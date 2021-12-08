Зеленському слід припинити ігнорувати загрозу, суверенітет України цікавить більше наших партнерів, а не владу, - Порошенко
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Вітаємо підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України та готовність запровадження нових санкцій. Однак президенту Зеленському варто припинити ігнорувати загрозу, бо складається враження, що відновлення територіальної цілісності і суверенітету України більше цікавить наших партнерів, а не чинну владу.
Про це написав п’ятий Президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Розмова між Президентом США Джозефом Байденом та Президентом Росії Володимиром Путіним щодо ескалації російської агресії проти України – необхідний крок на шляху до створення умов для запобігання війни, але для відновлення миру має бути зроблено ще багато. Виключно важливим є те, що Президент Байден у переговорах виступав скоординовано та єдиним фронтом із союзниками по НАТО", – наголосив Петро Порошенко.
"Ми вітаємо непохитну і незмінну підтримку американським керівництвом суверенітету і територіальної цілісності України, а також права українського народу самостійно обирати власний геополітичний курс. Цілковито підтримуємо підхід щодо так званих двох Д – заклик до негайної деескалації та дипломатичного шляху врегулювання", – наголосив п’ятий Президент України.
"Вважаємо, що такий підхід має бути посилений третім Д – деокупацією українських територій Донбасу та Криму", – додав він.
"Переконані, що активне залучення Вашингтону до цих процесів сприяло б досягненню цієї мети. Вітаємо задекларовану готовність США і партнерів по ЄС завдати потужного санкційного удару по Росії у випадку подальшої ескалації ситуації. Ціна агресії проти України має бути нестерпною для Кремля", – також зазначив лідер "Європейської Солідарності".
"Вважаю, що наші партнери не повинні піддаватися російському шантажу і у справі "Північного потоку-2". Цей авантюрний проект є складовою агресивного задуму Кремля як проти України, так і всієї Європи і тому має бути заблокований", – сказав він.
Петро Порошенко назвав обнадійливими сигнали американських партнерів про готовність продовжувати посилення оборонних спроможностей та стійкості України.
"Водночас закликаю українську владу: припинити ігнорувати загрозу, не мовчати і, найголовніше, діяти – зробити все можливе для активної координації зусиль з нашими союзниками для посилення тиску на агресора. Бо складається враження, що відновлення територіальної цілісності і суверенітету України більше цікавить наших партнерів, а не чинну владу", – зазначив він.
"Також вкрай важливо, аби Зеленський припинив хибну політику "партнеронезалежності", відновив суб’єктність країни, відмовився від спокуси сепаратних перемовин з Путіним, які ведуть до капітуляції, і долучився до дипломатичних зусиль партнерів. Тільки разом, єдиним фронтом зможемо перемогти російського монстра", – підкреслив Петро Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
И саботирует избрание прокурора САП с помощью московской агентуры.
Войска кацапни его не беспокоят, так как возможно это его союзники.
а Ви, та всі українці заздрять Бубачкє...
"я человек завистливый, но умственно неполноценным ЗЕ-билам не завидую... "
З послами G7 вже Єрмак розмовляє, а не Гундосик. Мабуть у Єрмака звання в ФСБ набагато вище ніж в маленького наркота.
От і Бубочка теж у просрації...
- Та досі в туалеті - в нього діарея від нервів...
Страна дебилов и предателей в которой отчаянно барахтается патриоты
Агент Зеля с куратором Ермаком занимаеться грабежом и развалом суверинитета и независимости Украины.
И это уже ФАКТ!
"Слуги" народу зареєстрували законопроект №6348, яким забороняється ФОПам 2-ї групи займатися такими видами діяльності:
- оптова торгівля та посередництво;
- приватна медпрактика (включно з лікарями і клініками)
- оцінка нерухомості;
- рієлторські послуги;
- будівельні та ремонтні роботи;
- торгівля хутряними виробами;
- торгівля секонд-хендом;
- торгівля підакцизними товарами та лікарськими препаратами;
- послуги з надання доступу до інтернету (провайдери);
- поширення лотерей;
- виробництво, постачання та торгівля ювелірними виробами;
- торгівля складними побутовими товарами (зокрема медичного призначення) вартістю понад половину розміру мінімальної зарплати станом на 1 січня звітного року.
Все в рамках "великої деолігархізації", щоб клятий Ахметов не торгував секондхендом! А то Путін нападе!
Останній Капіталіст via Oleg Petrichenko
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Так это нужно сказать самому Байдену и союзникам по НАТО! Вряд-ли Байден и союзники по НАТО читают фейсбук Петра. Может таким способом Петр надеется, что кто-то кому надо прочитает его запись в фейсбуке, и передаст посыл Петра Байдену и союзникам по НАТО?
В эфире ток-шоу "60 минут", ведущий Евгений Попов заявил, "Мы уже одну власть сменили". Тем самым российский пропагандист подтвердил факт того, что СМИ россии сделали все возможное для того, чтобы в Украине сменить президента Петра Порошенко на более лояльного и себе удобного.
https://www.youtube.com/watch?v=HRmPuvMImuI&feature=emb_imp_woyt
Но не развеялась злоба непримиримая электората тарифами и мародёрством замордованного - врежут и во второй раз пендель булкодробительный промеж полужопий рыхлых, коли одного пенделя Порохлу недостаточно.
Не вздымать более Барыге Порохатому над главою своею булавы гетманской, не цеплять на шею цепь президентскую, не брать в руки печать державную, не класть десницу на Евангелие Пересопницкое для присяги гарантовской.
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Дьячок* (не путать с диаконом и дьяком) - употребляемое разговорное название пономаря.
Кум кума Путина** - Порошенко кум Медведчука, который, в свою очередь, кум Путина.
України повнiстю поламати мiжнародний закон та хоче капiтуляцii всього Заходу, а не лише України, тому переговори повиннi бути колективними, всiх гарантiв Будапештського меорандуму. а одна шмаркля - це непорозумiння, а не переговорник вiд України
.
Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори
та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:
або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв
- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;
- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;
- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;
- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;
- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;
- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;
- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».
докладно на Радiо Свобода
https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html
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