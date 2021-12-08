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Можливість застосування армії США для захисту України від РФ не розглядається, - Байден. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Можливість застосування армії США для захисту України від РФ не розглядається, - Байден. ВIДЕО

Президент США Джо Байден заявив, що не розглядає можливість залучення американських військовослужбовців для захисту України від Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це не розглядається", - сказав Байден журналістам біля Білого дому, відповідаючи на запитання про те, чи американські військові можуть бути відправлені в Україну для її захисту від РФ.

За повідомленням Bloomberg, президент США зазначив, що не застосовуватиме  в односторонньому порядку силу проти Росії.

При цьому він підтвердив, що США посилять військову присутність у країнах-членах НАТО. Раніше у Вашингтоні заявляли, що таке посилення можливе у разі конфлікту між РФ та Україною.

Читайте: Зеленський позитивно оцінив перемовини Байдена з Путіним. ВIДЕО

За даними американських ЗМІ, Байден також заявив журналістам, що на переговорах, які відбулися у вівторок, "чітко роз'яснив Путіну, що, якщо Росія вторгнеться до України, будуть економічні наслідки, з якими той ніколи не стикався".

"На РФ чекають серйозні наслідки при вторгненні до України", - наводить слова Байдена агентство Bloomberg.

Також дивіться: Вступ України до НАТО неприйнятний для Росії, - Путін. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+33
Але ж у якого кацапа не спитай, всі як один скажуть - вони в Україні воюють проти штатів.
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08.12.2021 18:49
+20
Що забули про нігерів на "Абрамсах" на вулицях Донецька ???)))
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08.12.2021 18:54
+19
Украина просто способна навалять свинособакам самостоятельно! и то что об этом говорит Байден - это признание нашим ребятам! и "открытие глаз" пуйлу и его свиньям: "наша помощь не потребуется, Украинская Армия вас ****** самостоятельно"
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08.12.2021 18:59
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я цитирую Юрия Швеца. у него есть подробный разбор, как Ермак этим занимался...
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08.12.2021 20:14 Відповісти
Первый раз просил Порошенко в 2014 году. Тогда, дали, вроде Тунису. Второй раз уже Рада просила в 16 или 17 м году, дали тогда Бразилии. Если вы имеете ввиду относительно недавнее голосование в Раде, то, что предлагал Гончаренко. Так там половина евросолидарности либо не была на заседании, либо не голосовала.
П.С. сам Петр Алексеевич теж був відсутнім при том голосовании, что показывает "важность" того голосования.
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08.12.2021 20:55 Відповісти
Україні треба просто замінувати на випадок російського вторгнення об'єкт "укриття" в Прип'яті та решту енергоблоків на АЕС, і тоді і США, і Великобританія, і навіть Франція з ФРН швидко вирішать, що краще вже всім їм послати в Україну експедиційні корпуси. Зеленському просто варто показати світу, що він на порядок божевільніший за Путіна .
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08.12.2021 19:37 Відповісти
Краще йди мінуй московію ...
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08.12.2021 20:19 Відповісти
Великі війни виграються "остеревенінням народу": хто готовий більш оскаженіло гинути і вбивати, той завжди перемагає.
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08.12.2021 20:51 Відповісти
Короче выскажу свое мнение, а не Пионтковского или Портникова...

