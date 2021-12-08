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Зеленський (17470) перемовини (2485) Росія (47279) Сергій Никифоров (125)

Прямі переговори з Росією - ми за. Переговори за участю Туреччини - згодні. Нормандія плюс США - добре. Головне, щоб були результати, - Никифоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Прямі переговори з Росією - ми за. Переговори за участю Туреччини - згодні. Нормандія плюс США - добре. Головне, щоб були результати, - Никифоров

У президента України Володимира Зеленського виступають за будь-які формати переговорів з Російською Федерацією. Головне, щоб вони були плідними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Коммерсантъ".

"Прямі переговори з Росією - ми за. Переговори за участю Туреччини - згодні. Нормандія плюс США - добре. Головне, щоб це принесло практичні результати", - заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

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Топ коментарі
+44
Оце буде на пряямих переговорах?

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08.12.2021 15:20
+27
През-служба оприлюднила фото очікування Зеленським дзвінка з Вашингтону.

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08.12.2021 15:26
+17
Запад ПРОТИВ прямих переговоров клоунка с фуйлом, но когда такие мелочи волновали коломойшу, ермака, татаров, портнова и т.д.
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08.12.2021 15:24
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08.12.2021 15:20 Відповісти
Мы ЗА , НО "Минск" выполнять НЕ БУДЕМ !! ( вот и все ЗА )
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08.12.2021 16:53 Відповісти
И поэтому за невыполнение Минска, санкции наложены на рашку?))) Или ты рашкован, который брезгует своей власовской тряпкой?)))
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08.12.2021 19:13 Відповісти
Оце буде на пряямих переговорах?

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08.12.2021 15:20 Відповісти
Запад ПРОТИВ прямих переговоров клоунка с фуйлом, но когда такие мелочи волновали коломойшу, ермака, татаров, портнова и т.д.
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08.12.2021 15:24 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/13/653661/

Коломойский предложил отвернуться от МВФ в сторону России
СРЕДА, 13 НОЯБРЯ 2019, 13:12

7191 ПРОСМОТР

6

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Олигарх Игорь Коломойский считает, что Украине следует отвернуться от Запада и наладить отношения с Россией.

Об этом пишет The New York Times.

"Коломойский заявил, что, по его словам, Украине стоит отказаться от Запада и вернуться обратно в сторону России", - пишет издание.

"Они (россияне - ред.) ссе равно сильнее. Мы должны улучшить наши отношения", - сказал олигарх, сравнивая власти России с силой Украины.

"Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы - Америка - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", - заявил Коломойский.

Такое заявление он сделал накануне визита Миссии МВФ в Украину 14 ноября.

"Вы все равно не возьмете нас в альянс. Не нужно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы присоединить нас к новому Варшавского договора", - добавил олигарх.
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08.12.2021 15:28 Відповісти
През-служба оприлюднила фото очікування Зеленським дзвінка з Вашингтону.

