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Новини Політика України Агресія Росії проти України Війна
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Зеленському слід припинити ігнорувати загрозу, суверенітет України цікавить більше наших партнерів, а не владу, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленському слід припинити ігнорувати загрозу, суверенітет України цікавить більше наших партнерів, а не владу, - Порошенко

Вітаємо підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України та готовність запровадження нових санкцій. Однак президенту Зеленському варто припинити ігнорувати загрозу, бо складається враження, що відновлення територіальної цілісності і суверенітету України більше цікавить наших партнерів, а не чинну владу.

Про це написав п’ятий Президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Розмова між Президентом США Джозефом Байденом та Президентом Росії Володимиром Путіним щодо ескалації російської агресії проти України – необхідний крок на шляху до створення умов для запобігання війни, але для відновлення миру має бути зроблено ще багато. Виключно важливим є те, що Президент Байден у переговорах виступав скоординовано та єдиним фронтом із союзниками по НАТО", – наголосив Петро Порошенко.

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"Ми вітаємо непохитну і незмінну підтримку американським керівництвом суверенітету і територіальної цілісності України, а також права українського народу самостійно обирати власний геополітичний курс. Цілковито підтримуємо підхід щодо так званих двох Д – заклик до негайної деескалації та дипломатичного шляху врегулювання", – наголосив п’ятий Президент України.

"Вважаємо, що такий підхід має бути посилений третім Д – деокупацією українських територій Донбасу та Криму", – додав він.

"Переконані, що активне залучення Вашингтону до цих процесів сприяло б досягненню цієї мети. Вітаємо задекларовану готовність США і партнерів по ЄС завдати потужного санкційного удару по Росії у випадку подальшої ескалації ситуації. Ціна агресії проти України має бути нестерпною для Кремля", – також зазначив лідер "Європейської Солідарності".

"Вважаю, що наші партнери не повинні піддаватися російському шантажу і у справі "Північного потоку-2". Цей авантюрний проект є складовою агресивного задуму Кремля як проти України, так і всієї Європи і тому має бути заблокований", – сказав він.

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Петро Порошенко назвав обнадійливими сигнали американських партнерів про готовність продовжувати посилення оборонних спроможностей та стійкості України.

"Водночас закликаю українську владу: припинити ігнорувати загрозу, не мовчати і, найголовніше, діяти – зробити все можливе для активної координації зусиль з нашими союзниками для посилення тиску на агресора. Бо складається враження, що відновлення територіальної цілісності і суверенітету України більше цікавить наших партнерів, а не чинну владу", – зазначив він.

"Також вкрай важливо, аби Зеленський припинив хибну політику "партнеронезалежності", відновив суб’єктність країни, відмовився від спокуси сепаратних перемовин з Путіним, які ведуть до капітуляції, і долучився до дипломатичних зусиль партнерів. Тільки разом, єдиним фронтом зможемо перемогти російського монстра", – підкреслив Петро Порошенко.
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Топ коментарі
+29
- А де той ваш... пріпіздєнт?))
- Та досі в туалеті - в нього діарея від нервів...

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08.12.2021 15:03
+24
Воно десь обдовбане ,в прострації ,між сосен корабельних блукає !!!)))
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08.12.2021 15:00
+23
Оно Коломойскому подарило 8,7 млрд.
И саботирует избрание прокурора САП с помощью московской агентуры.
Войска кацапни его не беспокоят, так как возможно это его союзники.
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08.12.2021 14:55
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Американцы выполняют работу папудала. Может быть Байдену начислять еще одну зарплату, а наше попудало оставить без оной? Так будет справедливо.
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08.12.2021 14:52 Відповісти
Оно Коломойскому подарило 8,7 млрд.
И саботирует избрание прокурора САП с помощью московской агентуры.
Войска кацапни его не беспокоят, так как возможно это его союзники.
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08.12.2021 14:55 Відповісти
Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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08.12.2021 14:58 Відповісти
Петро Олексійович, Ви про що, у ЗЕ-біла маєчка взопрєла, він її сушить....

а Ви, та всі українці заздрять Бубачкє...

