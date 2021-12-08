УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8801 відвідувач онлайн
Новини Економіка
1 255 9
ДТЕК (547) Dragon Capital (9)

Політичне втручання у "зелену" енергетику призвело до зниження рейтингу "ДТЕК ВДЕ", - Dragon Capital

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Політичне втручання у

Політичне втручання посадовців у сектор "зеленої" енергетики щодо виплати боргів призвело до зниження рейтингу компанії "ДТЕК ВДЕ".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на аналітичний огляд Dragon Capital.

"Ми вважаємо, що негативна рейтингова дія в першу чергу відобразила зростання політичних ризиків для бізнесу Ріната Ахметова… Хоча ймовірність того, що "ДТЕК ВДЕ" зіткнеться з фінансовим дефіцитом у фінансуванні будівництва вітростанції в Тілігулі, цілком реальна", - повідомляється у звіті.

При цьому наголошується, що наразі "Укренерго" та КП "Гарантований покупець" повинні мати додаткову ліквідність, щоб повністю сплатити поточну генерацію з відновлюваних джерел енергії та навіть погасити частину старого боргу.

Як повідомлялося раніше, скандал із маніпуляціями цільовими коштами, залученими "Укренерго" для погашення заборгованості перед виробниками "зеленої" електроенергії, призвів до зниження рейтингу "ДТЕК ВДЕ" з рівня "B-" до рівня "CCC+".
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какая жалость . Нам , простым , какая разница ?
показати весь коментар
08.12.2021 16:31 Відповісти
Какая разница?! это у Зе_Ермака плесени!
показати весь коментар
08.12.2021 16:51 Відповісти
ну и норм. гудок не купит новую виллу в Италии?
показати весь коментар
08.12.2021 16:39 Відповісти
Когда Голоборотько объявил о Госпереворе рейтинги ведущих украинских компаний упали от 12 до 20 %...,агентство Блумберг не ошибается...,иначе давно бы разорилось...
показати весь коментар
08.12.2021 16:50 Відповісти
А у Коломойши все хорошо! И Долг 4,5 лярда простили!
показати весь коментар
08.12.2021 16:50 Відповісти
Гудок став жебраком?
показати весь коментар
08.12.2021 16:59 Відповісти
Зеля крутит-вертит с энергетикой как цыган с солнцем. Как бы загнатьУкраину в стойло к путлеру !
показати весь коментар
08.12.2021 17:47 Відповісти
Її ПОП вже загнав зеленим тарифом.
показати весь коментар
08.12.2021 20:00 Відповісти
Я и не знал, что существует рейтинг воровски компаний.
показати весь коментар
08.12.2021 19:25 Відповісти
 
 