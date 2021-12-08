Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі відкривали вогонь по позиціям українських воїнів. Втрат серед українських захисників немає.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В напрямку НЬЮ-ЙОРКА та НОВООЛЕКСАНДРІВКИ окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

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