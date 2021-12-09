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Путін не змінить свої плани, доки Україна не стане членом ЄС і НАТО, - Яценюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Путін не змінить свої плани, доки Україна не стане членом ЄС і НАТО, - Яценюк

Будь-яка неоднозначність дає можливість Путіну розігрувати гру з Заходом і намагатися розділити ЄС та США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив експрем'єр-міністр, голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк.

"Путін - не той, хто буде малювати червоні лінії. Західний світ і Україна будуть встановлювати червоні лінії для Путіна: жодної ескалації, жодної подальшої агресії проти України. Залиште Україну в спокої і поверніть Донецьк, Луганськ і Крим", - наголосив він.

За його словами, президент США Джо Байден "зробив чудову роботу в плані консолідації спільної позиції усіх наших західних союзників".

Також експрем'єр зазначив, що президент країни-агресора намагається кинути виклик Заходу і випробувати президентство Байдена, адже "Путін намагається відновити Радянський Союз і захопити всю Україну".

Водночас Яценюк додав, що Путін не змінить свої плани, доки Україна не стане членом ЄС і НАТО.

Надзвичайно важливо зараз, підкреслив він, - "не посилати Путіну жодних змішаних сигналів": "Хочу ще раз повторити: ми ніколи не здамося".

"Будь-яка неоднозначність дає можливість Путіну розігрувати гру з нашими західними партнерами і намагатися розділити ЄС та США. Тож жодних розбіжностей між нашими позиціями - України, Європейського Союзу і Сполучених Штатів. ... Путін розуміє тільки мову сили. Наша сила - в нашій єдності і в непохитній підтримці територіальної цілісності України. Наша сила - в рішенні наших західних партнерів надавати нам оборонну зброю. Наша сила в тому, щоб викласти Путіну чіткий план дій і показати, що станеться, якщо Путін буде і надалі нарощувати ескалацію і намагатися захопити Україну", - зазначив Яценюк.

Київський Безпековий Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" 2007 року. Це головна міжнародна платформа України з обговорення проблем війни та миру, національної та світової безпеки.

