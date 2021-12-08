Росії доведеться заплатити дуже високу ціну, якщо війська РФ знову погрожуватимуть Україні, - Мішель
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Європейської Ради Шарль Мішель наголошує, що Російській Федерації доведеться дорого заплатити, якщо російські війська знову загрожуватимуть Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
"Воєнна активність Росії на кордоні дуже турбує. І я був дуже чітким, що доведеться заплатити дуже високу ціну - одночасно політично і економічно, якщо суверенітету України знову погрожуватимуть російські війська", - зазначив він.
Водночас Мішель наголосив, що продовжує вірити у необхідність відвертого діалогу з Росією, у тому числі на найвищому рівні.
Топ коментарі
+11 Ла-ла-ла-ла
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+5 user009
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+4 Aleks Wav
показати весь коментар08.12.2021 17:59
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бо я весь час лякаюсь різких заяв Шмигаля, тфу, Мішеля !
страханим язиком.
Я дуже перепрошую, але де гарантія, що ці гроши не перетворяться в нерухоме майно для певного кола людей? Війна в Україні йде вже вісім років, але кордон дирявий як шкарпетка, нарід гуляє туди-сюди як хто хоче (кордону взагалі нема, по факту), навіть натяку нема на візовий контроль. В Україну як на роботу їздять кацапські пєвци ротом, та, як не дивно, збирають повні стадіони людей. Президентом вибрали відвертого про-кацапського кловуна. В Раді якогось хрєна сидять відверті кацапи, як Ківа, вся партія "зо жеття", та навіть кум ***** (це взагалі якійсь пзсдць). Ви реально думаєте, що ЄС та США всього цього не бачать та не розуміють?
До чого той звіздьож, коли за бабки і газ ви його знову в дупу поцілуєте, а Україні все одно самій розгрібати під ваше "занепокоєння".
Судьба у них другая
Еще в начале.
Забыли Карабах,Приднестровье?
- ну ну....
ЗЕ-льонкин - "Потная маечка"