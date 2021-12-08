В Україні рілля займає 57% країни – це більше, ніж у всіх інших державах Європи разом, кажуть фахівці.

Поки активісти проводять показові акції та блокують роботу промислових підприємств, звинувачуючи їх у всіх екологічних бідах, замовчується реальна екологічна проблема у масштабах всієї країни, нарікають професійні екологи. Йдеться про критичну ситуацію із руйнуванням ґрунтів сільгосппризначення: щороку в Україні майже 500 млн тонн орних земель потерпають від ерозії, що вже призвело до зниження родючості грунту на площі більш ніж 32 млн га. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

"На жаль, так. Це справді реальність українська, і не тільки українська. Найбільше в Україні потерпають від ерозії південні регіони – йдеться про вітрову ерозію. А центральні регіони більше потерпають від водної ерозії і вітрової разом. Зараз таких деградованих земель через ерозію близько 13 млн.га. Вони піддаються водній і вітровій ерозії в Україні", – пояснює експерт із землекористування Михайло Амосов.

Зупинити це згубне для ґрунтів явище можна лише дуже різким скороченням масштабів розорюваності, і як мінімум вивести з обробітку всі схили, а також варто притинити розорюваність у долинах річок, кажуть експерти. Бо лише за таких умов проблему зі зниженням родючості можна буде вирішити.

Голова ГО "Українська природоохоронна група" Олексій Василюк констатує:

"Ми друга держава в світі з кінця в списку держав за рівнем розораності. Тобто більше, ніж наша держава, розораний лише Бангладеш. І у нас на даному етапі рілля займає 57% країни - це значно більше фактично, ніж у всіх інших державах Європи разом узятих".