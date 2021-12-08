Перший в Україні концесійний автобан "Краковець — Броди — Рівне" почнуть будувати у 2022 році, - Шмигаль

Перший в Україні концесійний автобан від Краковця до Бродів і Рівного почнуть будувати у 2022 році.

Про це заявиі прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Будівництво концесійного автобану — один з найочікуваніших проектів для країни. Відсутність таких доріг протягом 30 років — це "економічний злочин" проти держави Україна. "Краковець — Броди — Рівне" має стати першим проектом державно-приватного партнерства у сфері будівництва та експлуатації доріг. Маємо якнайшвидше розпочати його реалізацію", — підкреслив очільник уряду.

Протяжність дороги має скласти близько 280 км, а час проходження маршруту прогнозовано зменшиться з 4 годин 20 хвилин до 2,5 годин. Дорога буде розрахована на швидкість 130 км/год, а реалізація проекту передбачена в три етапи. Перші роботи мають розпочатися вже наступного року.

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