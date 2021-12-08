Україна, Литва і Грузія домовилися про створення Групи з аналізу кіберзагроз, - Міноборони

Міністерства оборони України, Литви та Грузії підписали Меморандум щодо створення Групи з аналізу кіберзагроз при Регіональному центрі кіберзахисту.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.

Метою Меморандуму є створення Групи з аналізу кіберзагроз та визначення передумов її функціонування, фінансування, комплектування, оснащення та розгортання інфраструктури.

Завдання Групи полягає в розвитку багатонаціональних спроможностей щодо аналізу кіберзагроз шляхом розробки стандартних практик обміну інформацією на оперативному та тактичному рівнях щодо кіберзагроз, вразливостей безпеки, обробки інцидентів та цифрової експертизи.

Також читайте: В Україні створять центр захисту енергетичної інфраструктури від кібератак, - РНБО

"Підписанням Меморандуму підтверджуються наміри Литви, Грузії та України щодо співробітництва з кібербезпеки та підкреслюється готовність країн брати участь у діяльності Регіонального центру та розвивати багатонаціональний потенціал у питаннях аналізу кіберзагроз. Всі домовленості, яких ми сьогодні досягли, безумовно сприятимуть зміцненню нашої обороноздатності, підвищенню оперативних та бойових спроможностей Збройних Сил України для гарантування миру і добробуту українців, литовців, грузинів та всієї Європи в цілому", — наголосив міністр оборони України Олексій Резніков.