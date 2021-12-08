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Поки що не видно позитивних ефектів від переговорів Байдена і Путіна, - МЗС Польщі

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Поки що не видно позитивних ефектів від переговорів Байдена і Путіна, - МЗС Польщі

У МЗС Польщі станом на сьогодні не бачать позитивних ефектів від переговорів президентів США і Росії Джозефа Байдена і Володимира Путіна. На переконання Варшави, діалог є важливим, але важливішими є реальні кроки щодо посилення обороноздатності.

На цьому у середу наголосив заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу.

"Після учорашньої зустрічі, з нашої точки зору (Польщі. – Ред.), я поки що не бачу позитивних ефектів", - заявив Шинковський вель Сенк.

За його словами, Росія застосовує відому з минулого тактику: здійснює ескалацію, а пізніше можливу деескалацію пов’язує з поступками іншої сторони.

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"Тоді, коли всі видихають з полегшенням, Російська Федерація вже на два-три кроки попереду",- підкреслив польський дипломат.

За його словами, не можна обмежуватися лише діалогом, який є важливим, але це не може заміняти "реальних дій".

Відтак, за його словами, Польща не озирається на ці переговори, а розвиває власну армію.

"Звичайно, ми у певній мірі спираємося на альянси, вони дуже важливі. Натомість ми маємо зміцнювати власний потенціал і вести власну наступальну дипломатію, що робить прем’єр Моравецький, здійснюючи візити по Європі",- заявив заступник глави МЗС РП. Він зазначив, що дії Моравецького призвели до активних дій генсека НАТО Єнса Столтенберга та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

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Як відомо, два тижні тому Моравецький здійснив турне європейськими країнами, під час якого звертав увагу на агресивні дії Росії і Білорусі щодо сусідніх країн, зокрема України.
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Топ коментарі
+23
Зато зеленский видит позитив в переговоров. Хотя когда находишься по коксом и так все ЗБС...
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08.12.2021 15:56
+22
А поляки праві. Який результат перемовин ? Путлер отримав те що хотів - півн потік 2. А де санкції проти Рашки ? Умиротворення ху#ла продовжується.Доки ця тварюка не отримає в зуби, - нічого не змінеться.
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08.12.2021 16:29
+11
Так, поляки, працюйте, бо ви наступні у цій війні. Історія йде по колу і все повторюється.
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08.12.2021 15:56
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Зато зеленский видит позитив в переговоров. Хотя когда находишься по коксом и так все ЗБС...
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08.12.2021 15:56 Відповісти
Певно радіє за коцапів )
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08.12.2021 15:59 Відповісти
Зеленский он как Магучих, переживает и радуется за "братьев", когда те побеждают на междугородной и спортивной аренах
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08.12.2021 16:02 Відповісти
Никто не знает о чем говорили Байден и Путин, уже второй раз, может о готовящемся наступлении в январе, раз Путин и ОРДЛО проверяет к готовности. В любом случае , если Путин будет активизировать наступление, то это будет означать, что он именно об этом говорил с Байденом и все согласовал с ним и имеет согласие мирового управления на эту агрессию. Все будет ясно в январе кто нам враг, кто нам друг, а Польше и всем государствам ЕС вблизи Украины наступление Путина не выгодно и они конечно же в отношении РФ нам друзья, и Китай с Японией друзья и Канада друг, что не скажешь о Байдене, который как ящерка, говорит одно, а делает другое, до сих пор не передал Украине вооружение, только языком трепется и с Путиным о чем -то шепчется, перемигивается.
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08.12.2021 17:06 Відповісти
Здесь, 3/4 местных комментаторов тоже видят позитив в переговорах.
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08.12.2021 16:03 Відповісти
Многие из них - ботяры.
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08.12.2021 16:46 Відповісти
Остальные - плуги.
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08.12.2021 16:47 Відповісти
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08.12.2021 16:16 Відповісти
Так, поляки, працюйте, бо ви наступні у цій війні. Історія йде по колу і все повторюється.
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08.12.2021 15:56 Відповісти
Скорее всего следующая будет прибалтика
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08.12.2021 15:58 Відповісти
Следуюущая по логике - Молдова.
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08.12.2021 16:07 Відповісти
там пмр есть
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08.12.2021 16:16 Відповісти
Веры в НАТО в которое мы так стремимся уже нет?
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08.12.2021 16:05 Відповісти
Ти вже не віриш у НАТО?
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08.12.2021 16:09 Відповісти
Если честно, то, да, вера в НАТО - пошатнулась. Особенно после недавнего расследования в Чехии, когда после взрывов, организованных рашкой, погибли граждане Чехии (страны НАТО) и в большинстве своем остальные страны НАТО отказались даже дипломатов выдворить. Насколько помню, только восточноевропейские страны выслали рашкинских дипломатов. Остальные "союзники" как всегда помогли озабоченностями.
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08.12.2021 16:18 Відповісти
В 2010 рашисты напали на ЕС и НАТО в лице Польши! И тишина...
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08.12.2021 16:48 Відповісти
це що ще за бото-свинарня?

