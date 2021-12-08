Держсекретар Радбезу РБ Вольфович заявив про можливий "локальний конфлікт": "Україна займає недружню позицію щодо Білорусі"

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович звинуватив Україну у "недружній позиції" та пригрозив "локальним конфліктом".

Як інформує Цензор.НЕТ, передає кореспондент БЕЛТА.

"Ми більшою мірою приділяли увагу захисту західних рубежів - з Польщею, Литвою. Сьогодні наша південна сусідка Україна почала займати недружню позицію щодо Білорусі, хоча білоруси та українці завжди жили у мирі, злагоді та добросусідстві. У нас єдине коріння та минуле. Але, напевно, українське керівництво взяло курс не на миролюбну політику. Вони дивляться на Захід (або їм диктують) і намагаються у вигляді боротьби з незаконною міграцією проводити якісь навчання", - сказав Вольфович.

Він наголосив, що навчання проводять на полігонах. "Чомусь українське керівництво їх вирішило провести практично на державному кордоні під виглядом боротьби з нелегальною міграцією, розгортаючи угруповання збройних сил, важке озброєння, залучаючи гелікоптери та бойові літаки. Напевно, дивляться на поляків, як ті борються з мігрантами, застосовуючи водомети, сльозогінний газ. Добре, що не дійшло до вогнепальних засобів застосування. Це може призвести до локального конфлікту. Дуже б цього не хотілося. Нещодавній випадок порушення кордону бойовим вертольотом Збройних Сил України - є свідченням того. Що це було з точки зору оцінки військової складової: провокація, невміле виконання дій, ненавченість пілотів або просто розгильдяйство льотчиків? Але це не той привід, щоб таким чином показувати своє "удальство"", - сказав він.

"Хотілося б, щоб таких інцидентів не було. З білоруської сторони ми не даємо жодних приводів для цього. У нас не розгортаються угруповання військ уздовж держкордону ні на заході, ні на півдні. Ми не проводимо позапланових навчань. Напевно, треба взяти приклад із українських колег і теж поблизу кордону провести навчання. У чому нам дорікати: у дзеркальних заходах у відповідь? Звичайно, такого б не хотілося", - сказав Вольфович.

Він зазначив, що Білорусь завжди мала нормальні відносини та взаємодію по лінії прикордонних відомств з країнами-сусідами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провокація Міноборони Білорусі: вручили ноту протесту за фейкове порушення кордону українським гелікоптером

"Хотілося б, щоб ті часи повернулися та взаємодія по лінії прикордонних органів стала конструктивною: взаємоповага, довіра, обмін інформацією. Це сприятиме питанням безпеки як народів суміжних країн, так і Білорусі", - переконаний держсекретар Ради безпеки.

Як повідомлялося, в суботу Держприкордонкомітет Білорусі заявив: "Проведення Україною навчань на кордоні з Республікою Білорусь спровокувало інцидент. Сьогодні, 4 грудня, близько 12 години на білорусько-українському кордоні в районі пункту пропуску "Нова Рудня" Мозирського прикордонного загону зафіксовано порушення повітряного простору Республіки Білорусь з боку України". Згідно з повідомленням, український військовий вертоліт Мі-8 на висоті близько 100 м "перетнув державний кордон і залетів на глибину до 1 км на територію Білорусі".

У Державній прикордонній служби України спростували заяву про порушення повітряного простору Білорусі українським вертольотом. "Заява білоруської сторони про те, що нібито відбулося порушення повітряного простору з боку України, не відповідає дійсності... під час виконання завдань, польотів пілотом не було допущено порушень, зокрема не допущено порушення повітряного простору Білорусі", - сказав спікер відомства, додавши, що Держприкордонслужба України неодноразово повідомляла, що в рамках операції поліції з посилення кордону з Білоруссю, що триває з 23 листопада, буде активно застосовуватися авіація.

Також у Держприкордонслужбі додали, що білоруська сторона не надала їм жодних матеріалів про інцидент.