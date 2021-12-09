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Пентагон (1088) США (14499) Кірбі (416) Javelin (160)

ЗСУ мають право застосовувати отримані від США ПТРК Javelin для самооборони у будь-якій частині своєї країни, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ мають право застосовувати отримані від США ПТРК Javelin для самооборони у будь-якій частині своєї країни, - Пентагон

Українські військові мають право застосовувати отримані від США протитанкові ракетні комплекси Javelin у будь-якій частині своєї країни для самооборони.

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми розраховуємо, що вони будуть використовуватися для самооборони. Немає обмежень щодо того, де саме в Україні їх можна застосовувати", - сказав Кірбі на брифінгу.

США будуть готові спрямувати додаткові сили на територію союзників по НАТО у Східній Європі лише у ситуації, якщо Росія нападе на Україну.

Також читайте: Можливість застосування армії США для захисту України від РФ не розглядається, - Байден. ВIДЕО

"Якщо відбудеться нове вторгнення в Україну і надійдуть запити про додаткову підтримку, тоді ми відповімо позитивно на ці запити. Зараз ситуація - інша", - додав представник Міністерства оборони США.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
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09.12.2021 01:16
+28
Я особисто йому не заздрю - бо умію трохи "прораховувать наперед" Все те , чому "заздрить" можна зараз, швидко закінчиться І що далі? А далі - втеча і переховування від неминучої кримінальної відповідальності (якщо "папа Беня" не вирішить по-сталінськи" - Нет челаєка - нет праблєми") Жить відкрито він зможе лише у Росії
І кому він там буде потрібен? І в якості кого? Політичного діяча? Та за ним ніхто не піде , бо всі його "прихильники" - куплені "папою Бенею", на тусовці , "статисти" А йому самому "Блазень" потрібен лише при владі - в Росії він йому і "нахєр не вперся"
В якості артиста? А він хіба артист? Так - дешевий провінційний клоун Ну - "пошариться" рік-два А потім він усім надоїсть Чому? Та тому що на той час у РОсії буде своєї "грусті" "по вуха" - чи може хтось впевнений , що через рік-два Росія почне "цвісти і пахнуть"?! (хіба що "як макуха під лавкою"...)
А йому ж увага публіки - як "наркотик" Такі особистості як він , без цього не можуть! А ще наркотична залежність! Коротше кажучи - післяпрезидентському майбутньому його я не заздрю А "президентське "сьогодні" - недовговічне Та й в нього , яку Стєньку Разіна , я не вірю - то він перед плахою зміг крикнуть брату Фролу , що закричав від жаху , коли його поволокли на плаху : "Молчи собака! Хоть погуляли всласть!" А "Блазень" обсереться ще в залі суду - хоч в Україні і нема смертної кари (якщо до суду доживе - в чому я сумніваюсь)
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09.12.2021 05:44
+24
ВАТА ШОУ

Дорослі дяді домовляються про те, щоб врятувати Україну від захоплення росією. В цей час наш хлопчик зранку вже покакав, з'їв кашку і постить фоточку з гантельками. "Всьо будєт харашо!"
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09.12.2021 01:19
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А при Трампі дозволяли використовувати тільки під Житомиром.
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09.12.2021 01:06 Відповісти
дякуємо, це вже "тепліше".....
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09.12.2021 01:28 Відповісти
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09.12.2021 10:42 Відповісти
Ракета на траектории разгоняется до 190 м/с. С применением командного блока первой версии дальность стрельбы ограничена 2,5 км; модернизированный вариант позволил довести ее до 4 км. После старта ракета поднимается на определенную высоту, соответствующую дальности стрельбы, и затем пикирует на цель. Для наибольшей эффективности поражения изделие бьет в верхнюю полусферу - наименее защищенную часть современной бронемашины.
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09.12.2021 19:39 Відповісти
...та й то проти інопланетян
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09.12.2021 09:48 Відповісти
У АР Крим
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09.12.2021 01:11 Відповісти
Больше чем право!
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09.12.2021 01:16 Відповісти
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09.12.2021 01:16 Відповісти
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09.12.2021 01:17 Відповісти
А родители знают, где ты?
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09.12.2021 01:34 Відповісти
ви не подумали, чому "верховний" проводив урочистості вночі?
а дарма - тому що показувати немає чого: ні техніки, ні військ.
освітили клаптик площі із кількома шеренгами солдатів - ото й уся армія.

при владі не державні діячі або політики, а дешеві кіношники
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09.12.2021 02:36 Відповісти
Єрмак підказав, що вночі снайпер не влучить. Мабуть тепер усе буде вночі.
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09.12.2021 07:01 Відповісти
дурачок! у нас армии 260 тыс чел)
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09.12.2021 09:17 Відповісти
"уставших ат вайны"?
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09.12.2021 10:30 Відповісти
Він цілий день збирав сили, щоб перед військовими не виглядати сцикуном...
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09.12.2021 11:18 Відповісти
Там журналістів більше ніж солдат. Класика піару.
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09.12.2021 11:30 Відповісти
ви не подумали, чому "верховний" проводив урочистості вночі?
--
Вы серьезно? Я больше про бездомного кота думаю...
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09.12.2021 12:50 Відповісти
та вообще жесть, как Порох смеет стоять рядом с созданной при нем Армией, да?))
ведь это реально плохо для зебилов - когда при Порохе ВСУ снабжались первоочередно, а при твоем зеЛохе офшорном - оборонный бюджет НЕ выполнен и на 50%, обеспеченние топливом - около 20% от потребностей, зато ВСЕ деньги идут в офшоры зеленского и его шоблы.
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09.12.2021 09:27 Відповісти
а что, до потроха армии было ноль? открою тебе секрет, численность армии такая же примерно была и осталась!

