Україна, Литва і Грузія домовилися про створення Групи з аналізу кіберзагроз, - Міноборони
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Міністерства оборони України, Литви та Грузії підписали Меморандум щодо створення Групи з аналізу кіберзагроз при Регіональному центрі кіберзахисту.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.
Метою Меморандуму є створення Групи з аналізу кіберзагроз та визначення передумов її функціонування, фінансування, комплектування, оснащення та розгортання інфраструктури.
Завдання Групи полягає в розвитку багатонаціональних спроможностей щодо аналізу кіберзагроз шляхом розробки стандартних практик обміну інформацією на оперативному та тактичному рівнях щодо кіберзагроз, вразливостей безпеки, обробки інцидентів та цифрової експертизи.
"Підписанням Меморандуму підтверджуються наміри Литви, Грузії та України щодо співробітництва з кібербезпеки та підкреслюється готовність країн брати участь у діяльності Регіонального центру та розвивати багатонаціональний потенціал у питаннях аналізу кіберзагроз. Всі домовленості, яких ми сьогодні досягли, безумовно сприятимуть зміцненню нашої обороноздатності, підвищенню оперативних та бойових спроможностей Збройних Сил України для гарантування миру і добробуту українців, литовців, грузинів та всієї Європи в цілому", — наголосив міністр оборони України Олексій Резніков.
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А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире.
Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
Багато разів його бачив просто...