Беседа Байден-Путлер это очередной цирк Шапито в экране монитор а...
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08.12.2021 19:39 Відповісти
наверное это правдивый и охлаждающий буйные головы ответ (который понравится и *****) и который ничего нового не сказал тем, кто надеется только на свою Армию, ветеранов, волонтеров да и на просто патриотов... потому что военная помощь, это не обязательно войска...
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08.12.2021 19:44 Відповісти
Ого дэбилов - стратегов налетело, в очередь сукины дети, в очередь!
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08.12.2021 19:45 Відповісти
https://youtu.be/dQ9Y_KGu-Iw ...Мой Самый сок...
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08.12.2021 19:47 Відповісти
Типа Путлер Капут...
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08.12.2021 19:48 Відповісти
Вьсо пропало.Байден слил Украину!Бида.Бида.Пионтковский сказал!Ко ко ко.Кудах тах.
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08.12.2021 19:52 Відповісти
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08.12.2021 20:17 Відповісти
Американская авиабаза была в Полтаве в 1944 году... а теперь будут по всей Украине... НАТО в Кожну ХАТУ...Крысы кремлевские...
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08.12.2021 19:54 Відповісти
Байден сказав те що всі давно вже знають і розуміють . Не бачу тут ніякої - зради . .
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08.12.2021 19:54 Відповісти
Не всі розуміють. Трампісти від Байдена очікували та очікують початок Третьої світової.
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14.12.2021 00:12 Відповісти
В Афганістані також американці не воювали на боці афганців. Результат покійного срср всі знають.
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08.12.2021 19:56 Відповісти
За даними американських ЗМІ, Байден також заявив журналістам, що на переговорах, які відбулися у вівторок, "чітко роз'яснив Путіну, що, якщо Росія вторгнеться до України, будуть економічні наслідки, з якими той ніколи не стикався". - тобто,якщо рашист окупує більшу частину України ,то громадяни України , жителі окупованих рашистом українських територій , теж відчують такі ж економічні американські наслідки ,з якими ніколи не стикались?
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08.12.2021 20:01 Відповісти
Фишка тут в другом...директор ЦРУ Бернс был с двухдневным визитом недавно в Москве...итог визита... США и РАБссия не будут убивать друг друга....
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08.12.2021 20:04 Відповісти
Пойду в Ютьюб...послухаю що казав Виталя Портников по поводу этого цирка...

Надобраныч Панове...
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08.12.2021 20:07 Відповісти
норм, все верно. как говорили в пору моей молодости в стройньіх рядах "непобедимой и легендарной" - " если сам себе не нужен, нах@й нужен тьі кому то"
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08.12.2021 20:12 Відповісти
Пуйлушу даже войск на надо пугать, достаточно Байдена! Человек Америка, супермен! Вот она сила Марвелл!
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08.12.2021 20:31 Відповісти
От мені,***,подобається,коли усякі сцикуни волають: - Ой суки мурликанці!!!Вони не хочуть за нас воювати!!! - Та заваліть хлєбала.Ви самі збираєтесь воювати?Ні?..
Дохєра поцрєотично сочуйствующих.Тільки воювати нікому.
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08.12.2021 20:37 Відповісти
правильно, хватит и обеспокоенности, главное сделали- насрали
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08.12.2021 20:41 Відповісти
Повторюсь ещё раз-мне бежать некуда и я лично готов умереть на своей земле,отправив в пекло какое-то количество кацапов,пришедших на мою землю,всё остальное-меня не колышит,просто-абсолютно.
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08.12.2021 20:42 Відповісти
Дык, за чем остановка? Они уже 8 лет, как пришли...
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08.12.2021 21:00 Відповісти
Трусливый старый пень .
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08.12.2021 21:11 Відповісти
"Возможность применения армии США для защиты Украины от РФ не рассматривается, - Байден"
Армия США - сборище наркоманов и гомосексуалистов может только бомбить чабанов и бедуинов с копьями в пустыне!
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08.12.2021 21:16 Відповісти
Друзья, в любом случае, рассчитывать нужно только на самих себя.
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08.12.2021 21:17 Відповісти
в Афганистане народ вооруженный трофейным оружием, разгромил и обратил в паническое бегство крупнейшую международную бандгруппировку во главе со сверхдержавой США!!
Учитесь хлопчики!!
а Чегевара,был не просто ********,садист,палач и людоед!
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08.12.2021 21:26 Відповісти
> "разгромил и обратил в паническое бегство крупнейшую международную бандгруппировку во главе со сверхдержавой США!!"

Бот лахтинский, штаты своего в Афгане (уничтожения тех, кто причастен к терактам 09/2001) добились давным давно. После этого ещё двадцать лет пытались сделать из продажных обезьян людей, тратя на это кучу денег. Потом плюнули и ушли, а местные даже не пытались сопротивляться бородатым чувакам с автоматами. Но у кремлёвских это превратилось в "абратиле в паничискае бегсцтво".
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08.12.2021 21:32 Відповісти
а причем афганистан и теракты? смертники то в основном саудиты были
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08.12.2021 23:31 Відповісти
Смертники то шестёрки-исполнители. Контроль шёл из Афганистана.

