УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5535 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство Окуповані території - Крим і Донбас
2 926 9
Денісова (874) жінки (486) катування (521) ОРДЛО (299)

У в'язницях та СІЗО в ОРДЛО незаконно утримують 30 жінок, які зазнають катувань, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

У в'язницях та СІЗО в ОРДЛО незаконно утримують 30 жінок, які зазнають катувань, - Денісова

Наразі у в'язницях та СІЗО на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини незаконно утримують 30 жінок, де вони зазнають катувань та неналежного поводження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у фейсбуці.

Омбудсмен зазначила, що п'ятеро з них потребують невідкладної медичної допомоги через проблеми зі здоров'ям.

Вона додала, що, зокрема, громадянка України, вчителька фізики Наталія Шило пів року незаконно утримується у полоні на окупованій території Донеччини. Її підозрюють у нібито "шпигунстві на користь України".

"Жінку було затримано в окупованій Горлівці 5 червня 2021 року, куди вона приїхала з Києва відвідати літню матір. Лише через 30 днів після затримання рідним вчительки дозволили передати їй одяг та продукти. Наразі вона перебуває у СІЗО-5 м. Донецька, - написала Денісова.

У вязницях та СІЗО в ОРДЛО незаконно утримують 30 жінок, які зазнають катувань, - Денісова 01
На фото Наталія Шило

Також омбудсмен зазначила, що Наталія Шило - корінна мешканка Горлівки. Після тимчасової окупації переїхала до Харкова, де працювала у школі та стала лауреатом міського конкурсу "Учитель року – 2018" у номінації "Фізика". Згодом Наталія переїхала до Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОРДЛО людей, які порушували комендантську годину, вивозять на передову копати окопи, - правозахисник Лисянський

"Наголошую на необхідності тиску на країну-окупанта Росію задля дотримання прав незаконно ув'язнених громадян України та негайного їх звільнення", - наголосила Денісова.

У вязницях та СІЗО в ОРДЛО незаконно утримують 30 жінок, які зазнають катувань, - Денісова 02
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну нарешті ,а то все Саакашвілі та Саакашвілі...
показати весь коментар
08.12.2021 13:28 Відповісти
кацапські кати ******* знущатися нам слабшими, бо вони- нікчеми !
показати весь коментар
08.12.2021 13:30 Відповісти
У пліснявому варіанті, згадка про полонених, це спосіб протягнути зраду, під прикриттям високої мети.
показати весь коментар
08.12.2021 13:41 Відповісти
А ЗЄля об этом знает?
показати весь коментар
08.12.2021 13:35 Відповісти
А це часом не ті жінки?
показати весь коментар
08.12.2021 13:52 Відповісти
и около (простите за это слово!) 200 воинов, попавшим в плен еще в далеких 2014-2015-2016-... годах... около - потому что с каждым днем ада для этих людей... надежда на их возвращение тает...
последний обмен когда был? и кого наменяли???
показати весь коментар
08.12.2021 13:52 Відповісти
Сперва с Таиланда всех наркокурьеров освободит, там сейчас жарко и они мучаются.
показати весь коментар
08.12.2021 14:00 Відповісти
Так отож.Займитесь в первую очередь воинами , которые попали в плен в бою, а потом уже разбирайтесь с таксистами .
показати весь коментар
08.12.2021 15:07 Відповісти
 
 