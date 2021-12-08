Франція попереджає Москву про "стратегічні наслідки" в разі ескалації ситуації з Україною
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Росія зіткнеться з масштабними наслідками та санкціями у разі нападу на Україну.
Про це заявив у середу глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Росії дали твердо зрозуміти, що будуть стратегічні та масивні наслідки, якщо буде нове порушення територіальної цілісності України", - заявив французський міністр.
Ле Дріан також запевнив, що йдеться про безпрецедентні санкції, від запровадження яких західні країни відмовилися у минулому, у ситуації з Кримом у 2014 році.
"Ми з великою увагою стежимо за ситуацією навколо України. Глави держав та урядів висловили свою рішучість із тим, що суверенітет не можна порушувати", - зазначив він.
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_Значит для
плуговособо одарённых ещё раз: со смертельным врагом Украины, напавшем на неё, убивающим и терзающим её прямо сейчас, бабайден будет совсместно решать за вступление Украины в НАТО! Это, по всему видно, результат решительного отпора маразматика путлеру... (помните ещё позавчера? Расия не имеет права решать вступать ли Украине в НАТО... Я не приемлю красных линий... *********! )
Дивись об'єктивні телеканали Еспресо, Прямий (на цих двох вже було спростування) і 5-тий.
лягушатники-департйо-под шконку...