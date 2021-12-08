УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8487 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїЗа кордоном
26 802 132
Білорусь (5973) вертоліт (711)

Держсекретар Радбезу РБ Вольфович заявив про можливий "локальний конфлікт": "Україна займає недружню позицію щодо Білорусі"

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Держсекретар Радбезу РБ Вольфович заявив про можливий

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович звинуватив Україну у "недружній позиції" та пригрозив "локальним конфліктом".

Як інформує Цензор.НЕТ, передає кореспондент БЕЛТА.

"Ми більшою мірою приділяли увагу захисту західних рубежів - з Польщею, Литвою. Сьогодні наша південна сусідка Україна почала займати недружню позицію щодо Білорусі, хоча білоруси та українці завжди жили у мирі, злагоді та добросусідстві. У нас єдине коріння та минуле. Але, напевно, українське керівництво взяло курс не на миролюбну політику. Вони дивляться на Захід (або їм диктують) і намагаються у вигляді боротьби з незаконною міграцією проводити якісь навчання", - сказав Вольфович.

Він наголосив, що навчання проводять на полігонах. "Чомусь українське керівництво їх вирішило провести практично на державному кордоні під виглядом боротьби з нелегальною міграцією, розгортаючи угруповання збройних сил, важке озброєння, залучаючи гелікоптери та бойові літаки. Напевно, дивляться на поляків, як ті борються з мігрантами, застосовуючи водомети, сльозогінний газ. Добре, що не дійшло до вогнепальних засобів застосування. Це може призвести до локального конфлікту. Дуже б цього не хотілося. Нещодавній випадок порушення кордону бойовим вертольотом Збройних Сил України - є свідченням того. Що це було з точки зору оцінки військової складової: провокація, невміле виконання дій, ненавченість пілотів або просто розгильдяйство льотчиків? Але це не той привід, щоб таким чином показувати своє "удальство"", - сказав він.

"Хотілося б, щоб таких інцидентів не було. З білоруської сторони ми не даємо жодних приводів для цього. У нас не розгортаються угруповання військ уздовж держкордону ні на заході, ні на півдні. Ми не проводимо позапланових навчань. Напевно, треба взяти приклад із українських колег і теж поблизу кордону провести навчання. У чому нам дорікати: у дзеркальних заходах у відповідь? Звичайно, такого б не хотілося", - сказав Вольфович.

Він зазначив, що Білорусь завжди мала нормальні відносини та взаємодію по лінії прикордонних відомств з країнами-сусідами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провокація Міноборони Білорусі: вручили ноту протесту за фейкове порушення кордону українським гелікоптером

"Хотілося б, щоб ті часи повернулися та взаємодія по лінії прикордонних органів стала конструктивною: взаємоповага, довіра, обмін інформацією. Це сприятиме питанням безпеки як народів суміжних країн, так і Білорусі", - переконаний держсекретар Ради безпеки.

Як повідомлялося, в суботу Держприкордонкомітет Білорусі заявив: "Проведення Україною навчань на кордоні з Республікою Білорусь спровокувало інцидент. Сьогодні, 4 грудня, близько 12 години на білорусько-українському кордоні в районі пункту пропуску "Нова Рудня" Мозирського прикордонного загону зафіксовано порушення повітряного простору Республіки Білорусь з боку України". Згідно з повідомленням, український військовий вертоліт Мі-8 на висоті близько 100 м "перетнув державний кордон і залетів на глибину до 1 км на територію Білорусі".

У Державній прикордонній служби України спростували заяву про порушення повітряного простору Білорусі українським вертольотом. "Заява білоруської сторони про те, що нібито відбулося порушення повітряного простору з боку України, не відповідає дійсності... під час виконання завдань, польотів пілотом не було допущено порушень, зокрема не допущено порушення повітряного простору Білорусі", - сказав спікер відомства, додавши, що Держприкордонслужба України неодноразово повідомляла, що в рамках операції поліції з посилення кордону з Білоруссю, що триває з 23 листопада, буде активно застосовуватися авіація.

