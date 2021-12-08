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Коломойський (1421) НПЗ (48) Роттердам+ (169)

НПЗ Коломойського з початку року продав УЗ дизпалива за формулою "Роттердам+" на 1,5 млрд гривень

Новини Цензор.НЕТ Економіка

НПЗ Коломойського з початку року продав УЗ дизпалива за формулою

Компанія "Ойл Трейд 2018", що займається реалізацією нафтопродуктів Кременчуцького НПЗ олігарха Ігоря Коломойського за 11 місяців 2021 року продала державній "Укрзалізниці" дизельне паливо за формулою з прив'язкою до ціни в порту Роттердам плюс вартість доставки на загальну суму 1,5 млрд грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані видання enkorr та системи ProZorro, де оприлюднено відповідні договори.

Компанія Коломойського стала другим найбільшим постачальником дизпалива для потреб державної компанії, відвантаживши 57 тис. тонн (більше 20% річної потреби залізниці). За середньої ціни реалізації палива на рівні 27,3 тис. грн/т, загальна вартість поставленого дизпалива перевищує 1,5 млрд грн.

Постачання здійснюються за формульним ціноутворенням. Згідно з умовами договорів, ціна на пальне формується на підставі котирувань дизпалива в порту Роттердам плюс маржа постачальника, яка включає витрати на доставку нафтопродуктів в Україну та чистий заробіток.

Як повідомлялось, раніше, компанія олігарха Ігоря Коломойського "Оіл Трейд 2018" почала постачання дизельного палива Кременчуцького НПЗ для державної компанії "Укрзалізниця".
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Топ коментарі
+15
Так то ж бенин (читай - зелин) Роттердам+. Он правильный. А раньше был Роттердам+ Пороха. Он совсем неправильный. Можно даже сказать, коррупционный. Это только порохоботам не понятно.
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08.12.2021 16:45
+13
За якою формулою?
Зебіли, фас. Чи етодругоЄ?
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08.12.2021 16:43
+10
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08.12.2021 16:42
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08.12.2021 16:42 Відповісти
зебобики, а вы так можете?
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08.12.2021 16:43 Відповісти
За якою формулою?
Зебіли, фас. Чи етодругоЄ?
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08.12.2021 16:43 Відповісти
питары зэлёные для вас на пенсию и соцпомощь хер а для бени миллиарды
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08.12.2021 16:45 Відповісти
а для вас анекдотики
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08.12.2021 16:46 Відповісти
Так то ж бенин (читай - зелин) Роттердам+. Он правильный. А раньше был Роттердам+ Пороха. Он совсем неправильный. Можно даже сказать, коррупционный. Это только порохоботам не понятно.
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08.12.2021 16:45 Відповісти
А то ...

"ВАКС розгляне позов Коломойського проти закриття справи "Роттердам+" 8 жовтня 2021 року"
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08.12.2021 16:48 Відповісти
Ну, пральна! Беня уже по Роттердаму+ все, что хотел - продал. Пора закрывать энту шарашку.
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08.12.2021 17:50 Відповісти
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08.12.2021 16:49 Відповісти
Петро Олексійович був не вкурсі
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08.12.2021 16:47 Відповісти
Россия заявила... "МЫ УЖЕ ОДНУ ВЛАСТЬ СМЕНИЛИ"...

В эфире ток-шоу "60 минут", ведущий Евгений Попов заявил, "Мы уже одну власть сменили". Тем самым российский пропагандист подтвердил факт того, что СМИ россии сделали все возможное для того, чтобы в Украине сменить президента Петра Порошенко на более лояльного и себе удобного.
https://www.youtube.com/watch?v=HRmPuvMImuI&feature=emb_imp_woyt
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08.12.2021 16:48 Відповісти
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08.12.2021 16:51 Відповісти
Я это и тогда знал. И голосовал за ПАПа.
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08.12.2021 16:56 Відповісти
Як там "Ротардам+" барани 73%? Де ваші воплі і соплі? А де нацдружини і журнашлюшки "я тобі не дорогенька"? Чи при Зелі ця формула нормальна?
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08.12.2021 16:49 Відповісти
где-то я уже читал про такое,у классиков..
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08.12.2021 16:50 Відповісти
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08.12.2021 16:54 Відповісти
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08.12.2021 16:54 Відповісти
Зупинка труби Медведчука дозволила "Привату" Коломойського суттєво збільшити імпорт дизеля і увійти до п'ятірки найбільших імпортерів. якщо в серпні-жовтні 2018-го через підконтрольну "Привату" одеську перевалку було імпортовано 11 тис тонн дизпалива, то за аналогічний період цього року - вже 120 тисяч тонн. / Медведчук как бизнес-партнернёр стал Коломойскому лишним, из-за чего пострадал Кива. Если бы не разборки Медведчука с Коломойским дрочун стал бы доктором наук с такой поддержкой: "Внедряется на практике": Монастырский хвалил кандидатскую диссертацию Кивы, 14 июля 2021. Монастырский это министр МВД.
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08.12.2021 16:54 Відповісти
Госпідарі продовжують госпідарювати...
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08.12.2021 17:02 Відповісти
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08.12.2021 17:06 Відповісти
Хвилинка поезії

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08.12.2021 17:29 Відповісти
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08.12.2021 17:31 Відповісти
«Україна лишилась без хлібу: з країни вивезли на експорт всю продовольчу пшеницю.

«Сеньор-Голодомор»
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08.12.2021 17:32 Відповісти
В 2022 г. посмотрите финотчетность этой прокладки и поймёте, что Беня налоги не платит!
За 2020 г. при доходе в 1 061 619 000 грн. она показала чистой прибыли аж 1 275 000 грн. и заплатила налога 229 500 грн.
Короче, налоговая нагрузка аж 0,02 % !!!
П.С. Наценка на 1 лит. составляла, примерно 2,5, копейки !
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08.12.2021 17:53 Відповісти
Выручку с доходом не перепутал?
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08.12.2021 18:24 Відповісти
Ну от .. Там де Ротердам + , там знову "спливає" - Бєня .. Виявляється - формула правильна лише тоді , коли йому вигідно .
Деякі факти -
-

Главным критиком формулы «Роттердам+» стал бывший член НКРЭКУ (2014-2015 гг.) Андрей Герус.[24]

7 ноября 2017 Андрей Герус стал основателем общественной организации «Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг», целью деятельности которой было заявлено лоббирование интересов потребителей в органах государственной власти и местного самоуправления.[25]

Одними из крупнейших потребителей электроэнергии на Украине ферросплавные и электрометаллургический завод, владельцами большинства из которых является Виктор Пинчук и Игорь Коломойский.

Источники финансирования общественной ассоциации и ее членов на официальном сайте не раскрываются.[26]

Активную медиа-поддержку деятельности ассоциации осуществляли телеканалы группы Starlight Media (ICTV и СТБ)[27], которая принадлежит бизнесмену Виктору Пинчуку, а также группы «1 + 1 media» Игоря Коломойского.

В марте 2018 подконтрольная Герусу общественная организация «Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг» запустила онлайн-счетчик «Роттердам плюс» для расчета размера предполагаемых им переплат потребителями за электроэнергию. Несмотря на отмену формулы «Роттердам+» с 1 июля 2019 года, счетчик продолжает считать убытки до настоящего времени. По состоянию на начало августа 2020 года, он подсчитал убытки на уровне более 64 млрд грн[28] .
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08.12.2021 18:28 Відповісти
Алексей


@ukll001



"Табель о рангах" Ермак Брат Ермака Заступник Ермака Массовка из Квартала
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08.12.2021 22:32 Відповісти
 
 