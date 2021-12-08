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Луганщина (4422) ТЕС (219) Верещук (606)

Луганська ОДА просить Верещук добитися від РФ зняття вугільної блокади місцевої ТЕС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Луганська ОДА просить Верещук добитися від РФ зняття вугільної блокади місцевої ТЕС

Луганська ОДА просить міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук сприяти вирішенню питання поставки антрацитового вугілля на Луганську ТЕС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на лист голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

"З метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації просимо Вас ініціювати на засіданні Робочої підгрупи з соціально-економічних питань Тристоронньої контактної групи розгляд питання щодо погодження з Мінекономіки РФ квот на відвантаження антрацитової марки вугілля для Луганської ТЕС", - йдеться у листі.

В ОДА також зазначили, що станція працює на вугіллі марки антрацит, яке через відсутність залізничних підходів з території України постачається підприємству лише з Росії.

В якості тимчасової альтернативи Луганська ТЕС також може використовувати природний газ, однак для цього потрібна вказівка для державної монополії НАК "Нафтогаз України".

У своєму листі ОДА наголошує, що вугільна блокада РФ може призвести до знеструмлення стратегічних підприємства та об’єктів критичної інфраструктури області, а разом з тим сотень шкіл та дитячих садків, понад пів сотні медичних закладів. Крім того, більш ніж 250 тис. абонентів можуть залишитися без питної води, а в розпал зими без тепла може залишитися майже 9 тис. мешканців м. Щастя.

Нагадаємо, що Луганська ТЕС з 2014 року не має залізничного сполучення з рештою території України. Дві під’їзні колії проходять з окупованої території і зі сторони Росії. За 7 років "Укрзалізниця" попри обіцянки так і не збудувала залізничну колію до міста Щастя.

