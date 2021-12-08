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Новини Політика України Оборона
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армія (3487) війна (56641) Міноборони (5302) оборона (1227) ЗСУ (5730) Резніков (1386)

На озброєння Міноборони отримало близько 40 млрд грн, а потрібно 230-250 млрд грн щороку, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На озброєння Міноборони отримало близько 40 млрд грн, а потрібно 230-250 млрд грн щороку, - Резніков

Цього року держава виділила Міноборони понад 133 млрд грн. І ще право на 15 млрд грн державних гарантій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю "Армія Інформ".

"Це - найбільший бюджет за 30 років. Найбільший! Але він все одно не вирішує головних завдань. Йдеться про хронічну проблему: понад 70 % бюджету - це видатки утримання, "проїдання". Переозброєння, бойова підготовка й розвиток фінансуються лише на 15-20 % від потреби", - зазначив голова Міноборони.

"Умовно, зараз ми отримали на озброєння 28 млрд грн, разом з держгарантіями - нехай буде 40 млрд. Але, якщо скласти видатки на озброєння з уже затверджених, узгоджених та перспективних програм, то потрібно 230-250 млрд грн. Щороку!" - додав Резніков.

За словами міністра, Україні необхідно створити сучасну систему ППО і ПРО.

"Нам потрібен потужний флот і берегова оборона. Нам потрібна бойова авіація. Ракетна програма потребуватиме значних ресурсів, її необхідно фінансувати. Бо це - стратегічні переваги для країни", - пояснив Резніков.

"А зараз у нас понад 40 тис. - у черзі на квартири, і дві третини людей не йдуть на другий контракт. Плюс сотні недобудов, зокрема арсенали, які "підвішені" в судах. Десятки напрямів із різними "пожежами". Це той спадок, який іде корінням іще в радянські часи і з яким треба працювати", - додав голова Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков закликав Байдена відкинути "червоні лінії" Росії під час переговорів з Путіним

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
предлагаю списать бене еще миллиардов 50. Это сразу поможет армии достигнуть нужных бюджетных показателей
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08.12.2021 15:29
+22
в соседних (неск.дней назад) новости:
- "кабмин выделил дополнительно 19 млрд.грн на строительство дорог/развлечения зеЛоха офшорного"
- судьи, назначенные зеленским, списали около 9 млрд.грн долга коломойского..
- слуги народа проголосовали за списание долга ахметова, коломойского и т.д. на сумму около 100 млрд.грн...
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08.12.2021 15:31
+12
За словами міністра, Україні необхідно створити ******* систему ППО і ПРО.

пане Рэзніков, дай Бог Вам наполегловості вкласти ці думки ЗЕ-білу в вуха
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08.12.2021 15:31
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предлагаю списать бене еще миллиардов 50. Это сразу поможет армии достигнуть нужных бюджетных показателей
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08.12.2021 15:29 Відповісти
а якщо списати 100млрд., то буде ще краще!
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08.12.2021 15:33 Відповісти
А решту закатати під асфальт "Великого крадівництва" !!!!))))
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08.12.2021 15:36 Відповісти
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08.12.2021 15:43 Відповісти
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08.12.2021 15:44 Відповісти
*********.
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08.12.2021 15:46 Відповісти
НаркоЗЕл...
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08.12.2021 17:23 Відповісти
А що то таке на фото?
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08.12.2021 18:28 Відповісти
САБОТАЖ ПРИСЛУГИ 🐲🤮👹🤢 путлера !!зеИУДА , авиакомпанию , университет имени себя строит , Каламойше позволяет миллионы не платить!
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08.12.2021 16:27 Відповісти
40 лярдов СВИНАРЧУКАМ КОНЕЧНО МАЛОВАТО ...............
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08.12.2021 16:48 Відповісти
в соседних (неск.дней назад) новости:
- "кабмин выделил дополнительно 19 млрд.грн на строительство дорог/развлечения зеЛоха офшорного"
- судьи, назначенные зеленским, списали около 9 млрд.грн долга коломойского..
- слуги народа проголосовали за списание долга ахметова, коломойского и т.д. на сумму около 100 млрд.грн...
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08.12.2021 15:31 Відповісти
Молча --
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08.12.2021 15:37 Відповісти
А не забудьте учесть тут сколько-то миллиардов "по тысяче" дебилам за то, шоб вони укололись...
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08.12.2021 15:38 Відповісти
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08.12.2021 15:49 Відповісти
За словами міністра, Україні необхідно створити ******* систему ППО і ПРО.

