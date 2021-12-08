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Шольц про можливу агресію РФ проти України: Усі мають дотримуватися принципу непорушності кордонів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Шольц про можливу агресію РФ проти України: Усі мають дотримуватися принципу непорушності кордонів

Олаф Шольц вперше як канцлер ФРН висловився про ситуацію на кордоні України з Росією та про "Північний потік-2"

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації на кордоні Росії та України та можливої ескалації конфлікту, Шольц дав зрозуміти, що Німеччина керуватиметься принципами ОБСЄ у врегулюванні конфлікту.

"Для безпеки та співпраці в Європі непорушність кордонів - це найважливіше. Одного разу ми це вже зрозуміли, і це розуміння мало успіх. Воно привело до того, що об'єднання Німеччини стало можливим, що "залізна завіса" зникла, що багато країн, якими керувала диктатура комунізму, стали частиною Європейського Союзу, що був демократичний прорив. Я гадаю, що наразі знову йдеться про те, щоб працювати на основі цих принципів, і найважливіше - непорушність кордонів", - заявив новий канцлер ФРН.

Говорячи про ймовірність застосування санкцій щодо РФ у разі можливого вторгнення на територію України, наступник Меркель повторив: "У нас ясна позиція. Ми хочемо, щоб усі дотримувалися принципу непорушності кордонів. Кожен розуміє, що будуть наслідки, якщо цього не станеться".

Читайте також: Питання, чи готовий наступний канцлер Німеччини Шольц взяти на себе головну роль у переговорах з Путіним, залишається відкритим, - посол України Мельник

Шольц також висловився щодо газопроводу "Північний потік-2", нагадавши, що його сертифікацію ще не завершено.

"Федеральне мережеве агентство незабаром ухвалить рішення, багато рішень вже було ухвалено, інакше б газопровід не вдалося б добудувати. Я гадаю, усім зрозуміло, що ми виступатимемо за те, щоб не було конфронтації", - сказав німецький політик. За словами канцлера ФРН, важливо, щоб Німеччина наполягала на верховенстві права під час вирішення, зокрема, питань, пов'язаних із будівництвом та запуском газопроводу.

Також читайте: В разі вторгнення Росії до України "Північний потік-2" зупиниться, - Нуланд

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
Шольцу-якщо що, то кордони України були порушені лапатно-балалайним лайном ще в 2014році...
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08.12.2021 19:27
+13
Й ще один глибоко стурбований
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08.12.2021 19:26
+12
Реальность - Шольцу. Тут-тук-тук(по макитре)!!! Ваши друзья из страны-помойки нарушили неприкосновенность границ Украины в 2014. И продолжают до сих пор.
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08.12.2021 19:36
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Й ще один глибоко стурбований
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08.12.2021 19:26 Відповісти
Що зобов'язана забезпечити Україна? На мій погляд відправлення вантажу 200 наприклад в Тамбов! Це по законам війни,це не смішно. Я думаю,що української культури достатньо для забезпечення віддання честі загиблим ворогам!
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08.12.2021 20:56 Відповісти
На сьогоднішній день, в Україні є доволі серйозне питання про те,про що мало хто подумав: як кацапів хоронити! Вони ж то скот,це зрозуміло,але ж схожі виключно фізіологічно на людей! Де в наших українських законах це прописано?! Верховна Рада України про це питання ніяких рішень не приймала.
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08.12.2021 21:20 Відповісти
а стріляти Градами із Гуково по Україні у 2014 році це була "непорушність кордонів", чи що?..
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08.12.2021 21:22 Відповісти
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08.12.2021 19:27 Відповісти
хз как эти. но наш похож.
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08.12.2021 19:45 Відповісти
то Абрам-бен-хамія
ЗЄ-льонкін в спортзалі потєєт маєчку
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08.12.2021 19:49 Відповісти
Шольцу-якщо що, то кордони України були порушені лапатно-балалайним лайном ще в 2014році...
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08.12.2021 19:27 Відповісти
Ніііі. Він ніколи не надасть військової допомоги. Він на голці газмяспром
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08.12.2021 19:33 Відповісти
Але ж ви потураєте злочинам окупанта, тому він продовжує.
Платить вам газом за мовчанку.
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08.12.2021 19:28 Відповісти
напомнило "штандартенфюрер СС Шольц, адъютант группенфюрера СС броневого Мюллера". не из его родни? )))
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08.12.2021 19:28 Відповісти
та не,не похоже..
тот бы начал выступление - "Зольдатен ! Им намен дес фюрер заг ишь ойхь ! "
не,не родственник,точно..
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08.12.2021 20:01 Відповісти
)))) "ишь" выдаёт в нём тирольца.
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08.12.2021 20:06 Відповісти
мёглихервайзе,как говорится..
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08.12.2021 20:23 Відповісти
та зихер с тех краёв! ))
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08.12.2021 20:25 Відповісти
с берайхов,ты мёхтил гезагтить..
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08.12.2021 20:26 Відповісти
))) чульдиґе. ішь верде вайта ауфмеркзам )))
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08.12.2021 20:29 Відповісти
дас ист андере захэ,камрад..
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08.12.2021 20:32 Відповісти
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08.12.2021 20:06 Відповісти
ну і хто скаже, шо це не його воювавшийдід? ну вилитий же, вилитий! )))
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08.12.2021 20:08 Відповісти
Это в кино Шольц - всего лишь штандартенфюрер СС (как Штирлиц). А в жизни - Фридрих Карл Макс Шольц - группенфюрер СС (как Мюллер).

