Будь-яке вторгнення РФ в Україну буде стратегічною помилкою, доведеться заплатити реальну ціну, - МЗС Великої Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що Росія зробить стратегічну помилку в разі вторгнення в Україну, й за це Москві доведеться заплатити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Будь-яке вторгнення Росії в Україну буде стратегічною помилкою. Як сказав президент Байден, за це доведеться заплатити реальну ціну", - сказала Трасс.

Голова МЗС Великобританії висловила підтримку безпеки, оборони та енергетичної незалежності України. Трасс заявила, що пізніше в середу проведе зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою.

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