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Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі відкривали вогонь по позиціям українських воїнів. Втрат серед українських захисників немає.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В напрямку НЬЮ-ЙОРКА та НОВООЛЕКСАНДРІВКИ окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Топ коментарі
+7 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар08.12.2021 17:18
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+5 vidasik
показати весь коментар08.12.2021 18:29
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Будь ласка, зачекайте...
- спокойно Джавелин, спокойно...
- Ну-ка, подвинься!...
- А ти чого сюди лізеш?
- Как это, «ЧЕГО?" Стреляют!...
- Хто?!!! Наші дотримуються перемир"я, не стріляють, а "ваших", як ви заявляєте, "там нет"... Так хто ж стрілять може?... Для тебе цей обстріл - "амман здрения и слуха". Так Путін наказав... Значить - вірь і вилазь із окопу...
войска рф уже наступают, а потерь нет ?