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09.12.2021 08:13 Відповісти
нихренаси... а в кино тумбочки ремонтировал ))) и - Штирлиц идет по коридору! (сообщал)))))
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09.12.2021 12:19 Відповісти
Сподіваюся що він не так як фрау штазі буде блокувати військову допомогу Україні, непогано було б нарешті надати військову допомогу.
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08.12.2021 19:29 Відповісти
Будет, непременно будет блокировать! Это такая же падла как и шмеркель.
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08.12.2021 19:32 Відповісти
Подивимося.
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08.12.2021 19:33 Відповісти
Если честно, то сильных надежд на Шольца лучше не возлагать=>его «победа» на выборах - случай. Почти до последнего у него был «рейтинг» 15%, а потом протупили его «конкуренты» Лашет(смеялся не в подходящий момент в неподходящем месте=>наводнение летом) и Бербок(плагиат)……
И если Вы его послушаете, то от его (Шольца) монотонности можно уснуть…..как вариант: своих оппонентов заговорит до «смерти»….
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08.12.2021 19:54 Відповісти
Там в коаліції зелені а в них була жорстка риторика до Росії,тому все одно краще ніж було думаю.
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08.12.2021 20:01 Відповісти
У них (зеленых) риторика больше из-за СП-2 и не потому что «зависимость и возможно шантаж от кацапского газа», а потому что влияет на климат и экологию…..
А так Вы правы - посмотрим…….
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08.12.2021 20:05 Відповісти
Забыла ещё, что Хабек (партия зелёных) обещал военной помощью……Сейчас министр обороны - Лампрехт (партия Шольца SPD, которая сказала, что всё будет сначала хорошо «взвешиваться» и уже потом приниматься решения=>основание - чтобы не повторился «вывод из Афганистана»…..
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08.12.2021 20:21 Відповісти
Если честно то сильные надежды нужно возлагать только на себя, тогда и винить будет кого и усилия допущенные на исправление своих ошибок пойдут на пользу.
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08.12.2021 20:16 Відповісти
Согласна с Вами. Надеяться только(!) на себя, НО хорошаяподдержка - не помешает…..думаю, что надежными союзниками на данный момент - Англия, страны Балтии, Канада и возможно Польша……
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08.12.2021 20:26 Відповісти
Бла-бла-бла, а теперь - пиво с колбасками!
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08.12.2021 19:31 Відповісти
Ну шо ж ты за злодей, ну....пошел жарить ковбаски.
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08.12.2021 19:37 Відповісти
ешё одно трепло обезпокоенное нарисовалось...
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08.12.2021 19:35 Відповісти
_Ну, они пока что стесняются открыто принимать сторону фашистов и людоедов, потому говорят против них - для создания видимости - а делами за них.
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08.12.2021 19:39 Відповісти
Реальность - Шольцу. Тут-тук-тук(по макитре)!!! Ваши друзья из страны-помойки нарушили неприкосновенность границ Украины в 2014. И продолжают до сих пор.
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08.12.2021 19:36 Відповісти
Шольц зна. Але то було тоді і вже не рахується.
Треба ж якось виправдовувати сцикливу поведінку.
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08.12.2021 19:41 Відповісти
2014 для еврогєєв вже "Охрана! Отмєна !"
зараз набивають новий чек на торгівлю на крові із парашкою
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08.12.2021 19:52 Відповісти
через полгода тоже будет плясать под газпромопутинскую дудку.
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08.12.2021 19:49 Відповісти
Через вчера.
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08.12.2021 20:00 Відповісти
шольц-штольц...
ГОВНЮК,короче...
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08.12.2021 19:49 Відповісти
- в каком году началась Третья мировая война ?