Відтак місто і ТЕС повністю фізично залежні від залізничних поставок виключно з території РФ. З 1 листопада 2021 року Росія заборонила поставки вугілля на Луганську ТЕС в рамках вугільної блокади України.
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Топ коментарі
+16
А в Луганской ОГА не знают, что Россия уже 8 лет ведет против Украины войну по всем фронтам, в том числе на экономическом? И зачем там в руководстве те, кто больше уповает на Россию, а не на себя. на свой народ, на свою страну?
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08.12.2021 18:21
+12
Кому тепло треба? Місцевим?
То нехай тягнуть гілку від Сіверськодонецька до Новоайдару.
Там якихось 40 км.
І буде їм Щастя із вугіллям.
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08.12.2021 18:13
+9
Может и в Крым пора воду дать? Я иногда читаю этих посипак путлеровских и думаю а не окуели ли вы товарисчи мышебратья???
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08.12.2021 18:18
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А що таке верещук?
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08.12.2021 17:39 Відповісти
Баба с зонтиком.
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08.12.2021 17:43 Відповісти
А як воно зніме ту блокаду,парасолькою?
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08.12.2021 17:45 Відповісти
А это уже вопрос к писателям обращения, они видимо что то знают, чего не знаем мы!
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08.12.2021 17:48 Відповісти
Вымрем, как мамонты?
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08.12.2021 18:18 Відповісти
верещук це людина яка завжди верещить (не адекватна) наслідки якоїсь хвороби
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08.12.2021 18:39 Відповісти
У родині, не без верещук.
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08.12.2021 18:42 Відповісти
Нужно и ПАТРОНОВ ( по дешевке ) на луганском патронном заводе КУПИТЬ
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08.12.2021 19:36 Відповісти
А що хіба ***** вам вже не возить говноконвої?
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08.12.2021 19:44 Відповісти
Кого ви просите?!!!
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08.12.2021 17:40 Відповісти
Фсё правильно делают!
Пусть воно проявит себя.
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08.12.2021 17:56 Відповісти
Оно ж министр. А министр должен работать.
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08.12.2021 17:56 Відповісти
Та вже давно "проявила", нехай мені Господь простить! Хіба що більше розкриє "сучность".
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08.12.2021 18:29 Відповісти
********* - обидвоє вони
І третя також - з висуненням підозри Демченку.
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08.12.2021 17:40 Відповісти
а что с этого верещучке перепадет? без гешефта подход будет незасчитан...
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08.12.2021 17:43 Відповісти
Какой гешефт? Как Вы думаете сможет она договориться с кацапней что бы те возобновили поставку угля? С ней даже разговаривать никто не будет это раз а второе она даже не отдупляет с кем говорить. Напишет письмо кому-то на gmail и будет ждать ответ....
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08.12.2021 17:47 Відповісти
Пусть пишет на бумаге. Москва. Кремль. ГлавкоСтерху Путину-*****.
Сльозно прошу ... далее сама просьба.
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08.12.2021 18:17 Відповісти
возмёт эту тэц под свой зонтик и будет крышовать?
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08.12.2021 17:47 Відповісти
ТЕЦ без угля даже под зонтиком никому не нужна.
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08.12.2021 17:49 Відповісти
а на металл порезать?
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08.12.2021 17:52 Відповісти
Это тема как раз для эхфективнаго менеджера.
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08.12.2021 17:54 Відповісти
Ящитаю -- ЭТО ПРЕКРАСНО!!!
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08.12.2021 17:54 Відповісти
Поддерживаю. Давно пора разорвать все торговые отношения.
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08.12.2021 18:14 Відповісти
Это да. Особенно, когда замерзают где-то в Луганской области.
PS Прошу не считать за оскорбление. Я бы тоже не хотел замерзать.
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08.12.2021 20:20 Відповісти
Кому тепло треба? Місцевим?
То нехай тягнуть гілку від Сіверськодонецька до Новоайдару.
Там якихось 40 км.
І буде їм Щастя із вугіллям.
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08.12.2021 18:13 Відповісти
то есть украинских военных, базами которых напичканы именно эти районы, ты нашими не считаешь?.