Також читайте: Заява Зеленського про прямі перемовини з Путіним - це антиукраїнська і антидержавна дія, - Яценюк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
А теперь серьезно. Почему Байден так откровенно игнорит Зеленского. Нет он с ним сотрудничает, раз украинцы его выбрали на демократических выборах. Но выдает ему самый необходимый минимум информации. И США пытаются защитить Украину с минимальным участием Зеленского.
Дело тут даже не в истории с попыткой Зели вмешаться в американские выборы на стороне Трампа и не в истории с Хантером Байденом, и уголовном деле против самого Байдена. Думаю, как опытный политик, он отбросил личное, ходя осадок конечно остался.
Вспомните хронологию последних событий. Месяц назад появляется информация от американской разведки, что Россия готовит широкомасштабное вторжение в Украину. Офис Президента и наша разведка заявляют, что все фигня, все в пределах нормы. Через неделю позиция Зе ОПы меняется и они признают - что да, угроза есть. Потом министр обороны Резников, предлагает пригласить в Украину инструкторов стран НАТО. А это сдерживающий фактор. Через неделю заявляет - никого не надо, мы сами справимся. И все это на фоне скандалов с Вагнергейтом, обменом Цемаха и данных западных разведок о российских кротах.
Просто в Белом Доме подозревают, что наша позиция, озвученная Зеленским или Ермаком, или другим близким к Зеле лицом - уже не наша.
@Oleg Helgiv
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08.12.2021 13:52
+11
Держскарбниця.
Яценюк- зі 108 тисяч, за 2014-1016, до 90 млрд гривень.
Гройсман- з 90, за 2016-2019, млрд до 130 млрд гривень.
Гончарук- зі 130 млрд, за 5 місяців, до 12 млрд гривень
Шмигаль- ...
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08.12.2021 14:01
+11
Туреччина - не член ЄС, має територіальний конфлікт на Кіпрі, купує наступальне озброєння у рашки і є членом НАТО. Тобто, вміти треба, а не розводити руками
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08.12.2021 15:52
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Чи куля в лоб?
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08.12.2021 13:48 Відповісти
Яка куля? Зате відразу видно державного мужа крупних размєров. От якбище рейтинги підняти. А так Арсєній нічим не гірший за Гройсмана.
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08.12.2021 13:56 Відповісти
Держскарбниця.
Яценюк- зі 108 тисяч, за 2014-1016, до 90 млрд гривень.
Гройсман- з 90, за 2016-2019, млрд до 130 млрд гривень.
Гончарук- зі 130 млрд, за 5 місяців, до 12 млрд гривень
Шмигаль- ...
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08.12.2021 14:01 Відповісти
Це список скільки при якому уряді МВФ виділив коштів
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08.12.2021 14:13 Відповісти
Лікуйтесь, будь ласка.
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08.12.2021 14:21 Відповісти
Воно расєянін,а це не лікується!
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08.12.2021 14:35 Відповісти
Кто это?? Что это за чудо, не было не было, и тут драсте!!! А как же без тебя ушастого не посвятится...
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08.12.2021 13:57 Відповісти
Кулявлоб стіну вже добудував? Які єс і нато, якщо злодій на злодієві злодієм поганяє
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08.12.2021 13:52 Відповісти
Незважаючи на моє ставлення до Яценюка повідомляю, він вже 5 років не виконує обов'язків прем'єр- міністра України.
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08.12.2021 13:56 Відповісти
Вот именно, что непонятно на какие деньги Сеня Куляулоб Патронныйзаводза2года живёт и чем конкретно занимается?.. Кроме общепонятных лозунгов, ничего не слышим от него и его таких же коллег : белое - это белое, а чёрное чёрное
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08.12.2021 14:11 Відповісти
З'ясуйте і нам розповісте.
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08.12.2021 14:20 Відповісти
вінавати папєрднікі!
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08.12.2021 14:37 Відповісти
Яценюк на Дні народженні Азарова (2007)
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08.12.2021 13:58 Відповісти
І?
В 2014 він рятував Україну від кризи. І врятував.
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08.12.2021 14:02 Відповісти
бред и придуманная легенда Кулявлоба с подельниками.
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08.12.2021 14:06 Відповісти
Так, кіля азіров, як і його прихильники, заперечують цей факт.
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08.12.2021 14:12 Відповісти
від кризи він рятував себе, і врятував
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08.12.2021 14:06 Відповісти
мультимиллионер грабитель, живущий в Маями.
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08.12.2021 14:07 Відповісти
Понеслось ватно- зебільне лайно по трубам.

Вінницький міський суд рішенням від 27 вересня зобов'язав блогерку Ірину Угрюмову спростувати неправдиву інформацію щодо прем'єр-міністра України 2014-2016 років, лідера партії "Народний фронт" Арсенія Яценюка. Вона опублікувала спростування та вибачення перед Арсенієм Яценюком та його родиною.

У своєму дописі на сторінці Facebook блогер написала, що розміщена нею інформація була недостовірною і такою, що не відповідає дійсності. "Прошу пробачення в Арсенія Петровича і його сім`ї за публікацію недостовірної інформації", - написала Ірина Угрюмова.

13 квітня 2019 року блогерка розмістила у своєму Facebook допис про те, що родина Арсенія Яценюка начебто проживає за межами України та володіє незаконними статками. Інформацію поширили десятки сайтів-"зливних бачків".

Нагадуємо, раніше прес-служба "Народного фронту" повідомила, що звернеться з позовом до суду щодо цього фейку: "Ми знову наголошуємо на тому, що Арсеній Яценюк проживає і працює в Україні. Його дружина Терезія працює психологом у державній лікарні у Києві. Батьки проживають у Чернівцях. Паспортів іноземних держав не мають", - заявляли у прес-службі.

Це не перший випадок, коли за рішенням суду спростовували брехню проти Арсенія Яценюка.