- Штольц ?
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08.12.2021 19:53 Відповісти
Не дождется,Dust?
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08.12.2021 19:56 Відповісти
ви думаєте що гопник хло без війни на шию Штольца сяде ?
может быть, может быть....
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08.12.2021 20:10 Відповісти
Да не,насрать на них,ИМХО...,увы...
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08.12.2021 20:14 Відповісти
А воно взагалі помітило, що наши кордони порушены вже 8 рік!!!!! Ото початок шольца, далі БУДЕ!!!!!!!!
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08.12.2021 19:49 Відповісти
Интересно!
А еще кто кроме кацапских собак нарушает границы?!
Лицемерный колбасник!
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08.12.2021 19:54 Відповісти
Ще одне - а ні риба, а ні м'ясо , з перспективою на грязьпром. Карочє, черговий шрьодер.
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08.12.2021 20:06 Відповісти
Клімова,цьом-цьом...
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08.12.2021 20:10 Відповісти
и кто бы мог подумать еще пол века назад, что немец будет настаивать на нерушимости границ Украины ...имея ввиду рашку - нарушительницу украинских государственных кордонов....
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08.12.2021 20:09 Відповісти
Повторюсь, але міг подумати той, хто міг думати.
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08.12.2021 20:19 Відповісти
ви як діти малі чи кошенята сліпі - "МОСКАЛЬ ПІВНІЧНИЙ - ТО НАШ ВОРОГ ВІЧНИЙ!!!"
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08.12.2021 22:00 Відповісти
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08.12.2021 20:12 Відповісти
А Штольц то, дело говорит. По сути сказал- "Будет вам СП2, а от Украины отстаньте и никогда больше не вспоминаете, что она когда-то вообще имела место в ваших мечтах".
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08.12.2021 20:14 Відповісти
"Всту́п німе́цьких ві́йськ до Ки́єва 1918 ро́ку (березень 1918 р.) - прихід до Києва німецьких військ, запрошених Українською Центральною Радою у рамках Берестейських домовленостей.

З приходом німців у Києві миттєво встановилися порядок і спокій. Зникли грабунки й насильства. Навіть пізньої ночі можна було ходити по вулицях, не відчуваючи небезпеки. Відкрилися театри, кінематограф, ресторани, магазини. Зголоднілі за війну німецькі солдати були просто приголомшені великою кількістю продуктів харчування у київських магазинах, вони, типово, купчилися біля вітрин, де були виставлені смажені поросята, кури, гуси, качки, сало, масло, цукор і різні солодощі, які можна було придбати без усяких карток і за порівняно низькими цінами. Зранку на базарах німці залюбки купували сало, що стало звичайною на той час картиною.

