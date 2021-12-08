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Зеленський привітав Шольца із обранням на посаду канцлера Німеччини: Розраховую на конструктивний діалог і на нашу зустріч

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський привітав Шольца із обранням на посаду канцлера Німеччини: Розраховую на конструктивний діалог і на нашу зустріч

Президент України Володимир Зеленський привітав федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца з обранням на посаду. Крім того, Зеленський зазначив, що очікує на конструктивний діалог.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер глави держави.

"Вітаю Олафа Шольца і новий німецький уряд з початком роботи! Готовий спільно працювати над відновленням територіальної цілісності України, розвитком енергетичного співробітництва і над рухом України в Європейський Союз і НАТО. Розраховую на конструктивний діалог та очікую на нашу зустріч", - написав Зеленський.

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Зеленський привітав Шольца із обранням на посаду канцлера Німеччини: Розраховую на конструктивний діалог і на нашу зустріч 01

Автор: Ірина Дашківська
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Нада било спрасіть пачіму ми ещьо не в нато, єх, стареет зелька
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08.12.2021 14:16 Відповісти
а может он, тайно!, попросил похлопотать и за него перед газпромом, при форс мажоре? ))
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08.12.2021 14:27 Відповісти
Чтобы встречаться Володя, надо чтобы твой партнёр по переговорам был уверен в твоей трезвости, адекватности и способности что-то решать и делать, а не просто потусить-поулыбаться-посэлфиться-чаю попить
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08.12.2021 14:30 Відповісти
Сьогодні 8 грудня. Цього дня у 2013 році - початок "ленінопаду" в Україні. Під час Євромайдану скинули з п'єдесталу та зруйнували пам'ятник Леніну у Києві. Також, попри заплановану розмову, Байден так і не дзвонив Зеленському ні вчора ні сьогодні. Натомість зателефонував європейським лідерам...
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08.12.2021 14:35 Відповісти
а Шольц знает кто такой зеленский?хотя может зеля у него на корпаративе когда то развлекал гостей-
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08.12.2021 14:37 Відповісти
На встрече зеленый клоун будет представлять Украину.. То есть будет готов "принять в любом количестве с любой стороны"
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08.12.2021 14:41 Відповісти
Олаф Шольц ответил ЗЕ - Приезжай на банкет по этому поводу !!! Рояль унас есть, слабаешь Нам !!!
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08.12.2021 14:52 Відповісти
мурку
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08.12.2021 15:08 Відповісти
- Вер ист дизер юнге ?
- Берюмтер украинишер мюзикер,херр Канцлер..
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08.12.2021 14:59 Відповісти
 
 