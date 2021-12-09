Путін не змінить свої плани, доки Україна не стане членом ЄС і НАТО, - Яценюк

Будь-яка неоднозначність дає можливість Путіну розігрувати гру з Заходом і намагатися розділити ЄС та США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив експрем'єр-міністр, голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк.

"Путін - не той, хто буде малювати червоні лінії. Західний світ і Україна будуть встановлювати червоні лінії для Путіна: жодної ескалації, жодної подальшої агресії проти України. Залиште Україну в спокої і поверніть Донецьк, Луганськ і Крим", - наголосив він.

За його словами, президент США Джо Байден "зробив чудову роботу в плані консолідації спільної позиції усіх наших західних союзників".

Також експрем'єр зазначив, що президент країни-агресора намагається кинути виклик Заходу і випробувати президентство Байдена, адже "Путін намагається відновити Радянський Союз і захопити всю Україну".

Водночас Яценюк додав, що Путін не змінить свої плани, доки Україна не стане членом ЄС і НАТО.

Надзвичайно важливо зараз, підкреслив він, - "не посилати Путіну жодних змішаних сигналів": "Хочу ще раз повторити: ми ніколи не здамося".

"Будь-яка неоднозначність дає можливість Путіну розігрувати гру з нашими західними партнерами і намагатися розділити ЄС та США. Тож жодних розбіжностей між нашими позиціями - України, Європейського Союзу і Сполучених Штатів. ... Путін розуміє тільки мову сили. Наша сила - в нашій єдності і в непохитній підтримці територіальної цілісності України. Наша сила - в рішенні наших західних партнерів надавати нам оборонну зброю. Наша сила в тому, щоб викласти Путіну чіткий план дій і показати, що станеться, якщо Путін буде і надалі нарощувати ескалацію і намагатися захопити Україну", - зазначив Яценюк.

Київський Безпековий Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" 2007 року. Це головна міжнародна платформа України з обговорення проблем війни та миру, національної та світової безпеки.

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