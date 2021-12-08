УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5535 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
826 19
ВООЗ (710) карантин (16095) коронавірус (16712)

Штам "Омікрон" може стати домінантним у Європі вже на початку січня, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Штам

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" може стати домінуючим у Європі. Це може статися вже на початку січня.

Про це йдеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За інформацією організації, новий варіант COVID виявили вже у 57 країнах світу.

"Ґрунтуючись на кількох припущеннях щодо переваг зростання, термінів поширення в європейському регіоні, а також враховуючи змішання населення та заходи громадської охорони здоров'я та соціальні заходи, Європейський центр профілактики та контролю захворювань спрогнозував, що якщо 1% інфекцій SARS-CoV-2 буде викликаний варіантом "Омікрон", то він стане домінантним у Європі, становлячи понад 50% від загальної кількості нових інфекцій, з перевагою зростання 120% до 1 січня 2022 року", - йдеться в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки що немає доказів того, що штам "Омікрон" краще уникає дії вакцин, - ВООЗ

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
иренка, ты случайно не сестра валерки? такую тупость постишь что валера по сравнению с тобой кладязьума
В ивропе то вкурсе как ты за них топишь??
показати весь коментар
08.12.2021 13:35
+2
Но укольчик бустерный надо вколоть
показати весь коментар
08.12.2021 14:35
+1
Еще ни одного смертельного случая от него не было! Надо быстрее его распространить и тогда пандемии конец! Зачем же тогда Пфайзер и остальные наделали вакцин? Не ,так нельзя , надо все вколоть!И еще наделать!
показати весь коментар
08.12.2021 13:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Європа майже вся вакцинована, може спати спокійно. А от наші антивакси вже лютують не па-дєцкі у коментах, а у житті спокійно йдуть та роблять вакцину.
показати весь коментар
08.12.2021 13:28 Відповісти
иренка, ты случайно не сестра валерки? такую тупость постишь что валера по сравнению с тобой кладязьума
В ивропе то вкурсе как ты за них топишь??
показати весь коментар
08.12.2021 13:35 Відповісти
О! Перший антиваксик пішов!

Наступні підуть більш агресивні та неадекватні.
показати весь коментар
08.12.2021 13:41 Відповісти
тююю, та какая то ты скучная иренка , будешь такой затянутой - забьют на тебя и будешь писать в пустоту как твой брат валЭра
я так понимаю у тебя мир поделился на ваксеров и не ваксеров
показати весь коментар
08.12.2021 13:52 Відповісти
показати весь коментар
08.12.2021 14:13 Відповісти
Іренка, якщо вірити Pfizer то згідно дослідженням їх щеплення до 40 разів меньш ефективне аніж від оригінального ковід, тобто нехай Pfizer ефективний на 95% від першого ковіду, тобто з 50 щеплених 49 захворіють. Дослідження опубліковано вчора, зараз результати перевіряють.
показати весь коментар
08.12.2021 14:25 Відповісти
Цей вірус ще багато сюрпризів нам готує. Завдання вчених займатися його вивченням, а нам, звичайним людям, треба прислухатися до науковців та вірити у науку. Ми ж не у середньовіччі живемо, хоча почитавши деякі коментарі я вже починаю сумніватися.
показати весь коментар
08.12.2021 14:31 Відповісти
Не, уже не вставляет. Даже тыщщей на укольчик не заманите.
показати весь коментар
08.12.2021 14:44 Відповісти
Знаєш, мене ти більше не вставляєш
І гуси-гуси в вирій розлетілись.

Ми йдемо на різні туси
І відлетіли наші гуси
Антивакцинарні трУси
Вже замочили свої трусИ.

Ремейкнула від душі та сердця мега хіт «Гуси»
показати весь коментар
08.12.2021 15:17 Відповісти
та ша) вже там щось нове від омікрона знайшли))) так сказать "ответвленіе") закінчиться латинский алфавіт, перейдуть на шумерський, а потім на фарсі))) фармадауни
показати весь коментар
08.12.2021 13:28 Відповісти
просто якось за Дельту ( чи як його ) незручно ...
показати весь коментар
08.12.2021 13:29 Відповісти
Факт: Якщо звичайний вірус грипу назвати ім'ям і написати про це в новинах то 73% зе-бобіків дозволять вдягти на себе намордник, ошийник і навіть погодяться стати геями на період карантину
показати весь коментар
08.12.2021 13:30 Відповісти
Еще ни одного смертельного случая от него не было! Надо быстрее его распространить и тогда пандемии конец! Зачем же тогда Пфайзер и остальные наделали вакцин? Не ,так нельзя , надо все вколоть!И еще наделать!
показати весь коментар
08.12.2021 13:38 Відповісти
А ти хотів щоб були смертельні випадки?
показати весь коментар
08.12.2021 13:43 Відповісти
Я хотів би щоб він витіснив усі інші штами та вся оця коронаістерія скінчилась!
показати весь коментар
08.12.2021 14:28 Відповісти
Схоже на те, що еволюція віруса йде, я має йти. Має з'явитися штам, який більш заразний, але менш смертельний. Цей штам стане домінуючим і закінчить пандемію. Все буде добре.
показати весь коментар
08.12.2021 14:16 Відповісти
Но укольчик бустерный надо вколоть
показати весь коментар
08.12.2021 14:35 Відповісти
А что случится с Дельтой?
показати весь коментар
08.12.2021 15:37 Відповісти
А дельта куда делась, или пробирки только с Омикроном завезли
показати весь коментар
08.12.2021 16:44 Відповісти
 
 