Пасажирський мікроавтобус потрапив у ДТП на Тернопільщині, постраждали 9 осіб, - Нацполіція. ФОТО
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Автопригода з потерпілими трапилася в середу, 8 грудня, близько 17 години поблизу села Лозова Тернопільського району. На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулися рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz та автомобіль Volkswagen Passat.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
За попередньою інформацією, по медичну допомогу з травмами різного ступеня тяжкості звернулися дев'ятеро постраждалих, серед них - водій маршрутки, яка курсувала з Тернополя до Кременця.
На місці події працюють правоохоронці.
Вирішується питання щодо внесення події до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно зі ст.286 КК України.
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