Поки що не видно позитивних ефектів від переговорів Байдена і Путіна, - МЗС Польщі

У МЗС Польщі станом на сьогодні не бачать позитивних ефектів від переговорів президентів США і Росії Джозефа Байдена і Володимира Путіна. На переконання Варшави, діалог є важливим, але важливішими є реальні кроки щодо посилення обороноздатності.

На цьому у середу наголосив заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу.

"Після учорашньої зустрічі, з нашої точки зору (Польщі. – Ред.), я поки що не бачу позитивних ефектів", - заявив Шинковський вель Сенк.

За його словами, Росія застосовує відому з минулого тактику: здійснює ескалацію, а пізніше можливу деескалацію пов’язує з поступками іншої сторони.

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"Тоді, коли всі видихають з полегшенням, Російська Федерація вже на два-три кроки попереду",- підкреслив польський дипломат.

За його словами, не можна обмежуватися лише діалогом, який є важливим, але це не може заміняти "реальних дій".

Відтак, за його словами, Польща не озирається на ці переговори, а розвиває власну армію.

"Звичайно, ми у певній мірі спираємося на альянси, вони дуже важливі. Натомість ми маємо зміцнювати власний потенціал і вести власну наступальну дипломатію, що робить прем’єр Моравецький, здійснюючи візити по Європі",- заявив заступник глави МЗС РП. Він зазначив, що дії Моравецького призвели до активних дій генсека НАТО Єнса Столтенберга та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

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Як відомо, два тижні тому Моравецький здійснив турне європейськими країнами, під час якого звертав увагу на агресивні дії Росії і Білорусі щодо сусідніх країн, зокрема України.