второй момент, армия наша - это гигантская кормушка по воровству!

и то, что ты пишешь о бюджетах... выполнение бюджета армии это чья зона ответственности? давай только четко, по закону? должность и фамилию назови! и далее - а ты реальные потребности знаешь? или то, что тебе показывают воры, которые формируют эти бюджеты и потом их пилят???

там нужна жесткая ревизия! с посадкой кучи генералов! ты пойди в армию и поспрашивай о состоянии, было и есть... писатель
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09.12.2021 15:18 Відповісти
Состоянием на 01.10.2021 г. государственный оборонный заказ предусмотренный в бюджете 2021 г. подтвержден государственными контрактами на 69% (18.433 млрд. гривен) и профинансирован на 47% (12,55 млрд. гривен). Общий объем государственного оборонного заказа на 2021 год - 27, 54 млрд. гривен

Но денег полно, можно прощать своему хозяину:
На деребан по программе "велике крадивныцтво" ДОПОЛНИТЕЛЬНО выделенно 19 млрд.грн..
Коломойському дозволили не платити , близко 9 млрд податку на прибуток.
Слуги урода списали около 100 млрд.грн долго ахметова, коломойского и т.д.
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09.12.2021 09:31 Відповісти
читайте классиков,друзья,обо всём этом уже почти сто лет назад писано и по полочкам разложено..
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09.12.2021 10:39 Відповісти
Я этот позор тоже храню. Пдрс картавый.
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09.12.2021 10:33 Відповісти
Особисто мені, більше до вподоби "3.14дор гнойний" (пробачте за мою російську), але і ТАК згодиться.
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09.12.2021 16:54 Відповісти
100%
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09.12.2021 16:00 Відповісти
Отлично! Дело за актером, который любит всем напоминать, шо оно - аж верховный главнокомандующий.
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09.12.2021 01:17 Відповісти
ВАТА ШОУ

Дорослі дяді домовляються про те, щоб врятувати Україну від захоплення росією. В цей час наш хлопчик зранку вже покакав, з'їв кашку і постить фоточку з гантельками. "Всьо будєт харашо!"
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09.12.2021 01:19 Відповісти
тьху, мля....
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09.12.2021 01:22 Відповісти
"Вовачка - потная маечка"

