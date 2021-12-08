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Сподіваємося, що цього разу Росія не використовуватиме військову силу і поважатиме суверенітет України, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Сподіваємося, що цього разу Росія не використовуватиме військову силу і поважатиме суверенітет України, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вітає діалог президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна, і висловив сподівання, що РФ не порушуватиме територіальної цілісності України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вітаємо розмову, яка відбулася між президентом Байденом і президентом Путіним учора, і сподіваємося, що цього разу Росія не використовуватиме військову силу, а поважатиме суверенітет і територіальну цінність незалежної держави Європи України", - заявив Столтенберг.

Він також вкотре закликав Росію до зниження напруги та прозорості щодо своїх намірів відносно України.

Також читайте: Столтенберг - Путіну: Москва не вирішуватиме долю України

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
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08.12.2021 22:37
+6
Да хватит уже сопли пускать. Вы или перекройте Пуйлу кислород или промолчите, подождите когда оно в озабоченную Европу свое свиное рыло засунет
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08.12.2021 22:24
+5
вы смотрите как упёрто рашафашистская пропаганда вгружает, что Украина не выстоит без штатов или нато или ес...
Включите мозги, сопротивление было организовано простыми украинскими мужчинами и женщинами, когда обычные повара, айтишники, водители, врачи и учителя смешивали с говном "элитный " рашистский "спецназ" - ни о каких штатах или натах или есах не было ни слуха ни духа!!!
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08.12.2021 22:32
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Да хватит уже сопли пускать. Вы или перекройте Пуйлу кислород или промолчите, подождите когда оно в озабоченную Европу свое свиное рыло засунет
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08.12.2021 22:24 Відповісти
Украина много перекрыла рашке кислорода в 2008-м после нападения на Грузию?
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08.12.2021 22:41 Відповісти
Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом.

Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах
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08.12.2021 22:49 Відповісти
Иван 4-й Грозный - 16 января 1547 - 28 марта 1584
восстание Хмельницкого - 1648-1654 годы
Так что никак ни при Грозном Украина попала в дружеские лапы Московии.
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09.12.2021 07:01 Відповісти
вы смотрите как упёрто рашафашистская пропаганда вгружает, что Украина не выстоит без штатов или нато или ес...
Включите мозги, сопротивление было организовано простыми украинскими мужчинами и женщинами, когда обычные повара, айтишники, водители, врачи и учителя смешивали с говном "элитный " рашистский "спецназ" - ни о каких штатах или натах или есах не было ни слуха ни духа!!!
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08.12.2021 22:32 Відповісти
"Сподіваємося, що цього разу Росія не використовуватиме військову силу і поважатиме суверенітет України, - Столтенберг"
_Стултенберг в очередной раз продемонстрировал какое он ничтожество и длбб...
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08.12.2021 22:33 Відповісти
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08.12.2021 22:37 Відповісти
Столь мелок, жалок и смешон ты, скоморох...
В страстишках опереточных своих.
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08.12.2021 22:55 Відповісти
Треба сподіватися на Бога,США ,НАТО , але жити власним розумом і розраховувати на власні спроможності !!)))
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08.12.2021 22:33 Відповісти
идтотик, не выздоровеет никогда.
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08.12.2021 22:48 Відповісти
Ідіотизм ,це ненадовго,це назавжди !!!))
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08.12.2021 22:53 Відповісти
Норвежская рабочая партия правильно воспитала комсомольца Столтенберга. Он и пукнуть в сторону Рашки боится.
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08.12.2021 22:36 Відповісти
у него полномочий никаких нет..он там, у той нате, зав. орг. отделом..да и дембель уже скоро))
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09.12.2021 00:51 Відповісти
А може згадаєте, як путлєр прийшов до влади? Нагадати?
Перша чеченська, підриви житлових будинків, Норд Ост, Бєслан...
Може нагадати, чи це ботоксне поплатилося за Приднвстров'я, Абхпзію та Південну Осетію? А може йому прищимили муді за бомбардування лікарень у Сирії?