Також у Держприкордонслужбі додали, що білоруська сторона не надала їм жодних матеріалів про інцидент.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+43
Щодо Білорусі позиція нормальна, щодо диктатора, захопившого владу - звісно, недружня.
Закінчились часи дружби з диктаторами.
показати весь коментар
08.12.2021 15:08
+33
Кацапи нападуть, а звинуватять Білорусь
показати весь коментар
08.12.2021 15:12
+24
Україна скасувала 35% мито на імпорт білоруської автотехніки МАЗ Джерело: https://biz.censor.net/n3303973
показати весь коментар
08.12.2021 15:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Еще одно подтверждение провала внешней политики. Мы воюем с ***...тыми северными свинособаками. Как бы там не было и кто бы не был у власти в минской губернии рф нужно было делать все возможное что б они и дальше оставались нейтральными. Но нет, наш наркоман все слил.
показати весь коментар
08.12.2021 16:34 Відповісти
Ты точно достоин этого наркомана.
показати весь коментар
08.12.2021 17:07 Відповісти
Ты написал как вырыгал. Что свинособака казларылая, принял в свою халупу пару мигрантов?
показати весь коментар
08.12.2021 19:18 Відповісти
Этот Михаил Грушевский либо провокатор, либо идиот. Называя Беларусь губернией рф, сам себе противоречит. Пускай назовет хотя бы один регион рф, который проводит самостоятельную политику, и каким образом можно было добиться нейтральности от обезумевшего диктатора. То что ЗЕ - мудак это давно понятно, а беларусы действительно дружественный нам народ. Верю будет и в Беларуси "праздник". Живе Беларусь!
показати весь коментар
08.12.2021 21:19 Відповісти
Боюсь тебя полудурка огорчить, но видимо придется. Начну хотя б с одного региона рф который ведет самостоятельную политику - так называемая чеченская республика. Второй момент, после начало войны с мокшами до средины 2019 года минская губерния рф была нейтральной частью той же эрефии. По крайней мере усатый губернатор не позволял себе так высераться и не угрожать каким то конфликтом Украине. Как то же удавалось держать Украине БССР на поводку, то есть исходя из логики нужно было продолжать так и делать. И что б окончательно развеять в твоей малограмотной голове миф о "братском белорускам народе", так там реально 80% совкодрочеров и любителей рюзьге мира, которые воспринимают Украину и украинцев как "злостных" предателей триединства славянских народов и ужасных "фащиздов" бомбящих свободолюбивый лугандон. И расея правильно сделала что Крым отжала, мол это тысячелетняя русская земля. Так что иди ты н...хер с такой философией в бяларусь, а еще лучше куда то за Урал.
показати весь коментар
09.12.2021 23:15 Відповісти
Кремлівський ублюдок , наразі вирішуватиме своі брудні задумки проти Украіни , руками вусатого жлоба , Луки !

показати весь коментар
08.12.2021 16:36 Відповісти
руками білорусів...
показати весь коментар
08.12.2021 20:56 Відповісти
Короче нападут с БССР, и ***** скажет расейских войск там нет, мы не сторона конфликта
показати весь коментар
08.12.2021 16:43 Відповісти
теперь московская орда будет прикрываться Бульбафюрером, мол мы тут не причем, это "угнетенные биндеравцами" беларусские крестьяне накопали на городах танки, РСЗО и крупнокалиберную артиллерию и напали на Украину...
показати весь коментар
08.12.2021 17:03 Відповісти
А по нашому гелікоптеру ніякого розслідування і не було? Якби реально залетів до них, то точноб двостороннє розслідування було б. Лука б вимагав. А так, злився
показати весь коментар
08.12.2021 17:08 Відповісти
Когда слушаешь бульбофюрера и его сатрапов, то такое впечатление, что они бредят!
показати весь коментар
08.12.2021 17:28 Відповісти
Добрі відносини між слов'янами України та Білорусі,а от з кацапами та совкодрочкою так,стосунки напружені.
показати весь коментар
08.12.2021 17:30 Відповісти
Белоруская область расии уже не государство.
показати весь коментар
08.12.2021 17:35 Відповісти
ДНР, ЛНР, теперь еще и БНР
показати весь коментар
08.12.2021 17:54 Відповісти
+крысмчане
показати весь коментар
08.12.2021 20:43 Відповісти
Абсолютно пох... що там белькоче цей бульбофєрерний чмошник.
показати весь коментар
08.12.2021 18:02 Відповісти
Бляха-муха, да ты в своем уме? Ну какие у меня, украинца, могут быть " общие корни" с существом по фамилии вольфович?????????? Мне с такими на одном гектаре усесться срать в падлу, а ты что-то лепечешь об "общих корнях".
показати весь коментар
08.12.2021 19:24 Відповісти
Ябацько ранты спутал... Претензии - к муйлу, разместившего у наших границ и на территории Беларуси ударные группировки... Прiсь ейбочки , ябацько вменяет нам жувати нежеть, пока бульбофюрер с пыней хороводит вокруг танчиками с едреными рокетками... До чего же лабухи примитивные, читают очередное решени июльскАГА пленума ЦК КПСС от1975 - года, тю, читает очередную предьяву совкомаразматиков (из совкокомитета 300- комитет мирового сговора сатанистов).
показати весь коментар
08.12.2021 20:42 Відповісти
Лука зря **********. Берестейщина которую сталин подарил в 1939 г беларуси после раздела Польши с гитлером, еще помнит (старики) как разговаривала на украинском еще 100 лет назад
показати весь коментар
08.12.2021 22:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 