Прикольно.
Ты когда там был последний раз-то?
я два месяца назад.
От отсутствия нормальных дорог и постоянных перебоев с электрикой страдают не только местные жители, которых там кот наплакал, если честно (работы нет после того как Луганск оказался отрезан) но в первую очередь- наши военные.
Их там много. Сколько именно - точно не знаю, но до фига, слава Богу.
Кстати, ездят на новехонькой технике. Только по таким дорогам что кренит так - того гляди перевернутся, колесо МАЗа по брюхо уходит, и качает по сторонам того гляди в кювет свалится.
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08.12.2021 20:26 Відповісти
Верещук хочет под суд с Порошенко?
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08.12.2021 18:14 Відповісти
может быть для этого Верещук придется отдаться Пасечнику или Пушилину.
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08.12.2021 18:14 Відповісти
Война ....
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08.12.2021 18:15 Відповісти
Вымерзнем все, но на такое не пойдем, придумали чего.
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08.12.2021 18:16 Відповісти
Верещук введи!!!
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08.12.2021 18:17 Відповісти
Может и в Крым пора воду дать? Я иногда читаю этих посипак путлеровских и думаю а не окуели ли вы товарисчи мышебратья???
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08.12.2021 18:18 Відповісти
Уп-с...Так це ж вони вимагають того, за що зараз Демчишина та Пороха ЗЕлені ублюдки хочуть посадити...
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08.12.2021 18:21 Відповісти
А в Луганской ОГА не знают, что Россия уже 8 лет ведет против Украины войну по всем фронтам, в том числе на экономическом? И зачем там в руководстве те, кто больше уповает на Россию, а не на себя. на свой народ, на свою страну?
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08.12.2021 18:21 Відповісти
Половина ЗЕковцев с пачпортом от орды это все как при Батые одни рубались до последнего другие ошейник выпрашивали.
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08.12.2021 19:24 Відповісти
а при чем Россия до севера Луганской области, которая снабжается как раз этой ТЭЦ, которая НЕ оккупирована и где наши военные находятся?
Луганск снабжается электрикой из России уже с осени 14 года.
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08.12.2021 20:27 Відповісти
Это как же понимать? Вывод только один - клоуны доцарювались
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08.12.2021 18:23 Відповісти
Местные сепаро-ватники воду баламутят. В масштабах страны обеспечить их углём или газом ничего не стоит. Но они и не этого добиваются то (как мы читаем), они добиваются немножко "русского мира". Соскучились, хотят связь и имиджевые потери для Украины, больше ничего.
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08.12.2021 18:25 Відповісти
а нет возможности перевозить уголь высокотоннажными авто? ну...если только отсутствие ж/д колеи и есть основная причина (а не такие мелочи как война, например)
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08.12.2021 18:27 Відповісти
Среднесуточное потребление угля Луганской ТЭС - 3 тысячи тонн. Поставки угля на ТЭС осуществлялись с актива ДТЭК в РФ - шахтоуправления "Обуховская" (Ростовская обл.) Однако в августе 2021 года группа компаний ДТЭК (входит в энергохолдинг СТМ украинского миллиардера Рината Ахметова) получила разрешение ФАС России на продажу донских шахт кипрской компании Valleyton Investments Limited. Согласно кипрскому реестру, владельцем Valleyton Investments Limited является гражданка Армении Елена Оганесян.
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08.12.2021 19:01 Відповісти
в принципе, там есть одна хорошая дорога - из Новоайдара до ТЭЦ. Дальше она идет на Станицу, ее с помпой летом Зеля открывал.
Но на ТЭЦ такое потребление что машинами не увезешь..
газ тоже просили - недавно новость была по этому поводу. Зеля и Нафтогаз молчат.
Не хотят Ахметову видать помогать.
И им плевать что там наши военные.
И если Путин таки попрет - отключение электрики военным будет для Путина очень кстати.
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08.12.2021 20:29 Відповісти
она что, как-то по-особенному миннет будет делать *****? в позе лотоса и с зонтиком?
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08.12.2021 18:33 Відповісти
Неааа стоя в гамаке на одной ноге
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08.12.2021 19:28 Відповісти
Еще вариант газ но это же не антрацит поэтому его не просят
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08.12.2021 18:38 Відповісти
просят. Новость недавно была по этому поводу.