Так, блогер Михайло Шнайдер визнав неправдивою опубліковану ним інформацію про те, що лідер НФ начебто "живе в шикарному будинку на березі океану".

Також суд зобов'язав автора блогу Олега Торгала, який написав, що Арсеній Яценюк нібито "придбав 24 вілли у Маямі", спростувати цю неправдиву інформацію. Автор публічно вибачився ще до винесення рішення суду.

Ще раніше спростував та вибачився за неправдиву інформацію відомий автогонщик та автомобільний журналіст, який в ефірі одного з ток-шоу заявив про вигаданий "перший мільярд".
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08.12.2021 14:19 Відповісти
Та ви шо? Це себе?
Яценюк- зі 108 тисяч, за 2014-1016, до 90 млрд гривень.
Хочу щоб якийсь Яценюк і далі так себе Україну рятував.
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08.12.2021 14:09 Відповісти
а де він узяв ці "90" лярдів? Витягнув з кишені громадян! 100% - ви б теж так змогли "наповнити держскарбницю"!
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08.12.2021 15:04 Відповісти
А Зеленский что делает ОН ВЫГРЕБАЕТ ВСЕ ЧТО МОЖНО РАЗРУШАЕТ ДОБИВАЕТ ОБЛАГАЕТ НАЛОГАМИ-- ЧТО БАНДИТЫ ПЛАЧУТ ПОТОМ ЕЩЕ КОНТРОЛЬНЫЙ В ГОЛОВУ ВЫСТРЕЛ и при этом в БЮДЖЕТЕ УКРАИНЫ-- ПОЛНЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ НУЛЬ от НУЛЯ......
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08.12.2021 15:10 Відповісти
А теперь серьезно. Почему Байден так откровенно игнорит Зеленского. Нет он с ним сотрудничает, раз украинцы его выбрали на демократических выборах. Но выдает ему самый необходимый минимум информации. И США пытаются защитить Украину с минимальным участием Зеленского.
Дело тут даже не в истории с попыткой Зели вмешаться в американские выборы на стороне Трампа и не в истории с Хантером Байденом, и уголовном деле против самого Байдена. Думаю, как опытный политик, он отбросил личное, ходя осадок конечно остался.
Вспомните хронологию последних событий. Месяц назад появляется информация от американской разведки, что Россия готовит широкомасштабное вторжение в Украину. Офис Президента и наша разведка заявляют, что все фигня, все в пределах нормы. Через неделю позиция Зе ОПы меняется и они признают - что да, угроза есть. Потом министр обороны Резников, предлагает пригласить в Украину инструкторов стран НАТО. А это сдерживающий фактор. Через неделю заявляет - никого не надо, мы сами справимся. И все это на фоне скандалов с Вагнергейтом, обменом Цемаха и данных западных разведок о российских кротах.
Просто в Белом Доме подозревают, что наша позиция, озвученная Зеленским или Ермаком, или другим близким к Зеле лицом - уже не наша.
@Oleg Helgiv
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08.12.2021 13:52 Відповісти
Мы действительно великая страна, что даже сын будущего президента США поехал побираться в Украину в какую-то Бурисму Жаль только мозгов у мудрого нарита кот наплакал... А так бы жили бы припеваючи
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08.12.2021 13:56 Відповісти
Игнорит, потому-то бубачка пустое место, оно никто
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08.12.2021 13:56 Відповісти
Ну пачіму ми єщьо не в НАТА ? (с) зеля
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08.12.2021 13:52 Відповісти
сначала оружие завезите , потом базы постройте , а уж апасля...
токо без фоток на Цензоре, пожалуйста...
NATO любит тишину
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08.12.2021 13:59 Відповісти
та да... а мудрый нарід все так же будет пялиться в телек на галабародьку и оправдывать чмо тем что он симпатишный мальчик.... а американцы пусть сами завозят оружие, строят базы...да и пусть повоюют тута....
(все сказанное - сарказм, как и Ваш коммент (надеюсь))))))
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08.12.2021 14:08 Відповісти
розумієте, спочатку треба визначитись: ми захищаємо себе, чи ще й "цівілізований світ" у вигляді ЄС та інтереси США...

