На озброєння Міноборони отримало близько 40 млрд грн, а потрібно 230-250 млрд грн щороку, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Цього року держава виділила Міноборони понад 133 млрд грн. І ще право на 15 млрд грн державних гарантій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю "Армія Інформ".
"Це - найбільший бюджет за 30 років. Найбільший! Але він все одно не вирішує головних завдань. Йдеться про хронічну проблему: понад 70 % бюджету - це видатки утримання, "проїдання". Переозброєння, бойова підготовка й розвиток фінансуються лише на 15-20 % від потреби", - зазначив голова Міноборони.
"Умовно, зараз ми отримали на озброєння 28 млрд грн, разом з держгарантіями - нехай буде 40 млрд. Але, якщо скласти видатки на озброєння з уже затверджених, узгоджених та перспективних програм, то потрібно 230-250 млрд грн. Щороку!" - додав Резніков.
За словами міністра, Україні необхідно створити сучасну систему ППО і ПРО.
"Нам потрібен потужний флот і берегова оборона. Нам потрібна бойова авіація. Ракетна програма потребуватиме значних ресурсів, її необхідно фінансувати. Бо це - стратегічні переваги для країни", - пояснив Резніков.
"А зараз у нас понад 40 тис. - у черзі на квартири, і дві третини людей не йдуть на другий контракт. Плюс сотні недобудов, зокрема арсенали, які "підвішені" в судах. Десятки напрямів із різними "пожежами". Це той спадок, який іде корінням іще в радянські часи і з яким треба працювати", - додав голова Міноборони.
Будь ласка, зачекайте...
- "кабмин выделил дополнительно 19 млрд.грн на строительство дорог/развлечения зеЛоха офшорного"
- судьи, назначенные зеленским, списали около 9 млрд.грн долга коломойского..
- слуги народа проголосовали за списание долга ахметова, коломойского и т.д. на сумму около 100 млрд.грн...
пане Рэзніков, дай Бог Вам наполегловості вкласти ці думки ЗЕ-білу в вуха
Этот нафтопровод с начала 90-х принадлежал кацапне , а не Украине , при очередном переоформлении со швейцарского еврея ,нарисовали мертвечука---никто ему тогда НИЧЕГО не дарил!
Невозможно подарить то, чем не владеешь, только если ты кацап, то такое провернуть можно)))
Зато сегодня этот нафтопровод доит беня---бизнеспартнер мертвечука по г+г, с разрешения гринпоца и кацапни и не факт, что не делится с ним баблом)))
А это тебе
«Вправність рук і жодного шахрайства»: «труба» Медведчука стала «трубою» Коломойського
https://tverezo.info/post/139187
Например:
Украинские военнослужащие получили на вооружение модернизированный МиГ-29 досрочно
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/ukraynskye-******************-poluchyly-na-vooruzhenye-modernyzyrovannii-myh-29-dosrochno-211627.html
Воздушным силам ВСУ передали модернизированный Ан-26
https://www.unn.com.ua/ru/news/1739849-povitryanim-silam-zsu-peredali-modernizovaniy-an-26
що ще потрібно знати?
всего то каких то полтора миллиарда долларов !..
один же ж хрен- у мудрого украли...
Хоча ні. Не цікаво, бо зрозуміло чому
На вот эту тему если чо:
Зеленского НЕ могли НЕ завербовать!..
Сколько не нальёш воды в дырявый горщок - всё выльется.
Флот и тяжелые истребители уже не нужны.
Пора инвестировать в беспилотники и ракеты, не тратьте деньги на металл.
Героям Слава !!! Слава Украине!!!
+20 млрд доларів боргу
-14 млрд доларів ЗВР України
Сумарно 34 млрд доларів було подіто невідомо куди.
Але судячи по рейтингу деяких партій все ще є дебіли. які чекають на повернення Зека та Бімби.