Экс-глава Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий считает, что необходимо срочно решить вопрос относительно работы Луганской ТЭС на уровне Кабинета министров или Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом Комарницкий заявил на своей странице в Facebook.

«Вопрос относительно включения второго энергоблока Луганской ТЭС г. Счастье уже не просто актуален, а жизненно необходим. Несмотря на благоприятные погодные условия, в запасе осталась неделя. Нужно или распоряжение Кабмина по специальной цене на газ, или эффективное решение Минской группы в вопросе поставок угля. Если в течение семи дней не будет принято соответствующее решение, это приведет в лучшем случае к веерным отключениям», - написал Комарницкий.

Он добавил, что все необходимые действия на уровне области были отработаны, дальше решение за Кабмином.

Как сообщалось, подконтрольная Украине часть Луганской области находится на т. наз. «энергетическом острове», где единственным источником электрической энергии является Луганская тепловая электростанция в городе Счастье.

С июля этого года Российская Федерация ввела эмбарго на поставки угля и ТЭС вынуждена была перевести отопление своих котлов на газ, что примерно вдвое увеличило себестоимость энергии.

Ради экономии электростанция оставила в работе всего один энергоблок, но с наступлением холодов нагрузка на него увеличится настолько, что это может привести к аварийному отключению. О чем энергоснабжающие предприятия на днях были предупреждены государственным предприятием «Укрэнерго».
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08.12.2021 20:34 Відповісти
Тобто за 7 років палець об палець не вдарили щоб унезалежнитися від Росії ? Ось в таких ситуаціях я хочу вернути Сталіна. При ньому вивели б керівників станції до найближчої стінки і розстріляли б. Кивання на "Укрзалізницю" ніхто б не слухав. А як до цього можна серйозно відноситися. Одні 7 років обіцяли, а інші 7 років слухали. Казочки для дурачків! Мені також цікаво а куди поставляє електроенергію ця станція? Щось мені підказує, що в ОРДЛО теж.
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08.12.2021 18:41 Відповісти
Як раз при Сталіні, палець об палець не вдарили би без команди з самого верху.
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08.12.2021 18:47 Відповісти
О, еще один любитель быстрых решений))) При сралине замена резьбы на болту не проходила без решения ЦК))) Не говоря о более крупных решениях)))
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08.12.2021 19:01 Відповісти
Ренат Леонидыч мог бы посторить 40 км ветки до своей ТЭЦ! ТЭЦ то его...
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08.12.2021 19:12 Відповісти
А Верещук что здесь сделает? Это война, любыми средствами.
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08.12.2021 18:44 Відповісти
Таке враження,що привладі у нас або цілковиті дурні,або вороги нашої держави...
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08.12.2021 18:46 Відповісти
Два в одном.
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08.12.2021 19:31 Відповісти
Так ТЭС Ахметова а дорогу должна ему строить Украина Может еще и котлы ему переделать под уголь за наш счет?
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08.12.2021 19:14 Відповісти
а то что эта ТЭЦ снабжает электрикой НАШИХ военных, которых там несколько десятков тысяч - это по фигу?
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08.12.2021 20:35 Відповісти
Отключите лыныру от электричества и все, будут вякать, тогда нужно сказать, что угля нет пусть ********* снимает блокаду.
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08.12.2021 19:10 Відповісти
Якась хрень...
Є залізничний підхід до Луганської ТЕС.
Старобельск - 920 км - Н. Айдар - Красноозерівка - 938 км - Городній (Огородньій).
На Городній треба перечипити тепловоз і можна до Луганської ТЕС подати вагони.
Скажіть що нема де взяти те антрацитове вугілля крім як на окупованих територіях - то мабуть так, чи майже так.
Так вже давно можна було вжити заходів для переходу на інше вугілля
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08.12.2021 19:13 Відповісти
Ага ))) А ви місцевий? ..Ні? тоді не триндіть
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08.12.2021 19:26 Відповісти
Эта ветка никак не связана с украинской сетью железных дорог. Идет одним концом на север, вторым - на Луганск.
потому надо ветку бросать от Рубежного.
как ни ужасно, но найти толковую карту железных дорог на украинских ресурсах не смог..
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08.12.2021 20:49 Відповісти
Дякую. Дійсно так... не додивився далі Старобельска.
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09.12.2021 10:26 Відповісти
Яка дурня. Йпрст. Гайдай ти що з кози звалився. Та бл.. жд колію треба робить між Сватово і Білокуракино ще позавчора.. **** а не Верещук просит щоб вона хлові хловське відірвала. Їхать в київ і вибивать гроші на залізницю.. Це з незалежність а не жебратсво..
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08.12.2021 19:25 Відповісти
Осболиво Нібулон потрусить на бабельце треба.. Ато трейдер зерна всі дороги у нас повбивав своїми 40тонніками а бало на них ми плотим ... Хай спекулянти міжнародні трішки розкошеляться До речі і їм простіще буде.
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08.12.2021 19:29 Відповісти
Ну пана татарина трусить треба взявши за я... Ні не можеш вирішити питання отдавай нахрін ТЕС в державу... Баблосос грьобаний.. Присосався як вампіряка до людей і держави ... А може кіл йому в ...
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08.12.2021 19:34 Відповісти
а держава что будет делать с этой ТЭЦ? как уголь туда доставит? по воздуху? так в Счастье и аэропорта нет.
Государство вон Центрэнерго в долги вводит, чтобы Беня мог задарма ее купить.
Или Бене еще и Счастьинская ТЭЦ понадобилась?
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08.12.2021 20:51 Відповісти
просить надо президентов. И Порошенко и Зеля не хотят делать приятное украинским военным и местному населению за счет помощи Ахметову лично.
Потому 8 лет - ветки нет..
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08.12.2021 20:50 Відповісти
Так тонко ЗЕбанутых идиотов, которые временно рулят страной, еще никто не тролил.
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08.12.2021 19:59 Відповісти
альтернатива Луганська ТЕС також може використовувати природний газ, ... однак для цього потрібна вказівка для державної монополії НАК "Нафтогаз України".

За 7 років "Укрзалізниця" попри обіцянки так і не збудувала залізничну колію до міста Щастя. Мда...
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08.12.2021 21:22 Відповісти
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) луганської ТЄС - АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ, 01032, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО Б. 14, КВ. 34., ВІН ЗА 8 РОКІВ не зробив нічого з укрхалізницею яля уникнення блокади, а верещук в дупі парасолька злітає до нього
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08.12.2021 21:45 Відповісти
Интересно, а как этот вопрос решался все 5 лет ДО прихода зеленых долбней?
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08.12.2021 21:51 Відповісти
А что так слабо.Пусть просят сразу присоединить.Зебилы не против,им какая разница.А бубочка свой поц,поймет.
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09.12.2021 12:29 Відповісти
 
 