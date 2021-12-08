Росії доведеться заплатити дуже високу ціну, якщо війська РФ знову погрожуватимуть Україні, - Мішель

Президент Європейської Ради Шарль Мішель наголошує, що Російській Федерації доведеться дорого заплатити, якщо російські війська знову загрожуватимуть Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Воєнна активність Росії на кордоні дуже турбує. І я був дуже чітким, що доведеться заплатити дуже високу ціну - одночасно політично і економічно, якщо суверенітету України знову погрожуватимуть російські війська", - зазначив він.

Водночас Мішель наголосив, що продовжує вірити у необхідність відвертого діалогу з Росією, у тому числі на найвищому рівні.

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