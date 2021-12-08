Франція попереджає Москву про "стратегічні наслідки" в разі ескалації ситуації з Україною

Росія зіткнеться з масштабними наслідками та санкціями у разі нападу на Україну.

Про це заявив у середу глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росії дали твердо зрозуміти, що будуть стратегічні та масивні наслідки, якщо буде нове порушення територіальної цілісності України", - заявив французський міністр.

Ле Дріан також запевнив, що йдеться про безпрецедентні санкції, від запровадження яких західні країни відмовилися у минулому, у ситуації з Кримом у 2014 році.

"Ми з великою увагою стежимо за ситуацією навколо України. Глави держав та урядів висловили свою рішучість із тим, що суверенітет не можна порушувати", - зазначив він.

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