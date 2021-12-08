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Справа МН17: Росія не дозволила опитати в суді курського комбрига Мучкаєва - суддя оголосив про завершення додаткового розслідування

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Справа МН17: Росія не дозволила опитати в суді курського комбрига Мучкаєва - суддя оголосив про завершення додаткового розслідування

Суд у Нідерландах, який розглядає справу про збиття літака рейсу МН17, повідомив, що Росія відповіла відмовою щодо можливості опитати командира 53-ї зенітної бригади в Курську Сергія Мучкаєва.

Про це під час засідання в судовому комплексі "Схіпхол" сказав головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Відповідний запит щодо можливості опитати Сергія Мучкаєва знову було направлено 3 листопада. Відповідь надійшла 3 грудня. Російська сторона відмовила у можливості опитати Сергія Мучкаєва… Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що опитування Мучкаєва неможливе, тож на цьому додаткове розслідування завершено", - сказав він.

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Суддя додав, що у своїй відповіді РФ зазначила, що згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу в кримінальних справах, держава має право відмовити в такому опитуванні, якщо це може зашкодити державним інтересам. Росія посилається на те, що Мучкаєву мали ставити питання щодо військової інформації, що могло призвести до розкриття цієї інформації, що у свою чергу може завдати шкоди інтересам РФ, у тому числі йдеться про державну таємницю. На підставі цього РФ відмовила в опитуванні Мучкаєва.

Як повідомлялося, у листопаді суд у справі МН17 висловив сподівання щодо можливості до 10 лютого 2022 року опитати командира 53-ї зенітної бригади в Курську Сергія Мучкаєва. Натомість російська влада постійно ігнорувала попередні запити щодо можливості опитати Мучкаєва.

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До того захист одного з чотирьох обвинувачених - підполковника ГРУ Олега Пулатова звернувся до суду і наполягав, щоб спроби допитати Мучкаєва були продовжені. Нідерландський прокурор Тейс Бергер заявив, що не бачить сенсу наполягати на допиті Мучкаєва, бо РФ не хоче надавати жодної інформації про 53-тю зенітну бригаду. Тож чекати можливості опитати Мучкаєва безглуздо.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

24 вересня у судовому комплексі "Схіпхол" закінчився дев'ятий блок слухань у справі про трагедію МН17.
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Во так цирк.
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08.12.2021 16:08 Відповісти
Зеля, а шо там Цемах? Будешь в Ростове, привет передавай.
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08.12.2021 16:15 Відповісти
ну на нет и суда нет
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08.12.2021 16:15 Відповісти
Petro Shuklinov

15 год ·



- За результатами розмови Байдена з Путіним в Кремлі заявили, що це не Росія хоче роздерти Україну, а НАТО намагається "освоїти території України". Тут треба трохи пояснити східним дебілам, як світ працює.

Дивіться, товарищі дебіли. Ви правду кажете: НАТО освоює Україну. Але все набагато гірше. Набагато. Бо це українці запрошують НАТО. Прямо двері відкривають. Навіть в сімейній Конституції так і записали: НАТО - наш бест френд, ми з НАТО найкращі друзі.

Тобто Україна сама запрошує, як ви кажете, освоювати свої землі. Гостинно. Любо. З безмежною теплотою. Варениками. Горілкою. І, звісно, полями. Ген-ген широкими українськими полями від Донецька, через Крим і до Києва. Кататись Чорним та Азовськими морями.

Акцентую: запрошує. Більше того. Запрошує залишатись. І не на місяць-два, а назавжди. Запрошує будувати бази. Вчитись варити український борщ і влучно стріляти. Вчитись разом давати під сраку товарищам дебілам.

Тобто насправді картина виглядає інакше. Насправді це вас, дебілів, ніхто не кликав в Україну. Ніхто вас тут не чекає. Ви тут чужі. Вбивці. Гвалтівники. Прокажені. Даже для тех, кто говорит по-русски.

А от НАТО в Україні в себе в дома. Розумієте? НАТО в Україні серед друзів. Серед союзників. Серед своїх. Ще трохи і заручимось. Зіграємо весілля.

Але дебілів на свято не покличемо.
Байден сказав - не їх то справа.
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08.12.2021 16:20 Відповісти
Кацапи розуміють якщо Мучкаев зявиться на суд (і навіть скаже що "Их там нет") то його в будь якому разі було б заарештовано за співучасть у вбивствах на території України тому і очкують... Сподіваюсь цей прихвостей Ху#ла вже давно здох від якогось "новічька"...
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08.12.2021 16:25 Відповісти
Для России запад -- тфу. Плевать хотели на него. А если будут "варнякать ",
то отключим газ. Хотя дочь фюрера и проживает там ,и носит ихнюю фамилию
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08.12.2021 16:27 Відповісти
Ну, тут всё несколько сложнее. Если они "отключат газ", то через полгода в стране начнутся голодные бунты. И тогда точно придется начинать полномасштабную войну, иначе как объяснить собственному населению, почему оно в жопе? А так будет готовое универсальное объяснение - ну как же, у нас война, тяготы военной жизни, карточки, все дела.
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08.12.2021 16:40 Відповісти
Да нет их давно в живых. Чайку дали, тушки сожгли. Кто ж их после такого оставить в живых..?
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08.12.2021 16:39 Відповісти
Этот запад такой наивный, кто добровольно хочет в тюрьму, знаю только одного.
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08.12.2021 16:51 Відповісти
Навряд, що цей Мучкаєв своїми грішними ногами топче ще землю а дає "покази" чортам в пеклі.
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08.12.2021 17:48 Відповісти
 
 