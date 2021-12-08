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Пасажирський мікроавтобус потрапив у ДТП на Тернопільщині, постраждали 9 осіб, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Авто

Автопригода з потерпілими трапилася в середу, 8 грудня, близько 17 години поблизу села Лозова Тернопільського району. На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулися рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz та автомобіль Volkswagen Passat.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Пасажирський мікроавтобус потрапив у ДТП на Тернопільщині, постраждали 9 осіб, - Нацполіція 01

За попередньою інформацією, по медичну допомогу з травмами різного ступеня тяжкості звернулися дев'ятеро постраждалих, серед них - водій маршрутки, яка курсувала з Тернополя до Кременця.

Пасажирський мікроавтобус потрапив у ДТП на Тернопільщині, постраждали 9 осіб, - Нацполіція 02

На місці події працюють правоохоронці.

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Пасажирський мікроавтобус потрапив у ДТП на Тернопільщині, постраждали 9 осіб, - Нацполіція 03

Вирішується питання щодо внесення події до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно зі ст.286 КК України.

Автор: Володимир Янченко
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Дорога хороша. Можна взлітати.
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08.12.2021 18:27 Відповісти
Сьогодні дуже слизько, на ямах навіть кидало авто, спасала гума, хоча дуже небезпечно, бусик важкіший і більш стійкий на дорозі, а зараз у Київській області місцями каток на дорозі, там мабуть не краще. Утримуйтесь їздити по льоду, це найбільша небезпека на дорозі, навіть літаки на обльоденілу полосу не сідають.
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08.12.2021 18:36 Відповісти
все стали летунами, разбегаемось!
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08.12.2021 18:36 Відповісти
Должна быть ответсвеность от перевозчика,по миллиону каждому постраждалому,вот тогда будет порядок.А так отвечает только идиот водила.
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08.12.2021 18:37 Відповісти
на миллион страховки - вяплаты нужно заплатить тысяч 20 страхового взноса
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08.12.2021 18:40 Відповісти
Ніби у всіх квитки є.
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08.12.2021 18:50 Відповісти
таке враження,що війна перемістилась на українські дороги
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08.12.2021 19:37 Відповісти
Это не пассажирский автобус - это гробовозка на колесах. Когда запретят перевозить пассажиров таким видом транспорта? Спринтеры, кустарно переделанные, с сидениями прикрученными саморезами к полу, с расстоянием между пассажирами, что нельзя иногда ноги встравить, и им подобные, с отсутствием какой-либо безопасности как таковой.
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08.12.2021 20:55 Відповісти
Добре, що хоч всі живі.
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09.12.2021 04:55 Відповісти
 
 