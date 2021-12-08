Прем'єр Хорватії Пленкович про перемовини Байдена і Путіна: Прозвучали меседжі стосовно деескалації конфлікту
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Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович вважає, що під час розмови президента США Джозефа Байдена і президента Росії Володимира Путіна були озвучені повідомлення, спрямовані на деескалацію конфлікту.
Про це Пленкович заявив сьогодні на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми обговорили першу інформацію, яка з'явилася в інформпросторі, відео-конференцію, яка відбулася між президентом Байденом і президентом Путіним. Мені здається, що добре, що ця розмова пройшла. Було дано меседжі, які були надіслані для того, щоб відбулася деескалація конфлікту та для того, щоб усе вирішувалося дипломатичним шляхом", – сказав він.
Прем'єр наголосив, що Хорватія хоче миру та діалогу для України, а також щоб не було жертв і дестабілізації.
Водночас він додав, що хорватська сторона дізнається більше про деталі розмови Байдена та Путіна після консультацій із партнерами.
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