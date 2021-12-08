Пасажирський мікроавтобус потрапив у ДТП на Тернопільщині, постраждали 9 осіб, - Нацполіція. ФОТО

Автопригода з потерпілими трапилася в середу, 8 грудня, близько 17 години поблизу села Лозова Тернопільського району. На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулися рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz та автомобіль Volkswagen Passat.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За попередньою інформацією, по медичну допомогу з травмами різного ступеня тяжкості звернулися дев'ятеро постраждалих, серед них - водій маршрутки, яка курсувала з Тернополя до Кременця.

На місці події працюють правоохоронці.

Також читайте: ДТП із 13-ма загиблими під Черніговом: водієві вантажівки повідомлено про підозру

Вирішується питання щодо внесення події до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно зі ст.286 КК України.