Following the September 11 attacks in 2001, then-US President George W. Bush demanded that the Taliban, then-de facto ruling Afghanistan, extradite Osama bin Laden, the mastermind of the attacks and who was, until then, freely operating within the country. The Taliban's refusal to do so led to the invasion of the country; the Taliban and their al-Qaeda allies were mostly defeated and expelled from major population centers by US-led forces and the Northern Alliance.
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09.12.2021 01:27 Відповісти
не моешься наверно,вот и несет кацапсиной
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08.12.2021 21:46 Відповісти
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08.12.2021 21:51 Відповісти
Висновки

Кремль своїми діями біля кордонів України і опосередковано на білорусько-польському кордоні, примусив Захід консолідуватися і уперше з 2014 року продумати спільну стратегію і тактику стримування Росії, повернувши її «зброю проти неї самої», зазначають оглядачі.

Навіть висвітлення теми формування ударного угрупування російських військ поблизу кордонів України в американських і європейських ЗМІ виглядало як певна інформаційна кампанія: чи не щодня з'являлися нові повідомлення із супутниковими знімками та картами можливих напрямків вторгнення.

До розмови із Володимиром Путіним президент США підійшов, маючи вже готовий план можливих об'єднаних дій із європейськими союзниками і сама зустріч стала своєрідним «оголошенням намірів протидії», якщо Росія спробує наростити агресію. Окрім того, США продемонстрували, що координують свої дії з Україною, готуючись до перемов із Кремлем.

Ще напередодні переговорів Джо Байдена і Володимира Путіна західні ЗМІ повідомили, що США, проконсультувавшись із Великою Британією, Німеччиною, Францією та Італією, сформували «агресивний пакет» санкцій, до яких входить у разі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, і відключення від системи SWIFT, що зробить неможливими зовнішні банківські операції Росії.

«Тепер США готові до дій, до яких не були готові у 2014 році», - сказав радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи санкції, до яких США можуть вдатися у разі нового вторгнення Росії в Україну.

Натомість, інші політичні оглядачі вважають, що Путін досягнув того, чого хотів, стягуючи війська до кордонів України. «Хотів прямих переговорів із Байденом - отримав, хотів «розблокування Північного потоку-2» - теж отримав».

Gurdian наголошує, що сторони не надто просунулись у розв'язанні «української кризи». Однак, Путін почув прямо від Байдена, що чекає Росію в разі ескалації, а також те, що Україна й надалі отримуватиме військову допомогу США, а НАТО немає механізмів обмежувати прагнення будь-яких країн долучитися до Північноатлантичного альянсу.

Обнадійливим називають експерти те, що лідери США і Росії пообіцяли продовжити діалог на рівні адміністрацій, який, можливо, і буде комунікацією щодо деескалації ситуацію поблизу кордонів України.

«Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та закликав до деескалації і повернення до дипломатії. Обидва президенти доручили своїм командам продовжити комунікацію, і США будуть робити це у тісній координації з союзниками та партнерами», - мовиться в офіційній заяві Білого дому.

Про наявність досягнутих компромісів вказують і зміни в оборонному бюджеті США на 2022 рік, проєкт якого був підтриманий 7 грудня Палатою представників і опублікований одразу після завершення розмови Байдена і Путіна,

Як свідчить звіт профільного комітету Палати представників США, із проєкту оборонного бюджету США (NDAA) на 2022 рік зникли пункт про санкції проти російського газогону «Північний потік-2» і пункт про санкції проти російського державного боргу.

Разом із тим, у проєкті передбачене виділення:

300 мільйонів доларів на підтримку Збройних сил України;
150 мільйонів доларів на ініціативу гарантування безпеки країн Балтії;.
4 мільярдів доларів на Європейську оборонну ініціативу.

https://www.radiosvoboda.org/a/perehovory-baydena-putina-********/31599485.html
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09.12.2021 01:18 Відповісти
Украинцы ездили воевать в Ирак за американцев так что должок нужно отдавать,не говоря уже о гарантиях США по Будапештскомум меморандуму.
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09.12.2021 03:14 Відповісти
Госпаді , одне і теж саме раз за разом , якесь прищелепкувате лівацько неоліберальне журнолістишко , задає одні і тіж самі питання знаючи на них відповідь , потім це підхватує русня на своїх помийках і пабеданосна заявляє "шах і мат укропи , амеріка за вас воювати не буде = ***** тіпа тупий і ще тупіший - єта **** сенсація апять амеріканци отказалісь ваєвать за украАинцев ........******* і наши ще в гонитві за клікбейтом туди ж
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09.12.2021 07:00 Відповісти
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