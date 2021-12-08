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Росія проводить аудит військових підрозділів в ОРДЛО, перевіряючи готовність до бойових дій, - правозахисник Лисянський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія проводить аудит військових підрозділів в ОРДЛО, перевіряючи готовність до бойових дій, - правозахисник Лисянський

На тимчасово окупованій Росією територіъ Луганської та Донецької областей під кураторством військових із Південного військового округу спільно з представниками генерального штабу РФ проводиться аудит незаконних воєнізованих формувань "ЛНР" та "ДНР". Аудит спрямований на перевірку особового та облікового складів т.зв. армійських корпусів НЗФ "ЛНР" та "ДНР", справності техніки, що перебуває на балансі "народної міліції".

Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи", інформує Цензор.НЕТ.

Відповідно до наявної інформації, також проводиться аудит витрачання коштів виділених РФ на підтримки НЗФ "ЛНР" і "ДНР". Перевірка триває вже два тижні.

"Наші джерела інформації в ОРДЛО повідомили, що про перевірку з РФ стало відомо після того, як в окремих підрозділах армійських корпусах "ЛНР" і "ДНР" почали оголошувати термінові збори, бойову тривогу тощо. Місцеві жителі, побоюючись бойових дій, уточнили, що відбувається. У свою чергу, родичі бойовиків через кілька днів також повідомили інформацію про військовий аудит", - каже Лисянський.

За попередньою інформацією перевіряльники з РФ не задоволені станом справ в АК-1 і АК-2 (армійських корпусах) - оскільки обліковий склад завищений, багато найманців з НЗФ перебувають або на лікарняному, або у відпустці за сімейними обставинами, частина техніки не справна, навчальні заняття з особовим складом не проводяться регулярно.

Також читайте: В ОРДЛО людей, які порушували комендантську годину, вивозять на передову копати окопи, - правозахисник Лисянський

Автор: Богдан Гуньковський
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Не надо их там аудировать! Скоро наши парни придут и пересчитают всех. Поименно.
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08.12.2021 16:14 Відповісти
какое-такое "поимённо"?? удобрение как-бэ не считают поимённо, а считают на вес - тонны/килограммы....
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08.12.2021 16:41 Відповісти
Ладно, хрен с ним, с удобрением. Можно и на вес.
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08.12.2021 16:43 Відповісти
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08.12.2021 16:17 Відповісти
Я в Аахене нечто подобное видел, но это превосходит все ожидания!
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08.12.2021 16:53 Відповісти
Ще не вечір! Судячи з розповідей колишніх однокурсників , які пройшли Чечню на 25-літті випуску (після "-надцятої" чарки) - у аудиторів скоро з"являться "одкровення" стосовно обсягів пального , продовольства і медикаментів , які нібито зберігаються на складах цих "корпусів"
Бо в Чечні була відпрацьована до деталей система крадіжок - матеріальні засоби в 2 чеченську кампанію завозилися лише "на папері" Саме це було однією з причин зупинення війни на Кавказі - в результаті її продовження РОсія банально зіткнулася-б з нестачею ресурсів і потерпіла-б ще більшу поразку!
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08.12.2021 16:19 Відповісти
В Германии оценили риск торговой войны из-за строительства Северного потока -2
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08.12.2021 16:48 Відповісти
На что убогая вата надеется ? Украина под рашей ? Будем защищать страну , без вариантов .
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08.12.2021 16:22 Відповісти
Опять уже не российские войска, а незаконные формирования ?
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08.12.2021 16:34 Відповісти
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08.12.2021 16:43 Відповісти
Зачем постить кацапские цедульки? Эту карту советую забыть, иначе рано или роздно ее засунут в задний проход показывающему.
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08.12.2021 17:27 Відповісти
2-й Белорусский фронт
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08.12.2021 16:43 Відповісти
Аудит - это куда?
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08.12.2021 16:51 Відповісти
 
 