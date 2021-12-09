Головні новини 8 грудня: США можуть приєднатися до нормандського формату, кіберполіція взялася за "Миротворець"

Лідери 5 держав виступають за відновлення перемовин у нормандському форматі - і до нього можуть приєднатися США, омбудсман Денісова поскаржилася в поліцію на "Миротворець", Медведчук не задекларував майна на 73 млн - головні новини 8 грудня.

США можуть приєднатися до Нормандського формату

За відновлення переговорів Росії з Україною у Нормандському форматі виступили лідери держав і урядів формату "Квінт" - Німеччина, США, Франція, Італія, Велика Британія. І якщо раніше Росія не підтримувала цю ідею, то тепер вона "не проти". В ОП ж виступають за будь-який формат переговорів з РФ - хоч за участі США, хоч за участі Туреччини - аби тільки вони були плідними.

Кіберполіція розслідує діяльність "Миротворця".

Кіберполіція розпочала досудове розслідування через розміщення персональних даних на сайті бази "Миротворця". Провадження відкрили за зверненням омбудсмана Денісової: вона обурилася, що на "Миротворці" розмістили персональні дані 13-річної дівчинки з окупованого Луганська.

Новий канцлер Німеччини

Замість Ангели Меркель тепер - Олаф Шольц: Бундестаг обрав його канцлером. Коментуючи можливу агресію РФ проти України, Штольц наголосив, що всі мають дотримуватися принципу непорушності кордонів.

Медведчук не задекларував майна на 73 млн

Це - рекордона сума неправдивих відомостей, серед усіх, виявлених цьогоріч НАЗК. Матеріали передали прокурору, мінімальне покарання - штраф у 68 тис. грн, максимальне - обеження волі до 2 років.

Суд дозволив затримати ексміністра енергетики Демчишина

Раніше Демчишину тричі направляли повідомлення про підозру - поштою, передавали через родича та через ЖЕК. Також його викликали до слідчого, але він не з’явився. Нагадаємо, ексміністра підозрюють у сприянні терористичній організації.

Студенти коледжу з Черкащини планували розстріляти одногрупників

Влаштувати бійню збиралися двоє хлопців. Їх спіймали через інформацію, яку вони поширювали "Вконтакте". При обшуці у них виявили пістолети.

Машина, в багажнику якої був автомат з дистанційним керуванням, загорілася у Дніпрі

На вулиці загорівся автомобіль, який був припаркований там уже тиждень. В багажнику знайшли автомат, закріплений на спеціальній станині. Автомат мав дистанційне керування та був підключений до окремого автомобільного акумулятора, що знаходився в салоні. Він був спрямований у бік арки будинку.

Невакцинованих держслужбовців відсторонять від роботи

Вже з 9 грудня держслужбовці, соцпрацівники та працівники стратегічних підприємств, які не зробили щеплення від коронавірусу, будуть відсторонені від роботи.

Пішов з життя легендарний волонтер Сергій Максимець

На передовій його називали "Дядя Серьожа". Максимець волонтерив із 2014-го, після втечі з окупованого Донецьку. Він зазнав контузій, частково втратив слух, переніс інфаркт та дві складні операції. Його родині можна допомогти фінансово.