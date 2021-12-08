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Росії доведеться заплатити дуже високу ціну, якщо війська РФ знову погрожуватимуть Україні, - Мішель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росії доведеться заплатити дуже високу ціну, якщо війська РФ знову погрожуватимуть Україні, - Мішель

Президент Європейської Ради Шарль Мішель наголошує, що Російській Федерації доведеться дорого заплатити, якщо російські війська знову загрожуватимуть Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Воєнна активність Росії на кордоні дуже турбує. І я був дуже чітким, що доведеться заплатити дуже високу ціну - одночасно політично і економічно, якщо суверенітету України знову погрожуватимуть російські війська", - зазначив він.

Водночас Мішель наголосив, що продовжує вірити у необхідність відвертого діалогу з Росією, у тому числі на найвищому рівні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З початку російської агресії внаслідок поранень загинули 4 тис. 488 українських військових, - Інститут нацпам'яті

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Огласітє уже ету цену!
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08.12.2021 17:43
+5
Еще несколько еврочиновников придется на работу в газпром взять
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08.12.2021 17:55
+4
Вони не погрожують,а вже восьмий рік окуповують територію України!
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08.12.2021 17:59
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Нехай краще звіздять, ніж нам воювати.
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08.12.2021 17:37 Відповісти
ми пахали ,називається ...
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08.12.2021 18:03 Відповісти
попросіть Шмигаля щоб він собі намалював на лобі хреста зе-льонкою,

бо я весь час лякаюсь різких заяв Шмигаля, тфу, Мішеля !
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08.12.2021 20:14 Відповісти
В 2014-м что-то было похожее .
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08.12.2021 17:39 Відповісти
Нагадує 999-те китайське попередження. Це вже стає смішно. Дай гроші на Армію України і не махай своїм перестраханим язиком.
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08.12.2021 17:40 Відповісти
Не смішно, коли мудрий нарід воюючої країни обирає клоуна верховним головнокомандуючим. Чого вони мають перейматися нашою незалежністю більше, ніж три чверті населення? Я, якщо чесно, після вибоів 2019 року взагалі би махнув на Україну рукою ні їхньому місці - розгрібайтеся, як хочете. Так що, варто їм подякувати хоча б за це.
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08.12.2021 18:54 Відповісти
> "Дай гроші на Армію України"

Я дуже перепрошую, але де гарантія, що ці гроши не перетворяться в нерухоме майно для певного кола людей? Війна в Україні йде вже вісім років, але кордон дирявий як шкарпетка, нарід гуляє туди-сюди як хто хоче (кордону взагалі нема, по факту), навіть натяку нема на візовий контроль. В Україну як на роботу їздять кацапські пєвци ротом, та, як не дивно, збирають повні стадіони людей. Президентом вибрали відвертого про-кацапського кловуна. В Раді якогось хрєна сидять відверті кацапи, як Ківа, вся партія "зо жеття", та навіть кум ***** (це взагалі якійсь пзсдць). Ви реально думаєте, що ЄС та США всього цього не бачать та не розуміють?
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08.12.2021 21:40 Відповісти
діалог і точечніе санкціі!
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08.12.2021 17:42 Відповісти
Огласітє уже ету цену!
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08.12.2021 17:43 Відповісти
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08.12.2021 17:49 Відповісти
Еще несколько еврочиновников придется на работу в газпром взять
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08.12.2021 17:55 Відповісти
Та вони за ціною своїх трупів не постоять, баби ще народять.
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08.12.2021 17:44 Відповісти
Ой, подайте вже цінник, та ***** купить абонемент.
До чого той звіздьож, коли за бабки і газ ви його знову в дупу поцілуєте, а Україні все одно самій розгрібати під ваше "занепокоєння".
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08.12.2021 17:57 Відповісти
Вони не погрожують,а вже восьмий рік окуповують територію України!
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08.12.2021 17:59 Відповісти
Блеяяяяя...Да задолбали этими мантрами, за которыми... ничего.
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08.12.2021 17:59 Відповісти
Оценивать они будут, только не своими жизнями
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08.12.2021 18:03 Відповісти
Почему они ДОЛЖНЫ жертвовать своими жизнями?
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08.12.2021 18:06 Відповісти