Ви там сподівайтеся, а нам би зброї... За майже 8 років воювати ми вже навчилися... Але з ******** зброєю результат був би кращий, бо московити починають виконувати свої зобов'язання лише тоді, коли вмиються власною кров'ю
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08.12.2021 22:36 Відповісти
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08.12.2021 22:37 Відповісти
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08.12.2021 22:38 Відповісти
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08.12.2021 22:38 Відповісти
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08.12.2021 22:38 Відповісти
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08.12.2021 22:39 Відповісти
Центр "Миротворец"
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08.12.2021 22:40 Відповісти
ни разу не преуменьшая угрозу задам пару риторических вопросов:
- будет ли видно несколько танковых колонн в 100-200 машин на спутниковых фотографиях?
- будет ли они заметны задолго до пересечения границы Беларуси и Украины?
- имеет ли Украина беспилотные средства, позволяющие контролировать территории в сотни квадратных киллометров?
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09.12.2021 00:58 Відповісти
по ссылке указан автор текста
там же есть ссылка на его страницу в фейсбуке. там можно задать любые вопросы и получить ответы даже до того как задать вопросы просто почитав комментарии
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09.12.2021 01:01 Відповісти
вы сеете панику! осознанно или нет, хз! но перепощивая эти умозаключения вы добавляете смуты! вам стоит прекратить это делать
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09.12.2021 01:02 Відповісти
серьезно?
смуты я добавляю? ну надо тебе
слышь ты - правильный. пшел отсюда.
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09.12.2021 01:05 Відповісти
я буду там где хочу быть! поэтому захлопни хлеборезку и не вякай!
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09.12.2021 01:08 Відповісти
о нулевка, ты выпил смелой воды на ночь глядя?
ну если ты такой ровный - опровергни доводы уважаемого аналитика. а я почитаю с удовольствием.
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09.12.2021 01:10 Відповісти
Я не стану шапками закидувати противника. Але поміркуємо з вами.

Північнее кордону, десь зі сто км, річка Прип'ять, достатньо широка річка. Є мости. Але берега Прип'яти багати на болота, тому війська РФ по той берег річки.

Тому буде декілько часів, поки танки вийдуть на кордон. Це якщо вторгнення почнеться з танкових та батальонно-тактичних груп, а не з повітря та Іскандерами.

Противнику відомо, що у Рівеньский області є військовий полігон і там постійно навчаються наши підрозділи. А біля Житомира військовий полігон наших десантно-штурмових військ...

Я десь з тиждень тому слухав генерала Кривноса, який був заступником Секретаря РНБО, а до цьго заступнико Командувача наших Сил спеціальних операцій. Генерал сказав у етєрі, що спецназ та частина десанту має переносні протитанкові комплеки Джавелін, та відчизнянні і горіти будуть кацапськи танки.

Від себе додам, що вказаний вами напрямок дійсно самий небезпений для Київа, але і ми, судячи зі слов генерала, готувалися до цього варіанту. Я їздів цім маршрутом. Там річки, мости, ліси, луга. Там багато місць для засідок та відходу наших груп.

Я це написав для того, що не спимо, але й не тримтим від кожного шороху.
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08.12.2021 23:12 Відповісти
А про Крым э́то не 'нарушение территориальной целостности Украины' ? Какая короткая память у о озабоченых европейцев
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08.12.2021 22:45 Відповісти
тоесть на прошлый раз вы забили? окуенно однако!
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08.12.2021 22:46 Відповісти
Заходють у чырнобыльский лис, а вын ******** вид напалму та торфу. А писля на экспорт до галодных мардовских людожэрив йдуть паставки шашлику з жарених бурятив.
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08.12.2021 22:46 Відповісти
Можливо й так. До речі, роза вітрів така, що цей дим, насичений радіоактивними викідами, понесе як раз на Московію.
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08.12.2021 23:15 Відповісти
Если свои не заняты спасением Украины, то кто возьмётся? Конечно "не свои."
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08.12.2021 22:46 Відповісти
Европа, превратилась в общество доктора Кокто из фильма "Разрушитель".
- Офицер, подойдите к маньяку и обратившись к нему решительным тоном, потребуйте сдаться!
- Лейтенант, маньяк не реагирует на требование!"
- Повторите требование более решительным тоном, а в конце добавьте слово иначе!

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08.12.2021 22:48 Відповісти
Неплохо-б применить военную силу когда никакая другая уже не действует. Слушать ВВС это отстой. Они о своеёй стране думают дурачьё...
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08.12.2021 23:03 Відповісти
Ми дамо вам зв'язку протитанкових гранат.
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08.12.2021 23:16 Відповісти
Такой наивный.Как он дожил до своих лет таким наивным?
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08.12.2021 23:19 Відповісти
С точностью до наоборот, она использует военную силу и не уважает суверенитет¡
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08.12.2021 23:34 Відповісти
Попри переговори Байдена та Путіна, зосередження російських військ в областях, що межують із підконтрольною українською владою територією, продовжується.
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09.12.2021 00:08 Відповісти
А які підстави у ваших сподівань ?
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09.12.2021 05:24 Відповісти
 
 