Якщо тільки себе - так, треба самим зброю купувати, та своїми зусиллями будувати захисні спорудження.
Якщо захищаємо ще й "європейські цінності" та "амеріканську демократію" - треба щоби усе необхідне для відсічи агресії ворога безкоштовно передавали у користування "підзахисні"...

А то якась )(ерня вилазить - нам кажуть "ви нас захищайте за свій кошт та своїми життями"!
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08.12.2021 15:17 Відповісти
є така стара приказка... дослівно не згадаю... щось накшталт - легко спасать весь мир, тяжело приструнить соседа... тому дуже важко щось казати за всю Одессу)))...але якби нам трошки допомагали і ще більше не заважали... може вже якось по-тихеньку і вийшли б на свої кордони... а якщо вірити беззаперечно лаврухе-захеровой і *****...або навипередки заглядувати йому у бельми - то ця шарманка буде тягнутися роками...
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08.12.2021 15:28 Відповісти
Долго еще ....путин сдохнет к тому моменту.
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08.12.2021 14:05 Відповісти
Еще один дрочильщик вылез из засады.
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08.12.2021 14:08 Відповісти
Скільки трольні набігло. Хоч на Сєню погавкати.
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08.12.2021 14:09 Відповісти
Сеня, у нас в конституции записано, в НАТО, а вот само НАТО не выполняет нашу конституцию. Ты замолви там словечко, может послушают, а нам твой бред на ................... не нужен.
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08.12.2021 14:14 Відповісти
Путлер сделает все чтобы Украина была в НАТО...Роман Цимабалюк...видео...https://youtu.be/F6vrlM4Cj1Y
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08.12.2021 14:21 Відповісти
Арсеній - розумна, освідчена людина, має свою позицію й не боїться її формулювати. Поважаю!
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08.12.2021 14:22 Відповісти
Крым не наш,а в ОРДЛО розданы РАБссиянские паспорта...Конфликт окончен...НАТО в Кожну ХАТУ!
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08.12.2021 14:23 Відповісти
Крым - наш.
паспорта - можно вернуть.
война - не окончена.
Украина - будет в НАТО.
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08.12.2021 15:33 Відповісти
Арсений Петрович еще в 2014 году обосрал РАБссию похлеще Порошенко...,премьером быть тяжелее в Украине...ибо президента полномочия заканчиваются на трех моментах..внешняя политика Армия и права человека...на этом все... Конституция не бреше...
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08.12.2021 14:25 Відповісти
Так! Команда Порошенко,Яценюк,Турчинов - найкраща!
Таку перчину руцькому миру вставили,що вони й досі лякаються від одного натяку на їх поверненя.
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08.12.2021 14:40 Відповісти
Гроза Чечни и ее окрестностей кровавый кролик подал свой бесценный голос!!!!!!!!!!!!!!
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08.12.2021 14:36 Відповісти
"А кто это у нас такой красивый?"©
Ёпт! Так это ж Сеня яЙценюк вылез из шкафа для хранения под толстым слоем нафталина кодлы "отставной козы барабанщиков"© повыведать умишка, а не соскучились ли по нём лохмандеи? Не призовут ли под купол? Не одарят ли мандатом, хоть бы самым завалящим? Страсть, как Сене хоцца ребрендинговать в мандатоносцы. Так хоцца, что ни кушать, ни на мать Терезу взгромоздиться не может. Да, видать, не судьба - не забыл "кулю в лоб" электорат злопамятный - опять Сене, обильно посыпавшись нафталином, лезть в шкаф и не высовывться.
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08.12.2021 14:47 Відповісти
Туреччина - не член ЄС, має територіальний конфлікт на Кіпрі, купує наступальне озброєння у рашки і є членом НАТО. Тобто, вміти треба, а не розводити руками
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08.12.2021 15:52 Відповісти
За силою думки с Арсенієм Петровичем може позмагатись тільки Петро Олексійович!
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08.12.2021 16:45 Відповісти
 
 