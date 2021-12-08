Росія проводить аудит військових підрозділів в ОРДЛО, перевіряючи готовність до бойових дій, - правозахисник Лисянський

На тимчасово окупованій Росією територіъ Луганської та Донецької областей під кураторством військових із Південного військового округу спільно з представниками генерального штабу РФ проводиться аудит незаконних воєнізованих формувань "ЛНР" та "ДНР". Аудит спрямований на перевірку особового та облікового складів т.зв. армійських корпусів НЗФ "ЛНР" та "ДНР", справності техніки, що перебуває на балансі "народної міліції".

Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи", інформує Цензор.НЕТ.

Відповідно до наявної інформації, також проводиться аудит витрачання коштів виділених РФ на підтримки НЗФ "ЛНР" і "ДНР". Перевірка триває вже два тижні.

"Наші джерела інформації в ОРДЛО повідомили, що про перевірку з РФ стало відомо після того, як в окремих підрозділах армійських корпусах "ЛНР" і "ДНР" почали оголошувати термінові збори, бойову тривогу тощо. Місцеві жителі, побоюючись бойових дій, уточнили, що відбувається. У свою чергу, родичі бойовиків через кілька днів також повідомили інформацію про військовий аудит", - каже Лисянський.

За попередньою інформацією перевіряльники з РФ не задоволені станом справ в АК-1 і АК-2 (армійських корпусах) - оскільки обліковий склад завищений, багато найманців з НЗФ перебувають або на лікарняному, або у відпустці за сімейними обставинами, частина техніки не справна, навчальні заняття з особовим складом не проводяться регулярно.

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