Господарювали німці у Києві з притаманною їм схильністю до порядку. Був віддрукований прекрасний план міста німецькою мовою, на київських перехрестях з'явилися таблички з німецькими написами. Місто вкрилося павутиною телефонних і телеграфних дротів, які зв'язували між собою німецькі установи. Поновилися зв'язки з Європою: відкрилися два великих книжкових магазини, які крім книжкових новинок отримували свіжі берлінські й віденські газети."...
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08.12.2021 20:15 Відповісти
ТАК БУЛО ПРИ БАРИЗІ ПОРОШЕНКУ СКОРОПАДСЬКОМУ, А ПОТІМ ПРИЙШОВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТЛЮРА-ВИННИЧЕНКО І ПІД УЛЮЛЮКАННЯ ТУПИХ АБОРИГЕНІВ ПРОДАВ КРАЇНУ МОСКАЛЯМ...
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08.12.2021 22:04 Відповісти
Росія має свої принципи, міжнародні вони не визнає, невже це ще незрозуміло?
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08.12.2021 20:17 Відповісти
Лепет безумного старика...очень наивно считающего себя мудрецом.
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08.12.2021 20:22 Відповісти
Якщо не захистим Конституцію від 4142, то все це не буде мати значення. Вся Европа повстала проти коронобесия.
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08.12.2021 20:23 Відповісти
і Лукашенка васстал?
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08.12.2021 20:26 Відповісти
Так і Україна не повстала. І будемо мати концтабір, а не країну.
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08.12.2021 20:45 Відповісти
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08.12.2021 20:32 Відповісти
Не планую
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08.12.2021 21:39 Відповісти
ОТ ЦЕ ПРАВИЛЬНО!!!!
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08.12.2021 22:05 Відповісти
Да что ты лысый, а ну загугли слово Крым
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08.12.2021 20:46 Відповісти
Москалів потрібно ховати по-людськи! Які вони не є,а на людей тики схожі. Хлопці, поховання то святе!!! Будьте обережні: поховання навіть москаля то є трохи краще ніж криси! Бережіть себе!
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08.12.2021 21:07 Відповісти
Вже сьогодні кожен українець має думати про місце на цвинтарі в першу чергу для ворогів(типа людина,кацап людиною є тільки фізіологічно),а потім вже для себе:бо москаля переживе!
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08.12.2021 21:27 Відповісти
В Україні потрібно на законодавчому рівні вирішити питання порядку поховання москалів!
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08.12.2021 21:29 Відповісти
Прокуратура города Москва вызвала корреспондента агентства УНИАН Романа Цимбалюка для дачи объяснений. Российские власти подозревают его в возбуждении ненависти или вражды к россиянам и «представителям власти в России». Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс RT, который опубликовал фрагмент уведомления прокуратуры РФ.
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08.12.2021 21:57 Відповісти
Україна має вже сьогодні вирішити питання порядку захоронення кацапів:що б потім "цивілізована" Європа не мала претензій до людяності українського народу!
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08.12.2021 22:13 Відповісти
Крым и Донбасс уже не в счет?
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08.12.2021 22:34 Відповісти
А где вы ((уки ,были в 14-м году
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09.12.2021 02:48 Відповісти
...а, отдельные граждане могут предъявы Германии делать на зверства во Годы ВОВ /сам не учавствовал, а испытываю горечь и раздражение от фюрера/?
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09.12.2021 03:51 Відповісти
Дипломатично викрутився.
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09.12.2021 05:24 Відповісти
Соромно заявляти цим "благопристойним", що живуть в мирній та ситій країні про "...на основі цих принципів, і найважливіше - непорушність ЯКИХОСЬ "кордонів" понівеченій нещасній країні з жахливим становищем та страшною кількістю загиблих та покалічених безстрашних патріотів! Усі знають, що відбувається... Досить займатися якимось зажмуріванням, вам усім доведеться втрутитись негайно, щоб потім не прийшлося потилицю чухати. Ми не злидні, та відкрийте, світ, вже й ви очі, це вже загроза людству.
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09.12.2021 08:04 Відповісти
 
 