Alex Foxik

Если честно, то, да, вера в НАТО - пошатнулась. Особенно после недавнего расследования в Чехии, когда после взрывов, организованных рашкой, погибли граждане Чехии (страны НАТО) и в большинстве своем остальные страны НАТО отказались даже дипломатов выдворить. Насколько помню, только восточноевропейские страны выслали рашкинских дипломатов. Остальные "союзники" как всегда помогли озабоченностями.

Алексей Рябов 1b2bb5d9

Если честно, то, да, вера в НАТО - пошатнулась. Особенно после недавнего расследования в Чехии, когда после взрывов, организованных рашкой, погибли граждане Чехии (страны НАТО) и в большинстве своем остальные страны НАТО отказались даже дипломатов выдворить. Насколько помню, только восточноевропейские страны выслали рашкинских дипломатов. Остальные "союзники" как всегда помогли озабоченностями.
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08.12.2021 18:34 Відповісти
Як казав молодий Трампакс - «НАТО застаріло».
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08.12.2021 16:17 Відповісти
Так это - правда. Я не верю, что Германия будет воевать за ту же Польшу.
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08.12.2021 16:20 Відповісти
А Німеччині і не треба воювати за Польщу, це будуть робити війска НАТО .
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08.12.2021 17:55 Відповісти
Не псуйте собі нерви порожнім накручуванням. Далеко не все так страшно, як вам уявляється) для початку усвідомте, що ***** блефує зі своєю войнушкою і вчора отримав від американців те, що хотів. Північний потік-2.
А Україна ощетинюється й все глибше співпрацює з НАТО. І клоун це не змінить.
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08.12.2021 16:07 Відповісти
Подивимось у січні все стане зрозуміло хто нам ворог, а хто друг.
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08.12.2021 17:11 Відповісти
ЗЕ-из спортзала увидел.
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08.12.2021 16:20 Відповісти
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08.12.2021 16:21 Відповісти
Умора.)))
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08.12.2021 17:12 Відповісти
Со стороны США всё хорошо . А что с нашей ? Без паники , нам помогут ?
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08.12.2021 16:25 Відповісти
головне, велике будівництво, все остальне------- херня.
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08.12.2021 16:36 Відповісти
А поляки праві. Який результат перемовин ? Путлер отримав те що хотів - півн потік 2. А де санкції проти Рашки ? Умиротворення ху#ла продовжується.Доки ця тварюка не отримає в зуби, - нічого не змінеться.
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08.12.2021 16:29 Відповісти
для этого нужно появление у Запада Лидера ..
у Украины,кстати,та же беда..
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08.12.2021 16:36 Відповісти
Да не будет ни чего. Западу нужен газ и тишина , а Россия ждёт повод для открытия боевых действий для защиты своих граждан - владельцев паспортов -( как в Абхазии и Южной Осетии) с дальнейшим принуждением , на своих условиях, Украины -- к миру. Это было не раз. Начинал Сталин в 30-е годы в Китае для уничтожения Манжурии-Го.
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08.12.2021 16:33 Відповісти
як що хтось не пам,ятає, то я нагадаю що, по діям Мілошовича в Югославії реально зашевелилися коли кількість жертв перевалила за 80 тисяч, поки все припинили, стало 100 тисяч. у нас близько 15 і трохи більше сепарів. разом трохи більше 30 тис. думаю в найближчий час сподіватися на жорстку реакцію не варто. ми для них розмінна монета або дешеве м,ясо, як у колі катлети на бесарабському ринку, яловичина по 20 грн. зовсім не халко...
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08.12.2021 16:35 Відповісти
В Афганистан триллионы вбухали,а Украине несколько джавеллинов и катеров подогнали. Я в а)(уе.
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08.12.2021 16:45 Відповісти
А Афганистан чем лучше?
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08.12.2021 17:32 Відповісти
Україна стала "розмінною монетою". Путін категорично проти, щоб Україна була в НАТО, а НАТО в свою чергу проти щоб війська Росії були в Україні на кордоні з Польшою, в союзі з Білоруссю. Вот і грають в "кішки_мишки" на крові українців.
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08.12.2021 19:05 Відповісти
"Вот і грають в "кішки_мишки" на крові українців."

