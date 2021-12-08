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Припинення вогню, обмін полоненими та відкриття КПВВ, - Зеленський сподівається, що ТКГ сьогодні вирішить 3 важливі питання

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Припинення вогню, обмін полоненими та відкриття КПВВ, - Зеленський сподівається, що ТКГ сьогодні вирішить 3 важливі питання

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що на засіданні Тристоронньої контактної групи, яке відбувається 8 грудня, вдасться вирішити три основні питання. Це, зокрема, стосується припинення вогню та обміну полоненими на відкриття КПВВ.

Про це глава держави заявив сьогодні на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем, інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть зараз, коли ми зустрічаємося, у нас відбувається засідання Тристоронньої контактної групи, в якій сьогодні, хотілося б вірити, ми знайдемо вихід зі складної ситуації принаймні у трьох питаннях: це повернення до режиму припинення вогню, друге питання - це обмін полоненими, і третє питання - відкриття КПВВ", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роботу Тристоронньої контактної групи та Нормандського формату заблоковано через позицію Росії, - Кулеба

"Я знаю, що ці ж питання обговорювалися також за підтримки США на зустрічі президентів США та Росії. Ми знаходимо будь-які шляхи і віримо, що цей шлях, довгий чи короткий, приведе до реального результату", - додав глава держави.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!))
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08.12.2021 16:13
+11
Воно в спортзале с утра попрыгало через скакалочку, замутило селфачок и теперь сидит, сподиваеться!!! Моя ж ты кися, мой хлопчик умненький! какой хороший у нас президент, зарядку делает. Представляете?
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08.12.2021 16:09
+11
Дурень думкою сподівається .... У вас , в зеленому Шапіто, полоненими займається Третякова, у якої українські діти чомусь "третьосортні" ... Ви розраховуєте на милість Ху#ла??? 😡
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08.12.2021 16:15
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А что старик БАйден уже присоединился к нашей ТКГ шо зекрыса на что-то там надектся?
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08.12.2021 16:04 Відповісти
Зеленський демонструє неадекватність. Ситуація навколо України вимагає зваженої і спокійної розмови президента з громадянами. Замість цього маємо якісь дитячі закиди про заздрість. Жарти давно скінчились, але він цього, на жаль, не розуміє.
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08.12.2021 16:09 Відповісти
Боже, яке ж воно дебил! Ну как можно заздыть долбо..бу, которому пожизненное сидеть с конфискацией?!
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08.12.2021 16:22 Відповісти
Кретинов только пуля может вылечить
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08.12.2021 16:36 Відповісти
Воно в спортзале с утра попрыгало через скакалочку, замутило селфачок и теперь сидит, сподиваеться!!! Моя ж ты кися, мой хлопчик умненький! какой хороший у нас президент, зарядку делает. Представляете?
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08.12.2021 16:09 Відповісти
Можливо воно розраховує, що його московський торгівельний партнер почне війну проти України, щоб списати на неї всі злочини своєї зеленої банди.
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08.12.2021 16:10 Відповісти
Зрозуміло чому сьогодні денисова за полонених згадала і про шмон "Миротворця".
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08.12.2021 16:11 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!))
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08.12.2021 16:13 Відповісти
Дурень думкою сподівається .... У вас , в зеленому Шапіто, полоненими займається Третякова, у якої українські діти чомусь "третьосортні" ... Ви розраховуєте на милість Ху#ла??? 😡
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08.12.2021 16:15 Відповісти
Гундосик за полонених згадав тільки коли йому треба було Цемаха ***** віддати...
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08.12.2021 16:31 Відповісти
мір в очку путіна знаєте річ така ...приємна та вибаглива
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08.12.2021 16:18 Відповісти
Начальник ВЧК Дзержинский летом 1918 года объявил Красный террор и захваты заложников по всей РАБссиянской Империи...,Путлер с Донбасом Крымом Ю.Осетией и Абхазией сделал тоже самое...
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08.12.2021 16:19 Відповісти
т.е. два года никак...а именно сегодня... параллельная вселенная короче....
оно, как главнюк типа верховныйглавнюк знает что сегодня опять обстреливали ?
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08.12.2021 16:25 Відповісти
Зеленський сподівається /построят, - Зеленский/ Мы бы, - Зеленский/ подпишут, - Зеленский/ ускорятся, - Зеленский /больше не будет, - Зеленский/ Зеленский: Хотелось бы /будет ослабевать, - Зеленский/Нужно ежедневно бить, - Зеленский/Будем надеяться, - Зеленский /Зеленский: должны быть готовыми /Зеленский жалеет/должны появиться, - Зеленский/ Зеленский хочет/будет на пользу, - Зеленский / Зеленский: Надеюсь/Давайте, - Зеленский / Зеленский: Нужно продолжать / Зеленский: получат / Зеленский: Надо реализовать / Проблемы должны обязательно решаться, - Зеленский. Время кукареканья прошло. Нужен ре-зуль-тат.
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08.12.2021 16:30 Відповісти
Цирк Шапито и политика это разные полюса...Голобородька случайный пассажир,случайно заблудившися в дебрях Амазонки...
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08.12.2021 16:34 Відповісти
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08.12.2021 16:36 Відповісти
Якщо це пророцтво головного шкідника Украіни відбудеться, то це 100% що воно працюе на ху.ло.
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08.12.2021 16:35 Відповісти
А почему вы прекратили писать? Палец сломали?
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08.12.2021 16:38 Відповісти
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08.12.2021 17:29 Відповісти
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08.12.2021 17:41 Відповісти
В чем "купает" ермах "зе", что он вечно несет какую-то "ху*ню"?...
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09.12.2021 00:47 Відповісти
 
 