пане Рэзніков, дай Бог Вам наполегловості вкласти ці думки ЗЕ-білу в вуха
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08.12.2021 15:31 Відповісти
Живите зедебилы реалиями. Выполните ту ракетную программу которая должна была выполнится в конце 2021 года,6 дивизионов ПКК Нептун+завод боеприпасов.А вы дороги и мосты на востоке строите для танков х-ла!! Для кого дороги если нет армии? Солдат получает 10000 в воюющей стране. Три года не на копейку не поднимались оклады в ВСУ,а это ноет что на второй контракт никто не остается.Это программа такая ,навешать лапшу лохторату и уничтожить армию?
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08.12.2021 15:57 Відповісти
Так потреси своего кореша Зелю! С его дорогами!
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08.12.2021 15:31 Відповісти
За то ці 40млрд будуть їздити по гарних дорогах, збудованих за ті кошти що не розікрали.
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08.12.2021 15:32 Відповісти
Дивись. ЗЕбіло, щоб по цих дорогах не їхали танки й БТРи з триколорами при такому фінансуванню ЗСУ😡
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08.12.2021 15:54 Відповісти
Я таке ж зебіло як і ти,тільки ти щ9е й песосвинориле.
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08.12.2021 15:58 Відповісти
Ти невиліковний ЗЕбіл - ненавиджу!
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08.12.2021 17:06 Відповісти
Я знаю і серу на весь ваш свинарник
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08.12.2021 17:10 Відповісти
только портки забываешь снимать, бо трохи дурнуватий
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08.12.2021 19:51 Відповісти
Гидую кацапів,мене від вас нудить,і яна вас блюю.
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08.12.2021 19:56 Відповісти
Це як і хто краде, хворе

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08.12.2021 16:27 Відповісти
Не бачу тут держнафтопроводу подарованого мудачуку за зрадовислугу,а він був.
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08.12.2021 16:39 Відповісти
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08.12.2021 17:02 Відповісти
Ты брешешь, бот!
Этот нафтопровод с начала 90-х принадлежал кацапне , а не Украине , при очередном переоформлении со швейцарского еврея ,нарисовали мертвечука---никто ему тогда НИЧЕГО не дарил!
Невозможно подарить то, чем не владеешь, только если ты кацап, то такое провернуть можно)))
Зато сегодня этот нафтопровод доит беня---бизнеспартнер мертвечука по г+г, с разрешения гринпоца и кацапни и не факт, что не делится с ним баблом)))
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08.12.2021 21:16 Відповісти
Це бізнеспортнер мудачука беня?
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09.12.2021 08:08 Відповісти
Ну и к чему твой тупой высер, га@дон? Это фото с аэродрома во время обмена заложниками и пленными какое отношение имеет к твоему тупому вранью?