"я человек завистливый, но умственно неполноценным ЗЕ-билам не завидую... "
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08.12.2021 15:24 Відповісти
През-служба оприлюднила фото очікування Зеленським дзвінка з Вашингтону.
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08.12.2021 15:27 Відповісти
Від згадки про євроінтеграцію України ,в москалів загострюється параноїдна шизофренія великодержавного шовінизма !!!))
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08.12.2021 14:56 Відповісти
Як в офшорного Зельцмана!
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08.12.2021 15:26 Відповісти
Та що там цей Зеленський...? Десь знову загубився... в тумані
З послами G7 вже Єрмак розмовляє, а не Гундосик. Мабуть у Єрмака звання в ФСБ набагато вище ніж в маленького наркота.
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08.12.2021 14:56 Відповісти
Яке звання може бути в лялькі з ганчір"я ,напханої тирсою !!!)))
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08.12.2021 14:59 Відповісти
Єврейтор...?
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08.12.2021 15:01 Відповісти
Звісно! Ермак - куратор агента Зелі.
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08.12.2021 15:27 Відповісти
Добре, хоч хтось є адекватний і реагує на політичну ситуацію. Бо зєля, так виглядає, вирішив пересидіти в угарі.
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08.12.2021 14:58 Відповісти
Воно десь обдовбане ,в прострації ,між сосен корабельних блукає !!!)))
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08.12.2021 15:00 Відповісти
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08.12.2021 15:26 Відповісти
Одна літера у вас зайва. Як напейсала молода расєйська поетка Кутузова-Желтова (на хвилинку, членкиня спілки письменників ерефії) - "я вся в просрации кагбуд-то".
От і Бубочка теж у просрації...

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08.12.2021 16:30 Відповісти
- А де той ваш... пріпіздєнт?))
- Та досі в туалеті - в нього діарея від нервів...

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08.12.2021 15:03 Відповісти
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08.12.2021 15:26 Відповісти
Немцам начхать на Украину
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08.12.2021 15:07 Відповісти
От ждивина ,проте зелена пліснява цілодобово дбає про Україну ,її економіку та обороноздатність !!!)))
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08.12.2021 15:10 Відповісти
Так и на вас начхать.. Им газ нужен
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08.12.2021 15:10 Відповісти
Ну если у нас 73% предали Украину, то как немцы должны к нам относится.
Страна дебилов и предателей в которой отчаянно барахтается патриоты
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08.12.2021 15:14 Відповісти
История Украины не допускает повторного избрания после пенделя... Такова история
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08.12.2021 15:16 Відповісти
Россия заявила... "МЫ УЖЕ ОДНУ ВЛАСТЬ СМЕНИЛИ"...: zakusilov - ЖЖ
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08.12.2021 18:32 Відповісти
Повторяй за пукиным! " Кто угодно,только не Порошенко!",може попусте!
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08.12.2021 15:31 Відповісти
з якого дива він батько української демократії
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08.12.2021 15:37 Відповісти
Досвід еще ранее с сдпуо.
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08.12.2021 16:05 Відповісти
Уважаемый, ну даже вам насрали в мозги кацабы, ну никогда он не был в партии региАналов, никогда, его пригласил на учредительный съезд киля азиров, на что то надеялся (на бабло, ясен день), но Порох даже на съезде полностью не добыл, ушел, ему это было не интересно, он в партии этой никогда не был и даже азирыч обижался сильно на него- что он их похерил. Если вас запишут на бумажке, что вы в ку клукс клане, надо будет верить что вы реально там? Поэтому ну не повторяйте эту херню, пожалуйста, иначе попадете в список кремлевских ушлепков
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08.12.2021 17:01 Відповісти
Вот и я хотел написать -кремлевские памперсы, фас! Упомянули Порошенко! Бегом срать в эфире!
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08.12.2021 16:54 Відповісти
romero - це ще один ніби деактивований касап, в обліковому запису якого значиться "404", але який сере тут без обмежень
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08.12.2021 16:27 Відповісти
Чья бы корова мычала...
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08.12.2021 15:15 Відповісти
Булочек некогда ,он тащится…
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08.12.2021 15:25 Відповісти
Вот это бред!))
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08.12.2021 15:32 Відповісти
Украиной занимаеться Байден,внешней политикой Украины - Порошенко.
Агент Зеля с куратором Ермаком занимаеться грабежом и развалом суверинитета и независимости Украины.
И это уже ФАКТ!
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08.12.2021 15:34 Відповісти
Новини деолігархізації

"Слуги" народу зареєстрували законопроект №6348, яким забороняється ФОПам 2-ї групи займатися такими видами діяльності:

- оптова торгівля та посередництво;
- приватна медпрактика (включно з лікарями і клініками)
- оцінка нерухомості;
- рієлторські послуги;
- будівельні та ремонтні роботи;
- торгівля хутряними виробами;
- торгівля секонд-хендом;
- торгівля підакцизними товарами та лікарськими препаратами;
- послуги з надання доступу до інтернету (провайдери);
- поширення лотерей;
- виробництво, постачання та торгівля ювелірними виробами;
- торгівля складними побутовими товарами (зокрема медичного призначення) вартістю понад половину розміру мінімальної зарплати станом на 1 січня звітного року.

Все в рамках "великої деолігархізації", щоб клятий Ахметов не торгував секондхендом! А то Путін нападе!