Судьба у них другая
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08.12.2021 18:11 Відповісти
кстати да, чиссстая правда нах
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08.12.2021 18:37 Відповісти
знаем-плавали: "экономика россии в клочьях"
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08.12.2021 18:03 Відповісти
Точно,мы будем воевать а они ударят по Кремлю сверхмощной крайней озабоченностью.
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08.12.2021 18:12 Відповісти
Да они звездят еще больше, чем наш Вовочка, а мы осуждаем его, но он хоть наш.
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08.12.2021 18:12 Відповісти
А где озабоченность а?
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08.12.2021 18:13 Відповісти
Консолидация ЕС и США по поддержке Украины никогда ещё не была столь однозначной. Одни высказывания лояльной, казалось бы к кремлю, Франции и Германии чего стоят (про США, Англию и Канаду даже и говорить не стоит). Явно принято решение (в случае вторжения) превратить РФ в КНДР и Иран. А ведь им и "полезных санкций" хватило, чтоб отбросить свой уровень жизни и развитие на десятки лет назад.
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08.12.2021 18:16 Відповісти
А ведь это надо было делать еще в 2008,а то и раньше!
Еще в начале.
Забыли Карабах,Приднестровье?
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08.12.2021 18:37 Відповісти
Так не делали потому что есть некоторые неформальные правила, на самом деле. Ну а потом уже только появляются "красные линии" на основании результатов. Т.е. им дали возможность откусить свой кусок в соответствии с этими непрописанными правилами. В случае с Молдовой- Приднестровье, с Грузией- Абхазию с Осетией, с Украиной- Крым (Донбасс тоже дали на откуп, но они его сами не берут пока- торгуются на большее).
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08.12.2021 18:44 Відповісти
Есть " бритва Оккама".
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08.12.2021 21:50 Відповісти
Насчет отбросить сумления. А какие они были те прошлые десятилетия. Нищий полуголодный, бесправный СССР? Или на грани выживания и полном развале целостности страны, при Ельцине? Огромный долг, американские окорочка? По моему, при моей довольно длинной жизни именно сейчас наступили самые тучные годы. Продовольственная и военная безопасность, полная независимость, мировое влияние, положительное торговое сальдо, накопленный золотовалютный запас, отсутствие стресса, эмоциональный подъём в обществе. Это факты сегодняшнего дня. Насчет полезности санкций ничего не знаю, знаю только о полезности антисанкций. Особенно в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. Вот сейчас ЕС в ВТО заяву на Россию катит о потере 290 млрд евро из-за российского импортозамещения. А это наглядный индикатор жизнеспособности пусть и отсталой, но зато своей, российской промышленности.
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03.01.2022 00:03 Відповісти
Ну вот сразу видно, что вы русский. Из любого говна пытаетесь выскоблить конфетку.
- ну ну....
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03.01.2022 00:07 Відповісти
И что характерно, конфетка то получается нормального качества. Значит Вы и с исходным сырьём напутали.
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03.01.2022 06:16 Відповісти
Восемь! Или сколько надо заплатить?
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08.12.2021 18:17 Відповісти
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08.12.2021 18:27 Відповісти
"мы поставим перед собой старика и пусть он попробует стрелять"

ЗЕ-льонкин - "Потная маечка"
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08.12.2021 20:16 Відповісти
Большую цену заплатим мы,это жизни украинцев господин Мишель, пока вы там будете мямлить.
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08.12.2021 18:29 Відповісти
_Хто, хто это скозал?! Тот, хто униженно принял людоедов назад в ПАСЕ на их, людоедских, условиях? Тю, на!
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08.12.2021 18:44 Відповісти
Вже навіть не смішно
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08.12.2021 18:54 Відповісти
Вот интересно,если Китай вступит в НАТО, россия на Китай начнет дергаться? Я думаю даже не пискнет.
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08.12.2021 18:57 Відповісти
Будет приветствовать!
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08.12.2021 20:13 Відповісти
Рішучі заяви.
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08.12.2021 19:27 Відповісти
Испугал своей голой жопой ежика.
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08.12.2021 20:27 Відповісти
Отака отбита ГОСПОДИНОИМ Байденом, это потому что Порошенко его точно вводит в курс дела. Я же говорил,что пуйлуша испугается зимой нападать. Ведь зимой то по нашему ТВД самое время атаковать.
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08.12.2021 20:29 Відповісти
 
 