А это тебе
«Вправність рук і жодного шахрайства»: «труба» Медведчука стала «трубою» Коломойського
https://tverezo.info/post/139187
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09.12.2021 14:24 Відповісти
Вкотре нагадую тупимкацапам що я вас гидую,мене від вас нудить і я на вас українських московитів блюю.Ви ота гнида котра прославляєх феню окупанта на восьмому році війни.Ви кровосісі гірше ворогів.
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09.12.2021 14:40 Відповісти
И иди нах тупой зебильный малорос. Еще раз, чмо -- Тебя дебила не устривают законы и Конституция Украины? Без проблем -- чемодан, вокзал и вали искать страну своей мечты, тебя здесь силком никто не держит и срать фейки не заставляет.
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09.12.2021 14:44 Відповісти
Це ти москальський вилупок прийшов у мою краї=ну як окупант іпропанукєш меніц кудись їхать? Не було у вас московитів розуму,нема і не буде ********** ти курвою,прихвостень окупана.
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09.12.2021 15:37 Відповісти
Ага, и именно ты, тупой малоросский вылупок, привет к власти манкуртов и предателей, за которых зжесь и рвешь жопу. Чем теперь недовольно, чмо малоросское? Словили тебя дебила на тупой брехне и штырит, что завел свю любимую тупую пластинку? Твои проблемы. Пожинай, тупое, что заслужило по делам своим.
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09.12.2021 15:59 Відповісти
Забув спитати в тебе смердючого гвинторогого кацапського козла кого мені приводити до влади у моїй рідній країні.Ваше кацапське нахабство зашкалює бо тогени *****,а ви ********** прихвостні.
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09.12.2021 16:11 Відповісти
Ты мозги свои забыл, малоросский дебил. Вот это ты забыл, чмо, на все 10000%
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09.12.2021 16:28 Відповісти
Блюю тообі в гадючу пащеку кацапськак тварина.
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09.12.2021 16:42 Відповісти
Кто бы сомневался? Ты, кроме как срать, гадить и блевать, ни к чему больше не приучен, малоросс **********. И в этом вся твоя тупая и подлая натура, вся суть малоросского сторонника *****.
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09.12.2021 16:47 Відповісти
Якраз срать по всьому світу,це майстри ви кацапи бо засрали все де ступалша ваша тваринна лапа.Загарбники бісові.Щоб ви подохли паскуди.
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09.12.2021 16:51 Відповісти
Так ты же сам в этом признался и сам это здесь только и делаешь, дебил. Чем теперь недоволен? Меньше сри -- меньше будут тебя, малоросского сторонника *****, в твое дерьмо тыкать носом. Смачного, дебил.
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09.12.2021 16:59 Відповісти
Серу тобі у пащеку.
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09.12.2021 17:16 Відповісти
Что и требовалось доказать -- Виктор Ли ******** ********** малоросс серун. Не засрись там по уши. Смачного, дебил.
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09.12.2021 17:24 Відповісти
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09.12.2021 17:28 Відповісти
Все, засрался серун **********? Речь отобрало? А я предупреждал.
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09.12.2021 19:46 Відповісти
Нагадайте, будь-ласка у якої держави Україна закуповує літаки, бо що ваш графік більше схожий на "веселі малюнки" з LiveJournal.
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08.12.2021 17:48 Відповісти
Напомните, пожалуйста, где на картинке написано, что это поставляется из других стран? А то больше похоже на попытку испортить воздух не о чем.
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08.12.2021 19:20 Відповісти
Попытка испортить воздух это ваш график. В ВСУ не поступали ни самолеты ни вертолеты, кроме нескольких АН-ов, и может нескольких вертолетов в 1990-х, уже 30 лет. Ваша картинка неправдивая и годится только для навешивания лапши на уши, как это умел делать наш предыдущий президент, за что и поплатился.
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08.12.2021 20:00 Відповісти
Да вообще А если не врать и не позориться так тупо?

Например:

Украинские военнослужащие получили на вооружение модернизированный МиГ-29 досрочно
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/ukraynskye-******************-poluchyly-na-vooruzhenye-modernyzyrovannii-myh-29-dosrochno-211627.html