не вот, а ось, кацапе! )

а ну повтори ще раз- паРаша веде вiйну проти НАТО на територii України. паРаша на
винна, вона просто захищається. в тебе, виходить, НАТО винувате?

"проти щоб війська Росії"

нормальнi Українцi не пишуть рассєя з великоi лiтери, недолуге.
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08.12.2021 22:39 Відповісти
Чого кидаєшся як оскаженілий, витри піну біля рота, розбризкуєш тут безпричинно свою лють, видно недалеко пішов від недолугого кацапа такою манерою спілкуватися.
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09.12.2021 07:03 Відповісти
Поляки всегда видят в этой "плешивой моли" ложь. Бешаная шизофрения и помешательство на "имперской фобии" приведут этого маньяка к его концу.
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08.12.2021 19:58 Відповісти
пуйло само пiд тиском визнало тiльки що, що країнам не можливо забороняти вступ до любих союзiв, це їх суверене право. https://youtu.be/11wdpw3uVqo на 3:40

пуйло так турбується про безпеку свого Мордору? от потiм з паРашею i поговорять про озброєння- паРаша прибере на декiлька сотень км свое наступальне озброення, тодi прибере i НАТО вже з української сторони. будуть тiльки оборонi системи впродовж кордону з обидвох сторiн.
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08.12.2021 22:31 Відповісти
Висновки

Кремль своїми діями біля кордонів України і опосередковано на білорусько-польському кордоні, примусив Захід консолідуватися і уперше з 2014 року продумати спільну стратегію і тактику стримування Росії, повернувши її «зброю проти неї самої», зазначають оглядачі.

Навіть висвітлення теми формування ударного угрупування російських військ поблизу кордонів України в американських і європейських ЗМІ виглядало як певна інформаційна кампанія: чи не щодня з'являлися нові повідомлення із супутниковими знімками та картами можливих напрямків вторгнення.

До розмови із Володимиром Путіним президент США підійшов, маючи вже готовий план можливих об'єднаних дій із європейськими союзниками і сама зустріч стала своєрідним «оголошенням намірів протидії», якщо Росія спробує наростити агресію. Окрім того, США продемонстрували, що координують свої дії з Україною, готуючись до перемов із Кремлем.

Ще напередодні переговорів Джо Байдена і Володимира Путіна західні ЗМІ повідомили, що США, проконсультувавшись із Великою Британією, Німеччиною, Францією та Італією, сформували «агресивний пакет» санкцій, до яких входить у разі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, і відключення від системи SWIFT, що зробить неможливими зовнішні банківські операції Росії.

«Тепер США готові до дій, до яких не були готові у 2014 році», - сказав радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи санкції, до яких США можуть вдатися у разі нового вторгнення Росії в Україну.

Натомість, інші політичні оглядачі вважають, що Путін досягнув того, чого хотів, стягуючи війська до кордонів України. «Хотів прямих переговорів із Байденом - отримав, хотів «розблокування Північного потоку-2» - теж отримав».

Gurdian наголошує, що сторони не надто просунулись у розв'язанні «української кризи». Однак, Путін почув прямо від Байдена, що чекає Росію в разі ескалації, а також те, що Україна й надалі отримуватиме військову допомогу США, а НАТО немає механізмів обмежувати прагнення будь-яких країн долучитися до Північноатлантичного альянсу.

Обнадійливим називають експерти те, що лідери США і Росії пообіцяли продовжити діалог на рівні адміністрацій, який, можливо, і буде комунікацією щодо деескалації ситуацію поблизу кордонів України.

«Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та закликав до деескалації і повернення до дипломатії. Обидва президенти доручили своїм командам продовжити комунікацію, і США будуть робити це у тісній координації з союзниками та партнерами», - мовиться в офіційній заяві Білого дому.

Про наявність досягнутих компромісів вказують і зміни в оборонному бюджеті США на 2022 рік, проєкт якого був підтриманий 7 грудня Палатою представників і опублікований одразу після завершення розмови Байдена і Путіна,

Як свідчить звіт профільного комітету Палати представників США, із проєкту оборонного бюджету США (NDAA) на 2022 рік зникли пункт про санкції проти російського газогону «Північний потік-2» і пункт про санкції проти російського державного боргу.

Разом із тим, у проєкті передбачене виділення:

300 мільйонів доларів на підтримку Збройних сил України;
150 мільйонів доларів на ініціативу гарантування безпеки країн Балтії;.
4 мільярдів доларів на Європейську оборонну ініціативу.

https://www.radiosvoboda.org/a/perehovory-baydena-putina-********/31599485.html
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09.12.2021 01:19 Відповісти
+++
Все правильно сказав.
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09.12.2021 01:22 Відповісти
 
 