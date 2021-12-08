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Кулеба про вчорашні перемовини Байдена і Путіна: Контакт слугує засобом стримування та деескалації

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Кулеба про вчорашні перемовини Байдена і Путіна: Контакт слугує засобом стримування та деескалації

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що саміт президентів США та Росії зробив можливими "стримування та деескалацію" на Донбасі.

Його заява стала першою офіційною реакцією нашої сторони на вчорашні переговори, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".

"Сам по собі контакт слугує засобом стримування та деескалації. Ми цінуємо ключову дипломатичну участь США у зусиллях для того, щоб повернути РФ за стіл переговорів. Зараз, оскільки з боку Росії бракує конструктиву, головний пріоритет - це ефективно втілювати комплексний пакет стримування, щоб утримати її від подальшої військової ескалації", - зазначив Кулебаю

За словами міністра, цьому допомагатиме робота союзників "по два боки Атлантичного океану".

Кулеба також додав, що розмова Джо Байдена та Володимира Зеленського, яка відбудеться завтра, дозволить обговорити подальші кроки щодо стримування Росії від вторгнення та відновлення роботи нормандського формату.

Читайте також: ОП поки не коментує переговори Байдена і Путіна: чекаємо на розмову з президентом США, - Никифоров

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+2
Там один дорослий і одне ху@ло.
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08.12.2021 15:01
+1
Кулебя толковый минстр как и вся команда Президента Зеленского
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08.12.2021 21:11
+1
Насчёт Никсона Вы неправы - тот ещё был хитрован. А под простака да - косил.
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08.12.2021 22:50
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тебя, вообще-то, кто-то спрашивал? Молчи и смотри. Там взрослые дядьки разговаривают, и не попудалам зеленым давать этому оценку.
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08.12.2021 14:50 Відповісти
Там один дорослий і одне ху@ло.
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08.12.2021 15:01 Відповісти
Увы, но ***** - тоже взрослый. Иначе с ним бы обращались как с нашим опудалом.
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08.12.2021 15:04 Відповісти
Слон и моська . Такая ассоциация приемлема .
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08.12.2021 15:33 Відповісти
контакт з перезагрузкою відносин у США і росії був і до 2014 року, Такий контакт привів до окупації українського Криму і частини Донбасу.
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08.12.2021 18:22 Відповісти
сдерживание ? может быть...деэскалация ? вряд ли...только когда ***** сдохнет можно надеяться на деэскалацию
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08.12.2021 20:52 Відповісти
кулеба-невостреба...
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08.12.2021 20:56 Відповісти
Война отодвигается, эти новости радуют всех людей.
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08.12.2021 20:58 Відповісти
не отодвигается- а её запретил Запад. А это разные вещи.
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08.12.2021 21:09 Відповісти
Смотрел недавно как Кулебу хают на прокремлёвских каналах Украины))). Основной месседж- Кулеба просто в подмётки не годится "профессиАналу" Лаврову. Ну это же смешно?! Кулеба, по сравнению с ним, Преображенский относительно Шарикова.
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08.12.2021 21:08 Відповісти
Кулебя толковый минстр как и вся команда Президента Зеленского
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08.12.2021 21:11 Відповісти
Итого, кратко:
1. Войны не будет
2. СП2 будет
3. Вмешательства в перевыборы Байдена не будет
4. Экономическая помощь Украине будет (наверняка и по ГТС поторговались)
5. Зеленский на выход с вещами.
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08.12.2021 21:12 Відповісти
Кулеба,расскажи это Молотову-Рибентропу,и для пущей убедительности скрути Бангладешский меморандум в трубочку и засунь себе в дупу!
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08.12.2021 21:33 Відповісти
У первоклассных руководителей - первосортные сотрудники.
У руководителей второго класса - третьесортные сотрудники.
Зе - "никакой" президент, соответственно, и министр иностранных дел у него - третьего, четвертого сорта, а то и пятого сорта.
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08.12.2021 21:52 Відповісти
Отнюдь. Г.Киссинджер (лауреат Нобелевской премии) был госсекретарем (т.е. мид) у совершенно бесцветных Никсона и Форда.
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08.12.2021 22:02 Відповісти
Насчёт Никсона Вы неправы - тот ещё был хитрован. А под простака да - косил.
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08.12.2021 22:50 Відповісти
 
 