Воздушным силам ВСУ передали модернизированный Ан-26
https://www.unn.com.ua/ru/news/1739849-povitryanim-silam-zsu-peredali-modernizovaniy-an-26
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08.12.2021 20:18 Відповісти
Бо забагато гнид та зрадників ще залишились на своїх посадах на усіх гілках влади,нажаль...
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08.12.2021 15:34 Відповісти
Чого це "залишилось" ? Їх ніхто не прибирав з посад , навпаки їх кількість збільшується ...
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08.12.2021 15:41 Відповісти
Чого міністр так переживає? "95 квартал" на Вовіному піоніну поїде на "передок" і передавить всіх ворогів, а Юзік розтрощить всю їх техніку. Ви подивіться яких героїв під час війни вибрав вумний-превумний нарід.
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08.12.2021 15:37 Відповісти
Яке озброєння ,в країні війна ,гроши необхідні на "Велике крадівництво " та дерева час саджати !!!))))
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08.12.2021 15:38 Відповісти
Зеленський підписав закон про виділення додаткових 19 мільярдів на ремонт доріг
що ще потрібно знати?
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08.12.2021 15:38 Відповісти
Це найнагальніше в країні, в якій триває війна !!!)))
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08.12.2021 15:44 Відповісти
Так даже того, что дают на "проедание", хватает только тем, кто хотя бы на 2-й линии. На 10 тысяч особо не проживешь, тем более с семьей. Какой сознательный мужик в 25-30 лет, с 2-мя руками и 2-мя ногами за 10 тыщ, робу и обеды пойдет в армию, точнее в ту точку, куда покажут, не возле дома, по плацу маршировать, красить/белить/унижаться/просить, иметь возможность получить пулю или осколок, если такую зарплату на гражданке уже в районных центрах найти не проблема. Патриоты идут, но из-за вышеописанного быта больше одного контракта не служат.
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08.12.2021 15:40 Відповісти
На "передке" зарплата с "боевыми" в сумме составляет порядка 25-30 тысяч гривен. Для сравнения - у меня, преподавателя ВУЗа, доктора наук и профессора - в месяц 15 тысяч!
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08.12.2021 19:49 Відповісти
что-то профессора не уходят тысячами с ВУЗов и не разъезжаются по Польшам)
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09.12.2021 07:53 Відповісти
Головна загроза Україні та українцям ,це українські гниди від московських вошей та гельмінти-політикани та держслужбовці !!!)))
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08.12.2021 15:41 Відповісти
Згоден,тільки гельмінти-держслужбовці ,бо серед держслужбовців є і прості клерки (низова ланка),які нічого не крадуть,а лише виконують свою рутинну роботу при любій владі.Аот гельмінти,то інша справа.
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08.12.2021 15:50 Відповісти
Цілком згоден!!!)))
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08.12.2021 16:00 Відповісти
Нехай ще Зєліну тисячу передадуть на озброєння (там 8 мільярдів), та гроші з Великого крадівництва.
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08.12.2021 15:41 Відповісти
Руки геть від святого "Великого крадівництво" , ви на що зазіхаєте ??))))
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08.12.2021 15:46 Відповісти
а почему бы нашим форбсам не помочь стране в трудную минуту ?
всего то каких то полтора миллиарда долларов !..
один же ж хрен- у мудрого украли...
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08.12.2021 15:42 Відповісти
Це злочин!? Якщо буде війна, то карати їх треба буде по законах воєнного часу...?!Дивитись щоб не "свалілі"
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08.12.2021 15:42 Відповісти
доз на 2021 рік затвердили тиждень тому. Цікаво, а чому наприклад очільники МО та генштабу не те що не були притягнуті до відповідальності, але навіть не звітували про стан речей.

Хоча ні. Не цікаво, бо зрозуміло чому
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08.12.2021 15:43 Відповісти
Лучшее на тему


На вот эту тему если чо:
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08.12.2021 15:44 Відповісти
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08.12.2021 15:46 Відповісти
Знов клятий Порох грошей недає!
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08.12.2021 15:46 Відповісти
Вот и добрался Резников до главного , ради чего был поставлен Коломойским вместо Видмана. До денег. А то пел птицей -говоруном: Вопрос вступления Украины в НАТО в повестке дня не стоит, - Резников/ Мы не сможем освободить Крым военным путем, - Резников/ / Сейчас нельзя четко сказать, каким будет план реинтеграции ОРДЛО. У меня в голове порядка 12 сценариев развития событий, - Резников. Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений
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08.12.2021 15:50 Відповісти
Я вам ничего не должен,...эпоха бедности пришла сама... а миллиарды украл Игорь Валерьевич Порошенко... ой.простите Кучма...ой простите...я заболтался.... Кокаинчик слабый попался..не врублюсь где я...,дайте нухнуть...чуваки..я же свой Буржуинский...
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08.12.2021 15:55 Відповісти
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08.12.2021 15:58 Відповісти
Думаю, якби ці 2 роки державу очолював розумний, вольовий лідер, то не стояли б на кордонах ординські армії і газова війна була б іншою. А так, на чолі держави недоумок і боягуз, який вирішив, що може керувати державою. І збирач земель вирішив, що недоумка і слабака можна дотиснути, і він здасть Україну.
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08.12.2021 15:56 Відповісти
Лялька не здатна щось вирішувати ,вона придатна лише грати відведену режисером ,згідно з сценарієм ,роль !!!)))
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08.12.2021 16:05 Відповісти
Звісно, всі проблеми України почалися за 2 останні роки, до цього Україна йшла вперед 10-мильними крокам. Ми ж відмовились від російського газу при попередниках! Стоп, точно відмовились? Та яка різниця, у всьому винен Зеленський!
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08.12.2021 16:13 Відповісти
Зеленський міг бути завербованим ФСБ, коли був у Росії?
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08.12.2021 16:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=w2LX6wcmAAs


