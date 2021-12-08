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Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі відкривали вогонь по позиціям українських воїнів. Втрат серед українських захисників немає.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В напрямку НЬЮ-ЙОРКА та НОВООЛЕКСАНДРІВКИ окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Також читайте: З початку російської агресії внаслідок поранень загинули 4 тис. 488 українських військових, - Інститут нацпам'яті

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
***
- спокойно Джавелин, спокойно...

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08.12.2021 17:18
+6
Litva segodnia podarila Ukraine 500 bronezeletov i balisticeskix remen
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08.12.2021 17:38
+5
Vot imeno sto sami proizvodit to i podarila.I davno proizvodit
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08.12.2021 18:29
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Зеленський призначив керівником контррозвідки людину, яка мала судимість - Наливайченко
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08.12.2021 17:12 Відповісти
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08.12.2021 17:13 Відповісти
А де ця Середена? Це село чи хутір?
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08.12.2021 18:02 Відповісти
***
- спокойно Джавелин, спокойно...

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08.12.2021 17:18 Відповісти
Наглядова група ОСЦКК і ОБСЄ потрапила під обстріл на Донбасі. Ну, повискакували з машин, розбіглися в боки... Українець ускочив у викопану "щілину", і сидить. Тут "плиг" на голову кацап" с ОСЦКК:

- Ну-ка, подвинься!...

- А ти чого сюди лізеш?

- Как это, «ЧЕГО?" Стреляют!...

- Хто?!!! Наші дотримуються перемир"я, не стріляють, а "ваших", як ви заявляєте, "там нет"... Так хто ж стрілять може?... Для тебе цей обстріл - "амман здрения и слуха". Так Путін наказав... Значить - вірь і вилазь із окопу...
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08.12.2021 20:19 Відповісти
Litva segodnia podarila Ukraine 500 bronezeletov i balisticeskix remen
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08.12.2021 17:38 Відповісти
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08.12.2021 17:42 Відповісти
спасибо!!!! большое спасибо!!!
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08.12.2021 20:40 Відповісти
передарила, т.к. сама не производит .... но хоть что-то
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08.12.2021 18:23 Відповісти
Vot imeno sto sami proizvodit to i podarila.I davno proizvodit
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08.12.2021 18:29 Відповісти
если так, то сорри, а то Балтия любит дарить то, что самим не нужно ) , например запасы патронов 7,62*39 и 5,45*39 и т.д. что осталось на складах от совка, даже пистолеты ПМ вроде дарили
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08.12.2021 18:44 Відповісти
Sto kasajetsia patronov sto u nas takze jest novi zavod Giraite,takze ix perebor mozno podarit jesli sto
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08.12.2021 18:49 Відповісти
А Латвія що зробила? Хоча (судячи з твоїх коментарів) , ти до латишів стосунку не маєш - надто вже кацапом смердить
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08.12.2021 20:23 Відповісти
Eto pervaja partija sto obecali Oktebre,teper ecio privezut termovaizeri i antidroni.Takze ecio segodnia obsudili sto ecio nado pomoc s Reznikovim kazetsia takoje familija.Vasa borba jest i nasa borba tak skazal nas ministr v Kijeve segodnia
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08.12.2021 20:39 Відповісти
С начала суток войска РФ дважды открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС Источник: https://censor.net/ru/n3304097
войска рф уже наступают, а потерь нет ?
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08.12.2021 18:10 Відповісти
 
 