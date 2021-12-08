НПЗ Коломойського з початку року продав УЗ дизпалива за формулою "Роттердам+" на 1,5 млрд гривень
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Компанія "Ойл Трейд 2018", що займається реалізацією нафтопродуктів Кременчуцького НПЗ олігарха Ігоря Коломойського за 11 місяців 2021 року продала державній "Укрзалізниці" дизельне паливо за формулою з прив'язкою до ціни в порту Роттердам плюс вартість доставки на загальну суму 1,5 млрд грн.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані видання enkorr та системи ProZorro, де оприлюднено відповідні договори.
Компанія Коломойського стала другим найбільшим постачальником дизпалива для потреб державної компанії, відвантаживши 57 тис. тонн (більше 20% річної потреби залізниці). За середньої ціни реалізації палива на рівні 27,3 тис. грн/т, загальна вартість поставленого дизпалива перевищує 1,5 млрд грн.
Постачання здійснюються за формульним ціноутворенням. Згідно з умовами договорів, ціна на пальне формується на підставі котирувань дизпалива в порту Роттердам плюс маржа постачальника, яка включає витрати на доставку нафтопродуктів в Україну та чистий заробіток.
Як повідомлялось, раніше, компанія олігарха Ігоря Коломойського "Оіл Трейд 2018" почала постачання дизельного палива Кременчуцького НПЗ для державної компанії "Укрзалізниця".
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https://www.youtube.com/watch?v=HRmPuvMImuI&feature=emb_imp_woyt
«Сеньор-Голодомор»
За 2020 г. при доходе в 1 061 619 000 грн. она показала чистой прибыли аж 1 275 000 грн. и заплатила налога 229 500 грн.
Короче, налоговая нагрузка аж 0,02 % !!!
П.С. Наценка на 1 лит. составляла, примерно 2,5, копейки !
Деякі факти -
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Главным критиком формулы «Роттердам+» стал бывший член НКРЭКУ (2014-2015 гг.) Андрей Герус.[24]
7 ноября 2017 Андрей Герус стал основателем общественной организации «Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг», целью деятельности которой было заявлено лоббирование интересов потребителей в органах государственной власти и местного самоуправления.[25]
Одними из крупнейших потребителей электроэнергии на Украине ферросплавные и электрометаллургический завод, владельцами большинства из которых является Виктор Пинчук и Игорь Коломойский.
Источники финансирования общественной ассоциации и ее членов на официальном сайте не раскрываются.[26]
Активную медиа-поддержку деятельности ассоциации осуществляли телеканалы группы Starlight Media (ICTV и СТБ)[27], которая принадлежит бизнесмену Виктору Пинчуку, а также группы «1 + 1 media» Игоря Коломойского.
В марте 2018 подконтрольная Герусу общественная организация «Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг» запустила онлайн-счетчик «Роттердам плюс» для расчета размера предполагаемых им переплат потребителями за электроэнергию. Несмотря на отмену формулы «Роттердам+» с 1 июля 2019 года, счетчик продолжает считать убытки до настоящего времени. По состоянию на начало августа 2020 года, он подсчитал убытки на уровне более 64 млрд грн[28] .
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