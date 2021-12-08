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Необхідно знайти баланс між кліматичними ініціативами та розвитком економіки, - заступник міністра економіки Качка

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Необхідно знайти баланс між кліматичними ініціативами та розвитком економіки, - заступник міністра економіки Качка

На шляху досягнення кліматичних цілей Україні потрібно знайти баланс між ними та розвитком економіки, і захищати свої інтереси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра економіки, торгового представника України Тараса Качки.

"Перед тим, як говорити про якісь амбіції кліматичні, треба серйозно сприймати наших сусідів. Я думаю, що ЄС, на превеликий жаль, дуже егоїстично, скажімо так, себе поводить. Тому треба захищати свою позицію, відстоювати. І тому ми настільки вороже сприймаємо СВАМ-механізм. Незважаючи на те, що ідея, в принципі, сама по собі непогана", - сказав Качка.

Він наголосив: Україна може допомогти Європейському Союзу досягти цілей декарбонізації, знизити рівень викидів, інтегруючи нашу енергетику, металургію, сільське господарство в систему ЄС та європейську промисловість. Проте нашій країні потрібно чітко розуміти пов’язані з цим небезпеки для власної економіки та знайти механізми для їх мінімізації.

"Нам треба шукати баланс між розвитком економіки та сталістю. І радикалізація цієї дискусії призведе до того, що деякі ініціативи можуть тимчасово не спрацювати. Але, звичайно, ми повинні розвиватися і далі, підтримувати сталий розвиток. Саме тому нам треба перекалібрувати, скажімо, підхід до наших ініціатив кліматичних, включаючи не лише точку зору урядових ініціатив, але й те, як ми це обговорюємо в парламенті, з нашими стейкхолдерами. Тобто, якщо буде уважна політика до сусідів, взаємодія з сусідами, тоді дійсно ви зможете досягти цих кліматичних цілей", - зазначив Качка.

Він також підкреслив: інтереси ЄС захищають насамперед сам Союз, а не торгових партнерів, у тому числі і в питаннях лісівництва - адже, до прикладу, ЄС бореться за те, щоб заліснювати територію, а деревину імпортувати з Європи.

"Я думаю, що ЄС, на превеликий жаль, дуже егоїстично, скажімо так, себе поводить. Тому нам треба захищати свою позицію, відстоювати. І тому ми настільки вороже сприймаємо СБАМ-механізм. Незважаючи на те, що ідея, в принципі, сама по собі непогана", - наголосив Качка.

Раніше координатор Комітету екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації Ольга Бойко підкреслила: екомодернізація в країнах ЄС проводилась за потужної підтримки держав, які надали підприємствам понад 450 млрд євро, а в Україні її хочуть провести виключно за рахунок бізнесу.

Водночас президент Всеукраїнської громадської організації "Жива планета" Світлана Берзіна наголосила: для досягнення поставленої владою України мети щодо зниження викидів СО2 до 35% необхідно надати промисловості держпідтримку для проведення екомодернізації.
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Нае*нуть Рашу и добыча и потребление углеводородов сразу упадет. И на планете дышать станет гораздо легче.
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08.12.2021 17:27 Відповісти
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08.12.2021 17:38 Відповісти
на тому страшному фото, яке біля заголовку, так грізно виглядають майже невинні градірні, які у найдешевший спосіб охолоджують конденсат та гарячу воду...
у цій споруді вони опадають униз, а вгору підіймається звичайна пара
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08.12.2021 18:15 Відповісти
Необходимо найти баланс между климатическими инициативами и развитием экономики-Формулирует Качка задачу украинцам.
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08.12.2021 17:41 Відповісти
Вот и занимаемся поиском, и до каких пор? Задал глупый вопрос, да еще на два с лишним года. Вот сам себе и ответил.
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08.12.2021 17:54 Відповісти
эти странные аналитики из евросоюза говорят об уменьшении потребления природных энергетических ископаемых - но в тоже время строят дополнительный газопровод из энергетического придатка ЕС - РФ. природный газ тоже будет заканчиваться как и другие ресурсы Земли. получается что евросоюз блефует вынуждая сокращать национальные энергоемкие производства не членов ЕС и не прекращает свои производства в том числи и в интересах китайской экономики . при том китайцы хотели писцять на экологические предупреждения мировых собраний. вы европейцы идиоты потому что плотность населения континетально европейского союза гораздо выше окраин ЕС и Украины. И вы задохтетесь потому что ваша земля не имеет возможности восстанавливаться по сравнению с территориями с низкой плотностью населения. идиоты у власти ЕС. . .
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08.12.2021 20:00 Відповісти
 
 