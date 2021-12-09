Путін не змінить свої плани, доки Україна не стане членом ЄС і НАТО, - Яценюк
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Будь-яка неоднозначність дає можливість Путіну розігрувати гру з Заходом і намагатися розділити ЄС та США.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив експрем'єр-міністр, голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк.
"Путін - не той, хто буде малювати червоні лінії. Західний світ і Україна будуть встановлювати червоні лінії для Путіна: жодної ескалації, жодної подальшої агресії проти України. Залиште Україну в спокої і поверніть Донецьк, Луганськ і Крим", - наголосив він.
За його словами, президент США Джо Байден "зробив чудову роботу в плані консолідації спільної позиції усіх наших західних союзників".
Також експрем'єр зазначив, що президент країни-агресора намагається кинути виклик Заходу і випробувати президентство Байдена, адже "Путін намагається відновити Радянський Союз і захопити всю Україну".
Водночас Яценюк додав, що Путін не змінить свої плани, доки Україна не стане членом ЄС і НАТО.
Надзвичайно важливо зараз, підкреслив він, - "не посилати Путіну жодних змішаних сигналів": "Хочу ще раз повторити: ми ніколи не здамося".
"Будь-яка неоднозначність дає можливість Путіну розігрувати гру з нашими західними партнерами і намагатися розділити ЄС та США. Тож жодних розбіжностей між нашими позиціями - України, Європейського Союзу і Сполучених Штатів. ... Путін розуміє тільки мову сили. Наша сила - в нашій єдності і в непохитній підтримці територіальної цілісності України. Наша сила - в рішенні наших західних партнерів надавати нам оборонну зброю. Наша сила в тому, щоб викласти Путіну чіткий план дій і показати, що станеться, якщо Путін буде і надалі нарощувати ескалацію і намагатися захопити Україну", - зазначив Яценюк.
Київський Безпековий Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" 2007 року. Це головна міжнародна платформа України з обговорення проблем війни та миру, національної та світової безпеки.
Будь ласка, зачекайте...
Яценюк- зі 108 тисяч, за 2014-1016, до 90 млрд гривень.
Гройсман- з 90, за 2016-2019, млрд до 130 млрд гривень.
Гончарук- зі 130 млрд, за 5 місяців, до 12 млрд гривень
Шмигаль- ...
В 2014 він рятував Україну від кризи. І врятував.
Вінницький міський суд рішенням від 27 вересня зобов'язав блогерку Ірину Угрюмову спростувати неправдиву інформацію щодо прем'єр-міністра України 2014-2016 років, лідера партії "Народний фронт" Арсенія Яценюка. Вона опублікувала спростування та вибачення перед Арсенієм Яценюком та його родиною.
У своєму дописі на сторінці Facebook блогер написала, що розміщена нею інформація була недостовірною і такою, що не відповідає дійсності. "Прошу пробачення в Арсенія Петровича і його сім`ї за публікацію недостовірної інформації", - написала Ірина Угрюмова.
13 квітня 2019 року блогерка розмістила у своєму Facebook допис про те, що родина Арсенія Яценюка начебто проживає за межами України та володіє незаконними статками. Інформацію поширили десятки сайтів-"зливних бачків".
Нагадуємо, раніше прес-служба "Народного фронту" повідомила, що звернеться з позовом до суду щодо цього фейку: "Ми знову наголошуємо на тому, що Арсеній Яценюк проживає і працює в Україні. Його дружина Терезія працює психологом у державній лікарні у Києві. Батьки проживають у Чернівцях. Паспортів іноземних держав не мають", - заявляли у прес-службі.
Це не перший випадок, коли за рішенням суду спростовували брехню проти Арсенія Яценюка.
Так, блогер Михайло Шнайдер визнав неправдивою опубліковану ним інформацію про те, що лідер НФ начебто "живе в шикарному будинку на березі океану".
Також суд зобов'язав автора блогу Олега Торгала, який написав, що Арсеній Яценюк нібито "придбав 24 вілли у Маямі", спростувати цю неправдиву інформацію. Автор публічно вибачився ще до винесення рішення суду.
Ще раніше спростував та вибачився за неправдиву інформацію відомий автогонщик та автомобільний журналіст, який в ефірі одного з ток-шоу заявив про вигаданий "перший мільярд".
Яценюк- зі 108 тисяч, за 2014-1016, до 90 млрд гривень.
Хочу щоб якийсь Яценюк і далі так
себеУкраїну рятував.
Дело тут даже не в истории с попыткой Зели вмешаться в американские выборы на стороне Трампа и не в истории с Хантером Байденом, и уголовном деле против самого Байдена. Думаю, как опытный политик, он отбросил личное, ходя осадок конечно остался.
Вспомните хронологию последних событий. Месяц назад появляется информация от американской разведки, что Россия готовит широкомасштабное вторжение в Украину. Офис Президента и наша разведка заявляют, что все фигня, все в пределах нормы. Через неделю позиция Зе ОПы меняется и они признают - что да, угроза есть. Потом министр обороны Резников, предлагает пригласить в Украину инструкторов стран НАТО. А это сдерживающий фактор. Через неделю заявляет - никого не надо, мы сами справимся. И все это на фоне скандалов с Вагнергейтом, обменом Цемаха и данных западных разведок о российских кротах.
Просто в Белом Доме подозревают, что наша позиция, озвученная Зеленским или Ермаком, или другим близким к Зеле лицом - уже не наша.
@Oleg Helgiv
токо без фоток на Цензоре, пожалуйста...
NATO любит тишину
(все сказанное - сарказм, как и Ваш коммент (надеюсь))))))
Якщо тільки себе - так, треба самим зброю купувати, та своїми зусиллями будувати захисні спорудження.
Якщо захищаємо ще й "європейські цінності" та "амеріканську демократію" - треба щоби усе необхідне для відсічи агресії ворога безкоштовно передавали у користування "підзахисні"...
А то якась )(ерня вилазить - нам кажуть "ви нас захищайте за свій кошт та своїми життями"!
паспорта - можно вернуть.
война - не окончена.
Украина - будет в НАТО.
Таку перчину руцькому миру вставили,що вони й досі лякаються від одного натяку на їх поверненя.
Ёпт! Так это ж Сеня яЙценюк вылез из шкафа для хранения под толстым слоем нафталина кодлы "отставной козы барабанщиков"© повыведать умишка, а не соскучились ли по нём лохмандеи? Не призовут ли под купол? Не одарят ли мандатом, хоть бы самым завалящим? Страсть, как Сене хоцца ребрендинговать в мандатоносцы. Так хоцца, что ни кушать, ни на мать Терезу взгромоздиться не может. Да, видать, не судьба - не забыл "кулю в лоб" электорат злопамятный - опять Сене, обильно посыпавшись нафталином, лезть в шкаф и не высовывться.