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08.12.2021 15:26 Відповісти
Бубочка ждет звонка от Байдена. Со вчерашнего вечера сидит у телефона, не жрет, не пьет. Бедная Ленка каждый час меняет ему памперсы. Уже устала, бедная...
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08.12.2021 15:35 Відповісти
Саакашвили вообще галстук жевал.
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08.12.2021 16:34 Відповісти
Байден не будет ему звонить . О чём с ним говорить ?
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08.12.2021 17:16 Відповісти
Байден напомнит этому ЗЕбанутому дрыщу, что его место у параши. Хотя, если бубочке позвонит завхоз из Белого дома или уборщица, то это будет как раз адекватный уровень для общения с этим идиотом.
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08.12.2021 17:48 Відповісти
Вот Ермак гад. Обещал принести бубочке очередную ширку и все его нет. Бедного бубочку так ломает и плющит, да так, шо уже просто невмоготу.
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08.12.2021 15:38 Відповісти
Шось згадалось-м'ясокомбінат-я,цегляний завод-я.....
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08.12.2021 15:20 Відповісти
чудова аналогія...
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08.12.2021 16:02 Відповісти
А мені згадалася аналогія з його німецькою порноакторкою, готовою прийняти з усіх сторін, ну не вбачається якоїсь певної державницької позиції.
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08.12.2021 17:32 Відповісти
Для українців питання не в форматі, а в некомпетентності верховного зелебобіка
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08.12.2021 15:22 Відповісти
А пиструном на рояле
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08.12.2021 15:23 Відповісти
Ніяких переговорів не буде. Всі залишаться при своєму.
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08.12.2021 15:24 Відповісти
Ты за? а ты кто такой? пресс-папье папудала, не более.
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08.12.2021 15:24 Відповісти
Він хотів сказати: "...головне, щоб можна було й далі спокійно брати свої 30% від "великого_будівництва..." Бо якщо розпочнуться інтенсивні бойові дії, то прийдеться щось на оборону кинути. І залишаться блаЗЄнські без лапи.
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08.12.2021 15:26 Відповісти
Нахіба дурникам ті криві переговори? Щоби що??
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08.12.2021 15:27 Відповісти
гаагский трибунал по военным преступлениям разве что
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08.12.2021 15:29 Відповісти
Хто такі ми??? Торчок и кучка обдовбаних соратників???
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08.12.2021 15:32 Відповісти
И что может сделать заурядный клоун из шоу для дебилов, сделать или убедить КГБешника *****? Ну разве что насрать себе в штаны и обвинить в этом Пороха.
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08.12.2021 15:32 Відповісти
США, Канада, ЄС та інші країни виступають на захист України, показують ботоксному ху@лу, що буде з ним і його болотами, якщо він хоть хитнеться в бік України, а наркоман і малорос наполягає подивитися цьому виродку в очі, підкресоюючи цим, що все нормально, все під контролем і немає ніякої загрози. Та ху@ло йому покаже, як вони вивчили всі його кімнати і як ходять і куди його діти і з якої посуди їдять і покажуть, як красиво може туди потрапити щось..., то той "який "никому ничего не должен" підпише все, що перед ним покладуть. Забули як він залякав Овоща, що той ставав як стіна, коли той телевонував і як залякав Лукашенко? Де ви барани 73%? Що ви наробили? Всі вже пішли зі зброєю до кордонів з московією захищати Україну?
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08.12.2021 15:35 Відповісти
Будь немного корректней, Проявляють озабоченность, ни якого захысту, а то и вправду тебе поверят и бросят все и разбегутся.
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08.12.2021 15:43 Відповісти
На вражеских ТВ-каналах угрожают Зеле, что могут рассказать, какое у него есть гражданство (намекают на российское гражданство). И, скорее всего, так оно и есть.
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08.12.2021 15:50 Відповісти
Такої ж думки. Бо маніакальне бажання зустрічі те-а-тет можна пояснити тільки бажанням обговорити з збирачем земель, гарантії власної безпеки. Бо Україні його чекає судовий вирок і ув'язнення, (по кільком статтям)
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08.12.2021 16:24 Відповісти
И потому Зеля так хочет принять новый закон о гражданстве
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08.12.2021 16:29 Відповісти
А як інакше ця тварина носата могла оформити нерухомість в Криму
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08.12.2021 16:46 Відповісти
Кто это "вы", зебил? Ты и твои вошки?
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08.12.2021 15:39 Відповісти
бородатый кретин, не умеющий себя прилично вести в столице США, говорит за обгадившегося нарика, который спрятался за блинами в спортзале
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08.12.2021 15:41 Відповісти
"прямые переговоры с расией - мы за, торговля на крови - хорошо, отсосать ***** за занавеской - всегда пожалуйста" - пояснил позицию *********** пресс-секретарь.
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08.12.2021 15:41 Відповісти
Как же, видели мы результаты этих переговоров. Переговорщики сраные.
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08.12.2021 15:42 Відповісти
Комітет Майдану постановив, що початок прямих переговорів із росією, буде сигналом для силового відсторонення від влади зеленського. Схоже що зелени думають, ніби поліція їх врятує, їх не врятує навіть російський спецназ

Чистіть зброю, все буде
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08.12.2021 15:46 Відповісти
Дибіли, мля.
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08.12.2021 15:46 Відповісти
ух ты...ньюмендельша пошла засорять эфир....
оно видите ли на все согласно )))) ну просто дама нетяжелого поведения...
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08.12.2021 15:47 Відповісти
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08.12.2021 15:49 Відповісти
Путлер панически боится Эрдогана круче ядерной бімбы... КГБшный Хмырь...паталогический трус... только из под тишка любит...дерьмом СкреПОНОСным Мир цивилованный пужать...
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08.12.2021 15:49 Відповісти
Готовы принять с любой стороны и в любой позе.

Ничего нового в стане ЗЕленых лядей.
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08.12.2021 15:52 Відповісти
Теж відразу спало на думку це відоме висловлювання клоуна😀
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08.12.2021 15:57 Відповісти
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08.12.2021 15:53 Відповісти
ОП верховного Зе, готовий приймати від будь-кого, і в любих позах....аби лиш залишитись при владі
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08.12.2021 15:55 Відповісти
Вот про прямые переговоры оно зря ляпнуло.
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08.12.2021 15:57 Відповісти
Нужно, чтобы Россия просила о переговорах с Украиной:
Израиль нанес ракетный удар, по иранским вооружениям, в сирийском портовом городе Латакия.

