Прямі переговори з Росією - ми за. Переговори за участю Туреччини - згодні. Нормандія плюс США - добре. Головне, щоб були результати, - Никифоров
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У президента України Володимира Зеленського виступають за будь-які формати переговорів з Російською Федерацією. Головне, щоб вони були плідними.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Коммерсантъ".
"Прямі переговори з Росією - ми за. Переговори за участю Туреччини - згодні. Нормандія плюс США - добре. Головне, щоб це принесло практичні результати", - заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров.
Топ коментарі
+44 A San
показати весь коментар08.12.2021 15:20
+27 Scorpman Y
показати весь коментар08.12.2021 15:26
+17 Scorpman Y
показати весь коментар08.12.2021 15:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Коломойский предложил отвернуться от МВФ в сторону России
СРЕДА, 13 НОЯБРЯ 2019, 13:12
7191 ПРОСМОТР
6
В закладки
Олигарх Игорь Коломойский считает, что Украине следует отвернуться от Запада и наладить отношения с Россией.
Об этом пишет The New York Times.
"Коломойский заявил, что, по его словам, Украине стоит отказаться от Запада и вернуться обратно в сторону России", - пишет издание.
"Они (россияне - ред.) ссе равно сильнее. Мы должны улучшить наши отношения", - сказал олигарх, сравнивая власти России с силой Украины.
"Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы - Америка - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", - заявил Коломойский.
Такое заявление он сделал накануне визита Миссии МВФ в Украину 14 ноября.
"Вы все равно не возьмете нас в альянс. Не нужно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы присоединить нас к новому Варшавского договора", - добавил олигарх.
Чистіть зброю, все буде
оно видите ли на все согласно )))) ну просто дама нетяжелого поведения...
Ничего нового в стане ЗЕленых лядей.
Израиль нанес ракетный удар, по иранским вооружениям, в сирийском портовом городе Латакия.
Ракетный удар вызвал переполох в военно-политических кругах России, т.к. Латакия находится в 15-ти километрах от главной российской военной базы "Хмеймим" в Сирии. Ранее Израиль не наносил авиаудары по данной местности.
Лавров был срочно командирован в Иерусалим "выяснять отношения".
https://www.youtube.com/watch?v=VmOGNYjs3vM
Дайте свою оцінку Зе владі і зеленському -