Останній Капіталіст via Oleg Petrichenko
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08.12.2021 15:47 Відповісти
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08.12.2021 15:47 Відповісти
Шмаркля вже давно продала незалежність Україні в своїй голові.
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08.12.2021 15:48 Відповісти
Если б только в голове...
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08.12.2021 15:50 Відповісти
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08.12.2021 15:53 Відповісти
Исключительно важно то, что Президент Байден в переговорах выступал скоординированно и единым фронтом с союзниками по НАТО", - подчеркнул Петр Порошенко. Источник: https://censor.net/ru/n3304055

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Так это нужно сказать самому Байдену и союзникам по НАТО! Вряд-ли Байден и союзники по НАТО читают фейсбук Петра. Может таким способом Петр надеется, что кто-то кому надо прочитает его запись в фейсбуке, и передаст посыл Петра Байдену и союзникам по НАТО?
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08.12.2021 16:41 Відповісти
Россия заявила... "МЫ УЖЕ ОДНУ ВЛАСТЬ СМЕНИЛИ"...

В эфире ток-шоу "60 минут", ведущий Евгений Попов заявил, "Мы уже одну власть сменили". Тем самым российский пропагандист подтвердил факт того, что СМИ россии сделали все возможное для того, чтобы в Украине сменить президента Петра Порошенко на более лояльного и себе удобного.
https://www.youtube.com/watch?v=HRmPuvMImuI&feature=emb_imp_woyt
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08.12.2021 16:43 Відповісти
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08.12.2021 16:48 Відповісти
Совсем недавно истекла пара с половиной годочков, как экс-дьячок* УПЦ Московского Патриархата, кум кума Путина** Шоколатье Порохатый отхватил пенделя булкодробительного на выборах президентских, ещё не выпрямилась пенделем деформированная его черта главная, дупу тучную разделяющая на полужопия мерзкие, не рассосалась электоратом жестокосердным на его дупе обрюзгшей оставленная вмятина глубокая. А Порош(ен)ку Тошнотворному уже не ймётся, уже терпеть не в мочь - уже жаждет, вожделеет и желает любострастно Барыга Шоколадный своего возвращения скорейшего, пришествия второго, чтобы вновь томиться бесконечно на каторге сладостной власти государевой, не щадя "Бриони" своего бурлаком согбенным влачить натужно громадьё полномочий державных, разделять самовластно и перенаправлять по прихоти своей потоки лавандосовые, помыкать барственно халдеями подхалимными, вершить надменно судьбы лохмандеев ничтожных.
Но не развеялась злоба непримиримая электората тарифами и мародёрством замордованного - врежут и во второй раз пендель булкодробительный промеж полужопий рыхлых, коли одного пенделя Порохлу недостаточно.
Не вздымать более Барыге Порохатому над главою своею булавы гетманской, не цеплять на шею цепь президентскую, не брать в руки печать державную, не класть десницу на Евангелие Пересопницкое для присяги гарантовской.
_____________________________________________________________________________________
Дьячок* (не путать с диаконом и дьяком) - употребляемое разговорное название пономаря.
Кум кума Путина** - Порошенко кум Медведчука, который, в свою очередь, кум Путина.
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08.12.2021 17:02 Відповісти
Не чув, щоб хтось чекав поради мародера у питаннях війни
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08.12.2021 18:07 Відповісти
Важко не погодитись з Петром Олексійовичем.
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08.12.2021 19:10 Відповісти
Маючи поруч Єрмака і Демченка, Вовочка взагалі не переживає через можливий напад путіна. та й путіну зараз взагалі не вигідно нападати на Україну. нафіга йому нові санкції, коли він і без жертв і без додаткових санкцій досягне свого в Україні. а це 2 ключових моменти: 1) щоб всі забули про анексію Криму; 2) щоб Україна не вступила в НАТО. і маючи такого "союзника" в особі нашого Бубочки, Єрмака і т.д. (дипломатія при яких сильно загальмувала рух України в НАТО), путін буде лякати своєю зброєю і військами більше європейців і британців, ніж наш правлячий режим.
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08.12.2021 21:26 Відповісти
Було б добре (для Пороха і порохоботів), якби на виборах 7-го президента України виборців-порохоФОБів (таких як я) можна було б заСПАМити, заБАНити, або деактивувати, як на цьому форумі. Наприклад, один-єдиний допис, звісно - проти Порохатого Бариги, - і той заСПАМили. Та ніхто мені не завадить на виборчій дільниці проголосувати проти Нудотного Порош(ен)ка, щоб Сивочолий Гетьман отримав ще одного дебелого копняка під сраку, раз у 2019-му році йому виявилося замало.
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08.12.2021 22:05 Відповісти
окремi переговору один-на-один Зе-чма та пуйла не мають сенсу, бо паРаша хоче за рахунок
України повнiстю поламати мiжнародний закон та хоче капiтуляцii всього Заходу, а не лише України, тому переговори повиннi бути колективними, всiх гарантiв Будапештського меорандуму. а одна шмаркля - це непорозумiння, а не переговорник вiд України
.

Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори

та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:

або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв


- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;

- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;

- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;

- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;

- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;

- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;

- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».

докладно на Радiо Свобода

https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html

.
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11.12.2021 22:12 Відповісти
 
 