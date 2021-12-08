Луганська ОДА просить Верещук добитися від РФ зняття вугільної блокади місцевої ТЕС
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Луганська ОДА просить міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук сприяти вирішенню питання поставки антрацитового вугілля на Луганську ТЕС.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на лист голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.
"З метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації просимо Вас ініціювати на засіданні Робочої підгрупи з соціально-економічних питань Тристоронньої контактної групи розгляд питання щодо погодження з Мінекономіки РФ квот на відвантаження антрацитової марки вугілля для Луганської ТЕС", - йдеться у листі.
В ОДА також зазначили, що станція працює на вугіллі марки антрацит, яке через відсутність залізничних підходів з території України постачається підприємству лише з Росії.
В якості тимчасової альтернативи Луганська ТЕС також може використовувати природний газ, однак для цього потрібна вказівка для державної монополії НАК "Нафтогаз України".
У своєму листі ОДА наголошує, що вугільна блокада РФ може призвести до знеструмлення стратегічних підприємства та об’єктів критичної інфраструктури області, а разом з тим сотень шкіл та дитячих садків, понад пів сотні медичних закладів. Крім того, більш ніж 250 тис. абонентів можуть залишитися без питної води, а в розпал зими без тепла може залишитися майже 9 тис. мешканців м. Щастя.
Нагадаємо, що Луганська ТЕС з 2014 року не має залізничного сполучення з рештою території України. Дві під’їзні колії проходять з окупованої території і зі сторони Росії. За 7 років "Укрзалізниця" попри обіцянки так і не збудувала залізничну колію до міста Щастя.
Відтак місто і ТЕС повністю фізично залежні від залізничних поставок виключно з території РФ. З 1 листопада 2021 року Росія заборонила поставки вугілля на Луганську ТЕС в рамках вугільної блокади України.
Будь ласка, зачекайте...
Пусть воно проявит себя.
І третя також - з висуненням підозри Демченку.
Сльозно прошу ... далее сама просьба.
PS Прошу не считать за оскорбление. Я бы тоже не хотел замерзать.
То нехай тягнуть гілку від Сіверськодонецька до Новоайдару.
Там якихось 40 км.
І буде їм Щастя із вугіллям.
Прикольно.
Ты когда там был последний раз-то?
я два месяца назад.
От отсутствия нормальных дорог и постоянных перебоев с электрикой страдают не только местные жители, которых там кот наплакал, если честно (работы нет после того как Луганск оказался отрезан) но в первую очередь- наши военные.
Их там много. Сколько именно - точно не знаю, но до фига, слава Богу.
Кстати, ездят на новехонькой технике. Только по таким дорогам что кренит так - того гляди перевернутся, колесо МАЗа по брюхо уходит, и качает по сторонам того гляди в кювет свалится.
Луганск снабжается электрикой из России уже с осени 14 года.
Но на ТЭЦ такое потребление что машинами не увезешь..
газ тоже просили - недавно новость была по этому поводу. Зеля и Нафтогаз молчат.
Не хотят Ахметову видать помогать.
И им плевать что там наши военные.
И если Путин таки попрет - отключение электрики военным будет для Путина очень кстати.
Экс-глава Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий считает, что необходимо срочно решить вопрос относительно работы Луганской ТЭС на уровне Кабинета министров или Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом Комарницкий заявил на своей странице в Facebook.
«Вопрос относительно включения второго энергоблока Луганской ТЭС г. Счастье уже не просто актуален, а жизненно необходим. Несмотря на благоприятные погодные условия, в запасе осталась неделя. Нужно или распоряжение Кабмина по специальной цене на газ, или эффективное решение Минской группы в вопросе поставок угля. Если в течение семи дней не будет принято соответствующее решение, это приведет в лучшем случае к веерным отключениям», - написал Комарницкий.
Он добавил, что все необходимые действия на уровне области были отработаны, дальше решение за Кабмином.
Как сообщалось, подконтрольная Украине часть Луганской области находится на т. наз. «энергетическом острове», где единственным источником электрической энергии является Луганская тепловая электростанция в городе Счастье.
С июля этого года Российская Федерация ввела эмбарго на поставки угля и ТЭС вынуждена была перевести отопление своих котлов на газ, что примерно вдвое увеличило себестоимость энергии.
Ради экономии электростанция оставила в работе всего один энергоблок, но с наступлением холодов нагрузка на него увеличится настолько, что это может привести к аварийному отключению. О чем энергоснабжающие предприятия на днях были предупреждены государственным предприятием «Укрэнерго».
Є залізничний підхід до Луганської ТЕС.
Старобельск - 920 км - Н. Айдар - Красноозерівка - 938 км - Городній (Огородньій).
На Городній треба перечипити тепловоз і можна до Луганської ТЕС подати вагони.
Скажіть що нема де взяти те антрацитове вугілля крім як на окупованих територіях - то мабуть так, чи майже так.
Так вже давно можна було вжити заходів для переходу на інше вугілля
потому надо ветку бросать от Рубежного.
как ни ужасно, но найти толковую карту железных дорог на украинских ресурсах не смог..
Государство вон Центрэнерго в долги вводит, чтобы Беня мог задарма ее купить.
Или Бене еще и Счастьинская ТЭЦ понадобилась?
Потому 8 лет - ветки нет..
За 7 років "Укрзалізниця" попри обіцянки так і не збудувала залізничну колію до міста Щастя. Мда...