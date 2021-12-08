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Прем'єр Хорватії Пленкович про перемовини Байдена і Путіна: Прозвучали меседжі стосовно деескалації конфлікту

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прем'єр Хорватії Пленкович про перемовини Байдена і Путіна: Прозвучали меседжі стосовно деескалації конфлікту

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович вважає, що під час розмови президента США Джозефа Байдена і президента Росії Володимира Путіна були озвучені повідомлення, спрямовані на деескалацію конфлікту.

Про це Пленкович заявив сьогодні на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми обговорили першу інформацію, яка з'явилася в інформпросторі, відео-конференцію, яка відбулася між президентом Байденом і президентом Путіним. Мені здається, що добре, що ця розмова пройшла. Було дано меседжі, які були надіслані для того, щоб відбулася деескалація конфлікту та для того, щоб усе вирішувалося дипломатичним шляхом", – сказав він.

Прем'єр наголосив, що Хорватія хоче миру та діалогу для України, а також щоб не було жертв і дестабілізації.

Водночас він додав, що хорватська сторона дізнається більше про деталі розмови Байдена та Путіна після консультацій із партнерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський позитивно оцінив перемовини Байдена з Путіним. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Віслючок повчись у хорватів як слід проводити реформи !!!)))
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08.12.2021 16:28 Відповісти
Ще в хорватів є досвід ,як вирішувати конфлікти з "братским народом" !!!)))
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08.12.2021 16:53 Відповісти
Не буде деескалації, допоки живий пуцин.
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08.12.2021 16:33 Відповісти
Голобородько заврался так,что Геббельс и Ольга ********* отдыхают...
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08.12.2021 16:45 Відповісти
Украине надо привыкнуть раз и навсегда...РАБссия враг,кто бы не сидел в кресле Мавзолея...
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08.12.2021 16:47 Відповісти
Параноїдна шизофренія великодержавного шовінізма ,це споконвічна панівна ідеологія Московію ,тому по іншому бути неможливо !!! Всі хто не в Росії то вороги !!!)))
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08.12.2021 16:51 Відповісти
 
 