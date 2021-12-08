Те, що розмова Байдена і Зеленського відбудеться завтра означає, що істерії немає, - Корнієнко

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко у тому, що розмова президентів США і України відбудеться у четвер, вбачає сигнал, що немає терміновості.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у Верховній Раді у середу.

"А це означає, що немає тієї істерії, яку вже нагнітають російські та проросійській ЗМІ в Україні. … Давайте зберігати "холодний розум". Він у дипломатичних справах дуже корисний",- наголосив Корнієнко.

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За словами першого віцеспікера, не потрібно коментувати робочий графік президентів США та України.

"Президенти точно розберуться, коли їм краще поспілкуватися", - запевнив він.

Нардеп звернув увагу, що головний стратегічний партнер України – США продовжує підтримувати нашу країну.

"А що стосується питання санкцій щодо "Північного потоку-2", у них самих є дискусія всередині. Ми про неї знаємо", - додав політик.