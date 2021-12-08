Зеленському слід припинити ігнорувати загрозу, суверенітет України цікавить більше наших партнерів, а не владу, - Порошенко

Вітаємо підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України та готовність запровадження нових санкцій. Однак президенту Зеленському варто припинити ігнорувати загрозу, бо складається враження, що відновлення територіальної цілісності і суверенітету України більше цікавить наших партнерів, а не чинну владу.

Про це написав п’ятий Президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Розмова між Президентом США Джозефом Байденом та Президентом Росії Володимиром Путіним щодо ескалації російської агресії проти України – необхідний крок на шляху до створення умов для запобігання війни, але для відновлення миру має бути зроблено ще багато. Виключно важливим є те, що Президент Байден у переговорах виступав скоординовано та єдиним фронтом із союзниками по НАТО", – наголосив Петро Порошенко.

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"Ми вітаємо непохитну і незмінну підтримку американським керівництвом суверенітету і територіальної цілісності України, а також права українського народу самостійно обирати власний геополітичний курс. Цілковито підтримуємо підхід щодо так званих двох Д – заклик до негайної деескалації та дипломатичного шляху врегулювання", – наголосив п’ятий Президент України.

"Вважаємо, що такий підхід має бути посилений третім Д – деокупацією українських територій Донбасу та Криму", – додав він.

"Переконані, що активне залучення Вашингтону до цих процесів сприяло б досягненню цієї мети. Вітаємо задекларовану готовність США і партнерів по ЄС завдати потужного санкційного удару по Росії у випадку подальшої ескалації ситуації. Ціна агресії проти України має бути нестерпною для Кремля", – також зазначив лідер "Європейської Солідарності".

"Вважаю, що наші партнери не повинні піддаватися російському шантажу і у справі "Північного потоку-2". Цей авантюрний проект є складовою агресивного задуму Кремля як проти України, так і всієї Європи і тому має бути заблокований", – сказав він.

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Петро Порошенко назвав обнадійливими сигнали американських партнерів про готовність продовжувати посилення оборонних спроможностей та стійкості України.

"Водночас закликаю українську владу: припинити ігнорувати загрозу, не мовчати і, найголовніше, діяти – зробити все можливе для активної координації зусиль з нашими союзниками для посилення тиску на агресора. Бо складається враження, що відновлення територіальної цілісності і суверенітету України більше цікавить наших партнерів, а не чинну владу", – зазначив він.

"Також вкрай важливо, аби Зеленський припинив хибну політику "партнеронезалежності", відновив суб’єктність країни, відмовився від спокуси сепаратних перемовин з Путіним, які ведуть до капітуляції, і долучився до дипломатичних зусиль партнерів. Тільки разом, єдиним фронтом зможемо перемогти російського монстра", – підкреслив Петро Порошенко.