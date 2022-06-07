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Велика Британія виділить додатковий мільярд фунтів стерлінгів на торговельні та інвестиційні проєкти з Україною, - МЗС

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Велика Британія виділить додатковий мільярд фунтів стерлінгів на торговельні та інвестиційні проєкти з Україною, - МЗС

Велика Британія повідомила про надання додатково одного мільярда фунтів стерлінгів на реалізацію торговельних та інвестиційних проєктів з Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Кошти, які спрямує британське Агентство гарантування експортних кредитів (UK Export Finance), можуть бути використані у низці сфер, зокрема у галузях охорони здоров‘я, інфраструктури та "зеленої" енергетики.

"Рішення про додаткове виділення понад 35 мільярдів гривень на проєкти з торгівлі та інвестицій підтверджує високий рівень стратегічного партнерства, досягнутий під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Лондона в жовтні минулого року. Залучення цих коштів додатково до раніше анонсованих 2,5 мільярда фунтів стерлінгів створить нові можливості для нашої економіки та українського бізнесу, підвищить добробут українських громадян", - зауважив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

Також читайте: Велика Британія додатково виділить £1 млрд на підтримку України, - Зеленський

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
все було б добре,якби не тотальне велике крадівництво...
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08.12.2021 22:02
+8
Британці, не давайте налом!!!!!!! Будуть виконані проекти або якісь інші роботи чи закупи, тоді і проплатіть!!!!!!! А інікше все зникне, а вам покажуть фіктивні виконання!!!!!!
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08.12.2021 22:20
+6
Підвищать добробут зел, опи та наближеного олігарха, хто б сумнівався.
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08.12.2021 22:06
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все було б добре,якби не тотальне велике крадівництво...
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08.12.2021 22:02 Відповісти
Це добре, але могло бути й більше, якщо би влада сьогодні була проукраїнська, а не промосковська та проколомойська...
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08.12.2021 22:04 Відповісти
Сейчас в мире масса напечатанных за период пандемии денег!! И это позор что даже кредиты такие ограниченные!
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08.12.2021 22:07 Відповісти
Підвищать добробут зел, опи та наближеного олігарха, хто б сумнівався.
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08.12.2021 22:06 Відповісти
"підвищить добробут українських громадян" - огласите весь список этих громадян, с тремя паспортами
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08.12.2021 22:07 Відповісти
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08.12.2021 22:12 Відповісти
Дожились и наконец-то постим картинки про то что наши суды никто и никогда не реформировал и только пользовались этим всем делом 30 лет все толстосумы и презеденты. Зато теперь красивые скриншоты можно делать
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08.12.2021 22:35 Відповісти
а ты в курсе что реформа всегда идет сверху вниз?
эти три решения принял ОАСК. тот самый которые шмаркля "разогнал" еще год назад.
а если ты пытаешься намекнуть что и порох не реформировал суды, то почитай первое предложение пять раз. пока не дойдет.

уже есть опыт реформирования полиции снизу без изменений в министерстве. и к чему это привело? за два года при шмаркле почти все вернулось к 2013 году.
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08.12.2021 23:00 Відповісти
Я намекнул не только на пороха, а на ВСЕХ. Если у тебя это в голове никак не укладывается, то это твои проблемы. P/s только не нужно тут начинать про борьбу пороха против ахметова
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08.12.2021 23:10 Відповісти
Два года дбр не имеет главу. Виноват конечно в этом порох, а не бубочка, которому правовой беспредел в стране выгоден
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09.12.2021 08:36 Відповісти
Почисти голову от пороха, а то тебе везде что-то это слово мерещится уже
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09.12.2021 08:49 Відповісти
то есть по сути мы можем купить шото в кредит, но платить то все равно придется, а зеля потратит на всякий популизм...
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08.12.2021 22:19 Відповісти
Британці, не давайте налом!!!!!!! Будуть виконані проекти або якісь інші роботи чи закупи, тоді і проплатіть!!!!!!! А інікше все зникне, а вам покажуть фіктивні виконання!!!!!!
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08.12.2021 22:20 Відповісти
Зелень готує пилораму.
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08.12.2021 22:23 Відповісти
Думаю, Беня уже придумал куда его потратить))
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08.12.2021 22:23 Відповісти
Дякуємо нашим справжнім друзям британцям!
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08.12.2021 22:23 Відповісти
Чекаємо "хриплосиків" про те, куди ці кошти пішли:
1. Мільярд дерев
2. Університет найвеличнішого у Всесвіті
3. Компенсація видатків НПЗ та створення національного авіа-перевізника під егідою інвест-няні "бородата Бабця"
4. Додаткові фунції у застосунку "Дія"
5. Виплата пенсій жителям ОРДЛО
6. Підвищення "оплати праці" деяким співробітникам ОПи та радникам "теплої ванни"
7. Костюм для перерізання стрічок на "великому бідувництві"
8. Костюм для кокс-марафонів (з підгузками включно)
9. Набір ліків для виведення з наркотичної коми
10...

