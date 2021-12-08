УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5543 відвідувача онлайн
Новини ЕкономікаСуспільство
1 510 6
земля (803) ринок землі (246)

Щороку в Україні майже 500 млн тонн орних земель потерпають від ерозії

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

В Україні рілля займає 57% країни – це більше, ніж у всіх інших державах Європи разом, кажуть фахівці.

Поки активісти проводять показові акції та блокують роботу промислових підприємств, звинувачуючи їх у всіх екологічних бідах, замовчується реальна екологічна проблема у масштабах всієї країни, нарікають професійні екологи. Йдеться про критичну ситуацію із руйнуванням ґрунтів сільгосппризначення: щороку в Україні майже 500 млн тонн орних земель потерпають від ерозії, що вже призвело до зниження родючості грунту на площі більш ніж 32 млн га. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

"На жаль, так. Це справді реальність українська, і не тільки українська. Найбільше в Україні потерпають від ерозії південні регіони –  йдеться про вітрову ерозію. А центральні регіони більше потерпають від водної ерозії і вітрової разом. Зараз таких деградованих земель через ерозію близько 13 млн.га. Вони піддаються водній і вітровій ерозії в Україні", – пояснює експерт із землекористування Михайло Амосов.

Зупинити це згубне для ґрунтів явище можна лише дуже різким скороченням масштабів розорюваності, і як мінімум вивести з обробітку всі схили, а також варто притинити розорюваність у долинах річок, кажуть експерти. Бо лише за таких умов проблему зі зниженням родючості можна буде вирішити.

Голова ГО "Українська природоохоронна група" Олексій Василюк констатує:

"Ми друга держава в світі з кінця в списку держав за рівнем розораності. Тобто більше, ніж наша держава, розораний лише Бангладеш. І у нас на даному етапі рілля займає 57% країни - це значно більше фактично, ніж у всіх інших державах Європи разом узятих".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так розорали вже і посадки і береги і бувші сади...
Скоро річки, озера і дороги почнуть орати
показати весь коментар
08.12.2021 14:15 Відповісти
почаму в тоннах? )) как глубоко гектар выкапывается и какова берётся плотность вырытой земли? )))
показати весь коментар
08.12.2021 14:36 Відповісти
Цензор ... Що за єрунда у назві ???
майже 500 млн тонн орних земель потерпають від ерозії
показати весь коментар
08.12.2021 14:47 Відповісти
сплошная бредятина в отношении тонн, гектаров, миллионов. Классический журналистский стиль.
показати весь коментар
08.12.2021 15:28 Відповісти
Зато за Бангладеш я спокоен! Думаю, ребята там справятся с эрозией!
показати весь коментар
08.12.2021 17:57 Відповісти
 
 