Зеленского НЕ могли НЕ завербовать!..
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08.12.2021 16:55 Відповісти
Ви вдумливо читали мій коментар? Чи ви дочитали до прізвища Зеленський і це спрацювало як тригер?
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08.12.2021 17:14 Відповісти
А по твоєму на другий рік в нежофігансуванні оборонки хто винен? зебіли, такі зебіли.
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08.12.2021 17:32 Відповісти
По-перше. ти сам зебіл, оскільки тебе це так бентежить це означає що з вірогідністю 99% ти голосував за Зеленського. По друге: оборонка "недофінансована" у твоїй голові, бо ти чомусь не звертаєш увги на те що весь оборонний бюджет України - це близько 130 млрд. грн., і ніякими 230-250 млрд. про які говорить Резніков не існує і не існувало ніколи за всю історію України, він просто говорить про те скільки треба, для найшвидого розвитку.
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08.12.2021 17:42 Відповісти
Фактично десь 1.5 млрд доларів на озброєння. Так що 300 млн. від США таки значна допомога.
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08.12.2021 16:11 Відповісти
Штати не дають гроші, вони постачають на свій розсуд матеріальні засоби на цю суму. У цьому є як переваги (менше вкрадуть наші свинособаки), так і недоліки, власні програми розробки не профінансуєш.
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08.12.2021 17:18 Відповісти
Это правда, давайте хотя бы остановим розкрадание того что есть....

Сколько не нальёш воды в дырявый горщок - всё выльется.

Флот и тяжелые истребители уже не нужны.

Пора инвестировать в беспилотники и ракеты, не тратьте деньги на металл.

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
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08.12.2021 16:15 Відповісти
Здравая мысль. Насчет флота то в точку, максимум катера для береговой охраны. Лужу под названием Черное Море можно полностью закрыть береговыми ракетными комплексами, а разведку моря проводить беспилотниками. Но я еще бы добавил системы управления армией, это самое важное.
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08.12.2021 17:23 Відповісти
Скажімо велике дякую всім попередникам. що потрібно 580 млрд грн витрачати на погашення боргу кожного року.
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08.12.2021 16:23 Відповісти
Але тут я вважаю це яник - за його роки та його уряду Азірова:

+20 млрд доларів боргу
-14 млрд доларів ЗВР України

Сумарно 34 млрд доларів було подіто невідомо куди.

Але судячи по рейтингу деяких партій все ще є дебіли. які чекають на повернення Зека та Бімби.
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08.12.2021 16:34 Відповісти
А чи освоять вони стільки коштів? Я не маю на увазі дерибан. Для того аби закупити на ті гроші зброю потрібно мати потужності, які її виготовлять. Або ж, конвертувати їх в тверду валюту для зовнішніх закупівель. Як тільки виникне такий попит то, курс валюти підскочить до небес.
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08.12.2021 16:33 Відповісти
Нацбанк за один тиждень на міжбанку якось 1 млрд доларів купив і нічого не сталось.
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08.12.2021 16:36 Відповісти
По сути предательский бюджет по отношению к Армии и Украины в целом. Субъектов его составлявших и голосовавших за него, немедленно на направление главного удара! Они должны принять его на себя в составе штрафного батальона! А миротворец, должен его возглавить.
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08.12.2021 16:47 Відповісти
В бюджете 2022, на стройку дорог выделено больше денег чем на армию! Кому там не хватает доказательств, что зе-упырь работает на парашию?
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08.12.2021 17:52 Відповісти
Глолвне,щоб верховну зраду своєчасно фінансували. Ну і всю інші чиновницьку зграю...
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08.12.2021 18:10 Відповісти
Выкалупывайте с асфальта.
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08.12.2021 18:18 Відповісти
 
 