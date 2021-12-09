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Новини Політика України
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вакцина (3528) війна (56641) Денісова (874) Медведчук (1324) Росія (47279) США (14499) Демчишин (27) нормандська четвірка (1523) Шольц Олаф (725)

Головні новини 8 грудня: США можуть приєднатися до нормандського формату, кіберполіція взялася за "Миротворець"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 8 грудня: США можуть приєднатися до нормандського формату, кіберполіція взялася за

Лідери 5 держав виступають за відновлення перемовин у нормандському форматі - і до нього можуть приєднатися США, омбудсман Денісова поскаржилася в поліцію на "Миротворець", Медведчук не задекларував майна на 73 млн - головні новини 8 грудня.

США можуть приєднатися до Нормандського формату

За відновлення переговорів Росії з Україною у Нормандському форматі виступили лідери держав і урядів формату "Квінт" - Німеччина, США, Франція, Італія, Велика Британія. І якщо раніше Росія не підтримувала цю ідею, то тепер вона "не проти". В ОП ж виступають за будь-який формат переговорів з РФ - хоч за участі США, хоч за участі Туреччини - аби тільки вони були плідними.

Кіберполіція розслідує діяльність "Миротворця".

Кіберполіція розпочала досудове розслідування через розміщення персональних даних на сайті бази "Миротворця". Провадження відкрили за зверненням омбудсмана Денісової: вона обурилася, що на "Миротворці" розмістили персональні дані 13-річної дівчинки з окупованого Луганська.

Новий канцлер Німеччини

Замість Ангели Меркель тепер - Олаф Шольц: Бундестаг обрав його канцлером. Коментуючи можливу агресію РФ проти України, Штольц наголосив, що всі мають дотримуватися принципу непорушності кордонів.

Медведчук не задекларував майна на 73 млн

Це - рекордона сума неправдивих відомостей, серед усіх, виявлених цьогоріч НАЗК. Матеріали передали прокурору, мінімальне покарання - штраф у 68 тис. грн, максимальне - обеження волі до 2 років.

Суд дозволив затримати ексміністра енергетики Демчишина

Раніше Демчишину тричі направляли повідомлення про підозру - поштою, передавали через родича та через ЖЕК. Також його викликали до слідчого, але він не з’явився. Нагадаємо, ексміністра підозрюють у сприянні терористичній організації.

Студенти коледжу з Черкащини планували розстріляти одногрупників

Влаштувати бійню збиралися двоє хлопців. Їх спіймали через інформацію, яку вони поширювали "Вконтакте". При обшуці у них виявили пістолети.

Машина, в багажнику якої був автомат з дистанційним керуванням, загорілася у Дніпрі

На вулиці загорівся автомобіль, який був припаркований там уже тиждень. В багажнику знайшли автомат, закріплений на спеціальній станині. Автомат мав дистанційне керування та був підключений до окремого автомобільного акумулятора, що знаходився в салоні. Він був спрямований у бік арки будинку.

Невакцинованих держслужбовців відсторонять від роботи

Вже з 9 грудня держслужбовці, соцпрацівники та працівники стратегічних підприємств, які не зробили щеплення від коронавірусу, будуть відсторонені від роботи.

Пішов з життя легендарний волонтер Сергій Максимець

На передовій його називали "Дядя Серьожа". Максимець волонтерив із 2014-го, після втечі з окупованого Донецьку. Він зазнав контузій, частково втратив слух, переніс інфаркт та дві складні операції. Його родині можна допомогти фінансово.

Автор: Ольга Лузан
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09.12.2021 00:41 Відповісти
Омбутсмен "не замечает", когда власти оказывают давление на патриотов, своей жизнью рисковавших и показывающих публично свою позицию. Но при этом занимается исками коллаборационистов и/или агентов Кремля. А что сделала сама Денисова в области проявления патриотизма и защиты наших граждан от сильного врага? Мощнейший сайт, который во время войны играл и играет важнейшую функцию в сохранении нашего государства, спустя немного времени вызывает на себя нападки уже самого государства, которое, как выходит, уже "отъелось и окрепло" для такой деятельности. Хотя государство само себя непосредственно на фронте не защищало и головы своих чиновников-омбутсменов не складывало. В команде Зеленского или же у его назначенцев, таким образом, обнаруживаются двойные стандарты и разворот в сторону, противоположную от патриотизма. В войне все способы хороши, госпожа Денисова, ради сохранения независимости и ради того, чтобы вы могли сегодня в безопасности вести свою никчемную деятельность. Это, в том числе, и заслуга сайта Миротворец. Разумеется, в данном случае, государство не проявляет понимания всей сложности и глубины политических процессов и противопоставляет себя защитникам и патриотам Украины. Фу вам, госпожа Денисова! Не тем вы занимаетесь за наши налоги. При этом, ведут свою открытую подрывную деятельность целый ряд известных граждан, накопивших силы и разжиревших на общественных ресурсах, таких как полезные ископаемые и т.п., которые должны принадлежать всему народу, а не кучке оголтелых членов ОПЗЖ. Один Кива чего стоит. Вы же предпочитаете этого не замечать. Так на кого вы работаете, госпожа Денисова, за наши деньги? На Киву, со товарищами или на народ Украины?
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09.12.2021 04:03 Відповісти
Пусть прокацапская ************ Денисова обратит внимание на осквернение памятника в Первомайске
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09.12.2021 06:25 Відповісти
И на рост ДТП на дорогах.
А так же на изменение климатических условий.
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09.12.2021 07:59 Відповісти
Те, що взялися за "миротворець" мене ні разу не здивувало. Це тільки було питання часу. Антиукраїнська недовлада черговий раз себе демонструє
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09.12.2021 07:10 Відповісти
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09.12.2021 08:37 Відповісти
в Украине антиукраинская власть. Преступники,предатели,мародеры.Все что неуодно оккупанту преследуеться в Украине- ветераны АТО , патриоты, Порошенко, теперь - "Миротворец."
У зе власти с путлером одни враги.
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09.12.2021 08:58 Відповісти
 
 