Ракетный удар вызвал переполох в военно-политических кругах России, т.к. Латакия находится в 15-ти километрах от главной российской военной базы "Хмеймим" в Сирии. Ранее Израиль не наносил авиаудары по данной местности.

Лавров был срочно командирован в Иерусалим "выяснять отношения".







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08.12.2021 15:57 Відповісти
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08.12.2021 15:58 Відповісти
Якщо перекласти заяву на зрозумілу мову: "ми готові прийняти від кого завгодно, в якій завгодно позиції, тільки б ще трохи побути біля корита"
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08.12.2021 16:05 Відповісти
Объясните кто-нибудь этим зеленым недоумкам разницу между переговорами взрослых дядей с ****** и криворогим клоуном в роли зрителя с переговорами тет-а-тет ***** с криворогим клоуном.
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08.12.2021 16:19 Відповісти
Хочется предать любой ценой,но уже не спрашивают.
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08.12.2021 16:37 Відповісти
С Зеленским уже НЕ ХОТЯТ говорить об Украине! Почему Байден не перезвонил Зеленскому // Бригинец
https://www.youtube.com/watch?v=VmOGNYjs3vM
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08.12.2021 16:39 Відповісти
Они оказывается "за" одно, другое и третье ... Да вас дебилов уже никто даже не спрашивает "за" вы или "против". Вчера вон без вас про вас перетерли Байден с ******.
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08.12.2021 16:40 Відповісти
На яких смітниках назбирали цю команду ідіотів? Ви уявляєте, де б зараз були війська Ху#ла, якби клоуна обрали у 2014 році... Надіюсь, що він отримає своє "довічно" і зможе , нарешті , вивчити історію України...
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08.12.2021 16:46 Відповісти
Опять 25 ! Какие прямые переговоры С Путлером ? Достаточно того что "Козырь" постоянно на связи с ФСБ.
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08.12.2021 17:13 Відповісти
У президента України Володимира Зеленського виступають за будь-які формати переговорів з Російською Федерацією. Головне, щоб вони були плідними. Джерело: https://censor.net/ua/n3304062


Дайте свою оцінку Зе владі і зеленському -

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08.12.2021 17:22 Відповісти
Главное, чтоб в Украине шли Сваты на русском языке... - и мы любое х**ло назовём снегурочкой.
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08.12.2021 17:32 Відповісти
А "просто посмотреть в глаза" коли буде? Чи вже було!?
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08.12.2021 17:34 Відповісти
Внешняя политика в стиле "какая разница"
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08.12.2021 17:57 Відповісти
Робити перемогу чужими руками не вийде. Ця влада постійно намагається перекласти свої прямі обов'язки на плечи . Бояться відповідальності? Так вони вже наробили злочинів на сто років вперед.
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08.12.2021 18:29 Відповісти
Зелені мародери планували тільки панувати за бюджетні кошти, а відповідальність перекладати на попередню владу і критиків.
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08.12.2021 18:37 Відповісти
Новороссия - мы за, Малороссия - хорошо, киевская губерния -пойдёт, мы за любое решение плешивого царька лишь бы при власти остаться…..
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08.12.2021 19:25 Відповісти
Шо делать ? Шо делать ? а фотка клоуна хоч із далеких часів, але актуал. Асісяй, Асійсяй А.... а І шо? Там термоса щось не видно. Такий кислий погляд, довго шукали натуру для відосика-погодився на спортзал. Я живіший за всіх живих, а його прес ще бодриться - згідні на всі види переговорів ( зо всіх сторін) і будь з ким. Долучаеться Байден до Нормандії - і формулу Лаврова - Штанмайєра на смітник. І там буде і Крим і Донбас і мідні труби. Поки поц договарівався з Путіним все вирішили за нього і буде він простим статистом разом із своїм суфлером і слово йому будуть надавати останньому (крайнему, последнему)
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08.12.2021 21:45 Відповісти
Основной результат который бендюхам слугам втюхивают, легализовать днр лнр в составе Украины.
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08.12.2021 21:57 Відповісти
А слугам байдуже. Вони здебільшого не українці.
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09.12.2021 08:35 Відповісти
прямые переговоры с московией полный бред, это ни о чем, остальное приемлимо...
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09.12.2021 01:15 Відповісти
 
 