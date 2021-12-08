Сподіваємося, що цього разу Росія не використовуватиме військову силу і поважатиме суверенітет України, - Столтенберг
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вітає діалог президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна, і висловив сподівання, що РФ не порушуватиме територіальної цілісності України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми вітаємо розмову, яка відбулася між президентом Байденом і президентом Путіним учора, і сподіваємося, що цього разу Росія не використовуватиме військову силу, а поважатиме суверенітет і територіальну цінність незалежної держави Європи України", - заявив Столтенберг.
Він також вкотре закликав Росію до зниження напруги та прозорості щодо своїх намірів відносно України.
Топ коментарі
+10 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар08.12.2021 22:37
+6 Alexey Chernyavsky
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+5 Борменталь Незабаром
показати весь коментар08.12.2021 22:32
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Будь ласка, зачекайте...
Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах
восстание Хмельницкого - 1648-1654 годы
Так что никак ни при Грозном Украина попала в дружеские лапы Московии.
Включите мозги, сопротивление было организовано простыми украинскими мужчинами и женщинами, когда обычные повара, айтишники, водители, врачи и учителя смешивали с говном "элитный " рашистский "спецназ" - ни о каких штатах или натах или есах не было ни слуха ни духа!!!
_Стултенберг в очередной раз продемонстрировал какое он ничтожество и длбб...
В страстишках опереточных своих.
Перша чеченська, підриви житлових будинків, Норд Ост, Бєслан...
Може нагадати, чи це ботоксне поплатилося за Приднвстров'я, Абхпзію та Південну Осетію? А може йому прищимили муді за бомбардування лікарень у Сирії?
Ви там сподівайтеся, а нам би зброї... За майже 8 років воювати ми вже навчилися... Але з ******** зброєю результат був би кращий, бо московити починають виконувати свої зобов'язання лише тоді, коли вмиються власною кров'ю
- будет ли видно несколько танковых колонн в 100-200 машин на спутниковых фотографиях?
- будет ли они заметны задолго до пересечения границы Беларуси и Украины?
- имеет ли Украина беспилотные средства, позволяющие контролировать территории в сотни квадратных киллометров?
там же есть ссылка на его страницу в фейсбуке. там можно задать любые вопросы и получить ответы даже до того как задать вопросы просто почитав комментарии
смуты я добавляю? ну надо тебе
слышь ты - правильный. пшел отсюда.
ну если ты такой ровный - опровергни доводы уважаемого аналитика. а я почитаю с удовольствием.
Північнее кордону, десь зі сто км, річка Прип'ять, достатньо широка річка. Є мости. Але берега Прип'яти багати на болота, тому війська РФ по той берег річки.
Тому буде декілько часів, поки танки вийдуть на кордон. Це якщо вторгнення почнеться з танкових та батальонно-тактичних груп, а не з повітря та Іскандерами.
Противнику відомо, що у Рівеньский області є військовий полігон і там постійно навчаються наши підрозділи. А біля Житомира військовий полігон наших десантно-штурмових військ...
Я десь з тиждень тому слухав генерала Кривноса, який був заступником Секретаря РНБО, а до цьго заступнико Командувача наших Сил спеціальних операцій. Генерал сказав у етєрі, що спецназ та частина десанту має переносні протитанкові комплеки Джавелін, та відчизнянні і горіти будуть кацапськи танки.
Від себе додам, що вказаний вами напрямок дійсно самий небезпений для Київа, але і ми, судячи зі слов генерала, готувалися до цього варіанту. Я їздів цім маршрутом. Там річки, мости, ліси, луга. Там багато місць для засідок та відходу наших груп.
Я це написав для того, що не спимо, але й не тримтим від кожного шороху.
- Офицер, подойдите к маньяку и обратившись к нему решительным тоном, потребуйте сдаться!
- Лейтенант, маньяк не реагирует на требование!"
- Повторите требование более решительным тоном, а в конце добавьте слово иначе!