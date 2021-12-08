Бундестаг проведе екстрені слухання щодо військ РФ біля України, - посол Мельник
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Німецький парламент у четвер, 9 грудня, проведе екстрені слухання щодо накопичення військ РФ біля державних кордонів України.
Про це повідомив у твіттері посол України у Німеччині Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.
"У четвер, 9.12, на пленарному засіданні бундестагу відбудуться екстрені парламентські слухання на тему: "Позиція федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України". Чекаємо на потужне попередження путінському режиму з Берліна", - написав Мельник.
‼️Breaking‼️— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) December 8, 2021
У четвер, 9.12., на пленарному засіданні Бундестагу відбудуться екстренні парламентські слухання на тему: "Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України". Очікуємо на потужне попередження путінському режиму з Берліна💪 pic.twitter.com/eaYTxecfCz
Будь ласка, зачекайте...
В этом уж не должно быть сомнений у украинцев точно!
Все буде Украіна ✊👍🏼🙏🏼
Наше Зю так "отразило и
сформировало вкусьі" 73% суспільства, що 25% притомних будуть довго це відхаркувати…😡