Кому не ліньки - продовжіть, бо в мене вже саме згадування "гундосика" викликає огиду...
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08.12.2021 22:25 Відповісти
Підхоплю естафету)
1. Ріст економіки на вищому рівні, в порівнянні з роками попереднього президента (крім ковідного 2020).
2. Глобальні інфраструктурні проекти.
3. Закінчення створення антикорупційної та початок судової реформ.
4. Концептувльні економічні зміни - ринок землі, цифровізація, концесії та приватизація.
5. Значне пришвидшення відновлення наукового та військового потенціалу.
Достатньо чи вже проблювався?)
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08.12.2021 23:58 Відповісти
Ваш постВладислав Масич --зеленая брехня!
1. Роста экономики нет--есть ПАДЕНИЕ с осени 19 года
2.Никаких глобальных инфрастуктурных проектов нет---есть дальнейшая реализация программы 18 года Гройсмана по строительству дорог)))только распиаренная и в два раза дороже
3.Антикоррупционная структура полностью развалена--везде посажены "свои"100% люди, честные конкурсы на посады не проводятся ,судовая остановилась в 19 году!
4.никаких концептуальных змин : рынок земли должен был сопровождаться несколькими законами(зем.банк в частности) -их НЕТ;
цифровизация прошла во времена Гройсмана--все электронные реестры были созданы ДО 19 года, а подтянуть их на дию--это не реформа, а пиар;приватизация шла 30 лет, и врядли можно назвать успехом приватизацию отеля "Днепр" за кредит от госбанка и коррупционную приватизацию Большевика)))
5, Наука вместе со шкарлетом в глубокой попе , а вийсковый потенциал видновленный это что? долги по зарплате военым, ни одного раза за три года не проиндексированы зарплаты ни на копейку, ни разу за три года не выполненный оборонзаказ, похеренные все новые виды вооружений,коррупционные закупки в МО, уволившиеся за два года 70 тысяч из ВСУ, отвратительная жрачка, деморализация людей,сдача территорий, не стрелять в ответ??????
Достатньо чи вже проблювався?)
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09.12.2021 01:22 Відповісти
Ще ні) перші 4 пункти - по великому рахунку, приниження заслуг нинішньої влади, помножене на відверту маячню.
Тільки в 5 пункті - є зерняточка правди з відсутністю підвищення зп та оборонзамовленням. Ну і щодо риторики про Гройсмана погоджуюсь - проголосував би за нього на наступних виборах.
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09.12.2021 07:40 Відповісти
ВСЕ пункты объективная правда и только зебилы ее не признают)))
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09.12.2021 20:45 Відповісти
Ну, пускай)
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09.12.2021 21:25 Відповісти
Але тисніть на зелену владу у цьому:

Пробачили понад 4 мільярди гривень: Коломойському дозволили не платити податок на прибуток
https://prm.ua***********-ponad-4-miliardy-hryven-kolomoyskomu-dozvolyly-ne-platyty-podatok-na-prybutok/?fbclid=IwAR0AYgk73dULLmLvSg0CmfnqUSSHx2F5NQTIvGdutiRo0ZMOjQkO2ZEwxJ4
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08.12.2021 22:25 Відповісти
а ясно, то інвестиції у науковий флот, який ми закуповуємо в кредит у Бритів, бо інших торгівельних проектів я щось не пригадую на державному рівні, між країнами.
Але, нажаль чи на щастя, це все ******* як з Оманом Саудитима та ОАЕ.
Тільки Янкі нам реально безвоздмездно виділяють гроші на укріплення обороноздатності.
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08.12.2021 22:27 Відповісти
Нам будут давать деньги пока мы будем мочить кацапов. Англичане их тоже не любят.
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08.12.2021 23:16 Відповісти
Предлагаю срочно провести референдут о присоединении к Объедененному Королевству!!!
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08.12.2021 23:47 Відповісти
UA in UK звучит прикольно.
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08.12.2021 23:50 Відповісти
Цікаво,яку суму з тих 2.5 млрд фунтів,які Володя привіз з Британії,вже освоїли за рік ?
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09.12.2021 00:29 Відповісти
 
 