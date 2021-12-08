Перший в Україні концесійний автобан "Краковець — Броди — Рівне" почнуть будувати у 2022 році, - Шмигаль
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Перший в Україні концесійний автобан від Краковця до Бродів і Рівного почнуть будувати у 2022 році.
Про це заявиі прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Будівництво концесійного автобану — один з найочікуваніших проектів для країни. Відсутність таких доріг протягом 30 років — це "економічний злочин" проти держави Україна. "Краковець — Броди — Рівне" має стати першим проектом державно-приватного партнерства у сфері будівництва та експлуатації доріг. Маємо якнайшвидше розпочати його реалізацію", — підкреслив очільник уряду.
Протяжність дороги має скласти близько 280 км, а час проходження маршруту прогнозовано зменшиться з 4 годин 20 хвилин до 2,5 годин. Дорога буде розрахована на швидкість 130 км/год, а реалізація проекту передбачена в три етапи. Перші роботи мають розпочатися вже наступного року.
Будь ласка, зачекайте...
Половина дороги Киев- ЧОП идёт через села - скорость малая, а в Житомирской и ровенской области на 6 полосной дороге умудрились поставить пешеходные переходы через каждый километр и ограничить скорость.
Мне уже подтвердили, что видео не фейк.
P.S. Напомню, это развлечение общее у Ермака, Зеленского и его окружения.
https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4547827661920994
Ви хоч брешіть так, щоб вашу брехню викривали хоча б через місяць! Тоді у "гуппі 73%" це в пам'яті не відкладеться!
Але ж як піднялися на хайпі! Ну й прожовжують обісцяти: тільки й чуєш "ми плануємо", "у майбутньому", "ми зробимо", "очікуємо"... Колись... Але не зараз! Зараз "ми крадемо"!
строите прямой как стрела автобан , а от него будут отходить дороги в города.
ПРИМЕР - Будапешт - Украина.
Пистят для рейтинга , а сами на самолетах и ВЕРТОЛЕТАХ ЛЕТАЮТ, а украинский налогоплательщик мучается
Вкрали Дерева вирубали, гроші теж вкрали
Поки що це все . Нагадує Чорнобаївку
А в цей час Нью Васюкі