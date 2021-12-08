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Франція попереджає Москву про "стратегічні наслідки" в разі ескалації ситуації з Україною

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Франція попереджає Москву про

Росія зіткнеться з масштабними наслідками та санкціями у разі нападу на Україну.

Про це заявив у середу глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росії дали твердо зрозуміти, що будуть стратегічні та масивні наслідки, якщо буде нове порушення територіальної цілісності України", - заявив французський міністр.

Ле Дріан також запевнив, що йдеться про безпрецедентні санкції, від запровадження яких західні країни відмовилися у минулому, у ситуації з Кримом у 2014 році.

"Ми з великою увагою стежимо за ситуацією навколо України. Глави держав та урядів висловили свою рішучість із тим, що суверенітет не можна порушувати", - зазначив він.

Також читайте: Можливість застосування армії США для захисту України від РФ не розглядається, - Байден

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
Не доверяю я Франции.
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08.12.2021 20:36
+4
Блин, такой озабоченности уже всем миром навалили… Боюсь, х.уйло не вывезет…
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08.12.2021 20:42
+3
Осмелели жабоеды, или рокфора переели---ветер гнать когда уже уплыло!
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08.12.2021 20:40
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Не доверяю я Франции.
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08.12.2021 20:36 Відповісти
Байден и Путин договорились создать спецструктуру по вступлению Украины в НАТО
_Значит для плугов особо одарённых ещё раз: со смертельным врагом Украины, напавшем на неё, убивающим и терзающим её прямо сейчас, бабайден будет совсместно решать за вступление Украины в НАТО! Это, по всему видно, результат решительного отпора маразматика путлеру... (помните ещё позавчера? Расия не имеет права решать вступать ли Украине в НАТО... Я не приемлю красных линий... *********! )
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08.12.2021 20:39 Відповісти
не вір касапським побрехенькам. Вони не підтверджуються офіціозом з Білого Дому. Байден де-факто не погодився на жодну подібну "спецструктуру". Звідти пишуть, що він обіцяв лише "розглянути".
Дивись об'єктивні телеканали Еспресо, Прямий (на цих двох вже було спростування) і 5-тий.
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08.12.2021 20:52 Відповісти
_Так Белый Дом бабайдена и про урезание помощи Украине отрицал после Женевы. И ещё много чего болтал. Про "я положу путлёру конец" и всё в таком духе...
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08.12.2021 21:05 Відповісти
Осмелели жабоеды, или рокфора переели---ветер гнать когда уже уплыло!
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08.12.2021 20:40 Відповісти
У их Президента на носу выборы.
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08.12.2021 22:42 Відповісти
Так пусть на пузатой Ли Пен подженится---все голоса его. Шутки конечно не приличные---но глядя на текущую девушку его---наш шкива неандерталец за Алена Делона сойдёт при любом освещении.
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08.12.2021 22:52 Відповісти
Блин, такой озабоченности уже всем миром навалили… Боюсь, х.уйло не вывезет…
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08.12.2021 20:42 Відповісти
Наши настоящение союзники это США и Британия, исходя из этого нужно строить внешнюю и внутреннюю политику. Франция в случае эскалации "пришлет побольше одеял".
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08.12.2021 20:45 Відповісти
ДЛя жабоедов немцы с англичанами враги на уровне подсознания, потому нИверю я им, враг их врага - их друг.
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08.12.2021 20:48 Відповісти
ну если у тебя бундесы враги рашки...
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08.12.2021 22:27 Відповісти
Тыць , та й розвиднилось... параша -враг человечества.
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08.12.2021 22:55 Відповісти
Французы не человечество?
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08.12.2021 23:00 Відповісти
Бонд7,руишь!
лягушатники-департйо-под шконку...
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08.12.2021 20:49 Відповісти
°рулишь...
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08.12.2021 20:51 Відповісти
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08.12.2021 20:57 Відповісти
Надо было еще в 2008-м, по событиям в Грузии жестко реагировать, а не сопли жевать. Хотя вспоминая хихикающую Юльку с ху%лом тоже как-то...
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08.12.2021 22:31 Відповісти
 
 