия в Европу Азию и Америку экспортирует. Уж чего, чего, а за продовольственную безопасность волноваться не приходится. Полки магазинов трещат от собственной продукции. Это же РФ, а вы всё её к СССРу причисляете.
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03.01.2022 17:50 Відповісти
От какой собственной продукции? Не смешите хоть. А сырьё откуда привезли, химию разную для производства? А сами станки, конвейерные ленты, холодильники и тд. Уж розеток то у вас своих нет, а вы про "собственную продукцию" рассказываете)) Это, как раз, у СССР была собственная продукция, поэтому и дефициты кругом, и мечта о западных товарах у народа т.к. конкуренцию проиграли напрочь. Всё чего то догоняли, догоняли да развалились. Но хоть как-то пытались быть независимыми и строить свою политику. А сейчас полностью под колпаком.

-хватит пропагандонов всяких слушать, включайте свой мозг.
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04.01.2022 10:24 Відповісти
Що тут казати, крім дякуємо.

Але всеж додам.

Коли Кацапська імперія була в союзниках с Великобританією (війна проти Наполеона, АНТАНТА, Антигітлеровська коаліція), то була з переможцамі.

А ось коли проти Кацапії воювала Велікобританія (Кримська компанія проти османів, зі здачою Севастополю, війна з Японією 1904-1905-го років), тоді Кацапія програвала.
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08.12.2021 20:28 Відповісти
САМАЯ ЛУЧШАЯ ЦЕНА ДЛЯ ПАРАШИ
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08.12.2021 20:28 Відповісти
Если что, то вторжение началось в 2014....
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08.12.2021 20:31 Відповісти
получается при 5 Президенте все страны были как-то уверены что Украина скорее всего справится сама и помогая нам, только выражали озабоченность и вводили санкции рашке
при 5,5 преЗЕденте все те же страны вдруг осознали, глядя на это хрипатое чмо, что Украина таки находится в опасности... и просто озабоченности и санкций мало... нужно переходить к серьезному коллективному предупреждению непосредственно коварно-брехливому *****, пытающемуся навязать свою игру всему миру...
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08.12.2021 20:38 Відповісти
Восемь? Сколько надо заплатить?
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08.12.2021 20:42 Відповісти
***** твоё оплатит
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08.12.2021 21:22 Відповісти
восемь?
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09.12.2021 02:57 Відповісти
Спасибо настоящим союзникам за поддержку! Слава Украине!
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08.12.2021 21:14 Відповісти
хотел бы немного поправить английских друзей Украины - это не "ошибка", а ПРЕСТУПЛЕНИЕ!!!
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08.12.2021 23:54 Відповісти
но сперва от рук "бандеровцев" с удостоверениями фсб падут Аксёнов и Поклонская - это будет первый акт балета
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04.01.2022 10:35 Відповісти
 
 