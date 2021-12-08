На озброєння Міноборони отримало близько 40 млрд грн, а потрібно 230-250 млрд грн щороку, - Резніков

Цього року держава виділила Міноборони понад 133 млрд грн. І ще право на 15 млрд грн державних гарантій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю "Армія Інформ".

"Це - найбільший бюджет за 30 років. Найбільший! Але він все одно не вирішує головних завдань. Йдеться про хронічну проблему: понад 70 % бюджету - це видатки утримання, "проїдання". Переозброєння, бойова підготовка й розвиток фінансуються лише на 15-20 % від потреби", - зазначив голова Міноборони.

"Умовно, зараз ми отримали на озброєння 28 млрд грн, разом з держгарантіями - нехай буде 40 млрд. Але, якщо скласти видатки на озброєння з уже затверджених, узгоджених та перспективних програм, то потрібно 230-250 млрд грн. Щороку!" - додав Резніков.

За словами міністра, Україні необхідно створити сучасну систему ППО і ПРО.

"Нам потрібен потужний флот і берегова оборона. Нам потрібна бойова авіація. Ракетна програма потребуватиме значних ресурсів, її необхідно фінансувати. Бо це - стратегічні переваги для країни", - пояснив Резніков.

"А зараз у нас понад 40 тис. - у черзі на квартири, і дві третини людей не йдуть на другий контракт. Плюс сотні недобудов, зокрема арсенали, які "підвішені" в судах. Десятки напрямів із різними "пожежами". Це той спадок, який іде корінням іще в радянські часи і з яким треба працювати", - додав голова Міноборони.

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