щас заплачу от умиления
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09.12.2021 01:34 Відповісти
Я особисто йому не заздрю - бо умію трохи "прораховувать наперед" Все те , чому "заздрить" можна зараз, швидко закінчиться І що далі? А далі - втеча і переховування від неминучої кримінальної відповідальності (якщо "папа Беня" не вирішить по-сталінськи" - Нет челаєка - нет праблєми") Жить відкрито він зможе лише у Росії
І кому він там буде потрібен? І в якості кого? Політичного діяча? Та за ним ніхто не піде , бо всі його "прихильники" - куплені "папою Бенею", на тусовці , "статисти" А йому самому "Блазень" потрібен лише при владі - в Росії він йому і "нахєр не вперся"
В якості артиста? А він хіба артист? Так - дешевий провінційний клоун Ну - "пошариться" рік-два А потім він усім надоїсть Чому? Та тому що на той час у РОсії буде своєї "грусті" "по вуха" - чи може хтось впевнений , що через рік-два Росія почне "цвісти і пахнуть"?! (хіба що "як макуха під лавкою"...)
А йому ж увага публіки - як "наркотик" Такі особистості як він , без цього не можуть! А ще наркотична залежність! Коротше кажучи - післяпрезидентському майбутньому його я не заздрю А "президентське "сьогодні" - недовговічне Та й в нього , яку Стєньку Разіна , я не вірю - то він перед плахою зміг крикнуть брату Фролу , що закричав від жаху , коли його поволокли на плаху : "Молчи собака! Хоть погуляли всласть!" А "Блазень" обсереться ще в залі суду - хоч в Україні і нема смертної кари (якщо до суду доживе - в чому я сумніваюсь)
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09.12.2021 05:44 Відповісти
В смысле? И для этого надо было выбрать мелкого поца, шоб до тебя дошло?
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09.12.2021 10:46 Відповісти
Дуже дотепний нарис. И реалистичность картинки будущего Зе пугает. Обьясню. Зе подспудно чувствует, что его ждет подобный бесславный конец и будет противиться этому всеми фибрами своей примитивной души. При этом внимание публики действительно главный наркотик для подобных личностей и не просто внимание, а еще и восхищение. Власть дает нарциссу, то что не дает сцена, он получает более качественное внимание не просто своего глупенькогн избираителя, а мировых лидеров, а перманентное восхищение окружающими гарантированный бонус к должности Президент. Психологически Зе сейчас в теплой ванне и те уто его знают лично, говорят что он ее покидать не захочет. Зе скорей наполнит ванну теплой кровью чем вылезет назад в реальный холодный мир. Увы оно потенциальный тиран.
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09.12.2021 09:34 Відповісти
Холодний, скільки буков ти знаєш! І "прораховувать наперед" вмієш.
Тобі ще мізки купити і Баригу з симпатиків викинути - легінем станеш!
І про Зебіла правильно пишеш. Тільки трохи по-дебільному...
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09.12.2021 10:26 Відповісти
Таки учить жизни, и обосраться - отличительная особенность "завидосиков"
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09.12.2021 10:59 Відповісти
Ви знаєте, "такі да".
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09.12.2021 16:56 Відповісти
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10.12.2021 09:37 Відповісти
"Смішно спостерігать за людиною , яка старається тебе образить ... Вона нагадує мавпу в зоопарку, яка кидається в тебе своїм власним гімном ...
Ти - за склом а у неї всі лапи і пика вимазані!..."
От і у тебе - саме так! Ти приходиш на форум виключно з-за моєї персони - і саме для того, щоб покидаться у мене лайном (незалежно від теми, яку тут обговорюють) ТОбі подобається тут "мавпувать"? Та будь ласка! Буду тупо спамить твої "висери", як робив і до цього ...
Мені просто цікаво - моя персона у тебе вже стала "нав"язливою ідеєю", чи ще ні? Скоріш всього - так! Бо якби ти "критикував" саме мої погляди, то писав-би подібні "гімноплюйства" і стосовно інших людей, які притримуються ідентичних зі мною поглядів Однак тебе "зациклило" саме на мені ...
А це вже - початок психічного розладу! (це я тобі кажу як людина , що у свій час вивчала судову психіатрію!) Ти - майбутній клієнт психіатрички
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09.12.2021 11:31 Відповісти
Потішив, пристаркуватий.
Слухай, а щось не про лайно ті писати годен,
незважаючи на те, що це твій генекод?
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09.12.2021 11:35 Відповісти
А EUkozak - це 3.14 дор, по-їхньому?
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09.12.2021 16:58 Відповісти
Не знаю - я його сексуальну орієнтацію не перевіряв Але мене ненавидить страшно - другий рік бігає по форуму і "сере" під моїми коментарями Саме "сере" - бо його пости по-іншому охарактеризувать не можна Раніше "перемивав гімном" мій нік - і він став першим на кого я поскаржився адміну Щодо "перкручування в образливій формі" ніку - "прижух" Тепер боїться А так - хай гавкає Іншого він просто не вміє Тому я його просто "спамлю" (Ти багато уваги звертаєш на собаку що гавкає з підворіття?)
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09.12.2021 17:06 Відповісти
Може він таким чином територію "мітить", як той бегемот?
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09.12.2021 17:13 Відповісти
Не знаю! Мозок людини - "чорний ящик" Невідомо що всередині Тим більше - мозок "звихнутого"! Туди лізти - ризикувать (Недаром деякі психіатри самі закінчують професійну кар"єру з психічними розладами Спілкувався з одним (професійно - по роботі) Так помітив що він мої слова почав оцінювать (на автоматі) з професійної точки зору Але ж я це "вкурив" - бо сам (зі своєї "юридичної" точки зору буває оцінюю слова людей) Ну - те що у людини "нелади з психікою" я помітив давно Але що я можу зробить? Жаль людей що живуть з ним поряд (якщо звісно він не вмілий маніпулятор що пробує мене спровокувать на лайку і "психи" щоб підірвать довіру до моїх коментарів у очах форумчан Однак у нього нічого не виходить - от його і "ковбасить"
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09.12.2021 17:35 Відповісти
Не переживайте. В Україні ще немає судів. Судити його нікому.
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09.12.2021 10:26 Відповісти
Твої слова, та Богові у вухо та й пошвидше...
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09.12.2021 13:15 Відповісти
сумно від кількості лайків під цим фото... Хто тобі заздрить, придурок?!
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09.12.2021 09:31 Відповісти
Так то "боти на зарплаті"!
З цього приводу анекдот є , який ходив ще в часи Станіславського:
Сидить приманонна невдоволена у гримерці після вистави До неї подруга підходить і каже:
- Ти чого така надута? Вистава пройшла "на ура!" дивися - тобі аж сім букетів подарували!
- Саме тому і злюся! Я ж за вісім заплатила!!!
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09.12.2021 11:37 Відповісти
Зеленскому надо срочно на свежий воздух!
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09.12.2021 16:36 Відповісти
В слові "главнокомандующий" друга літера зайва.
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09.12.2021 10:12 Відповісти
Буряти дуже зрадіють 💀😁
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09.12.2021 01:22 Відповісти
Это на всякий случай, на заметку Макрону и ушедшей на покой Меркель.
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09.12.2021 01:37 Відповісти
вот кто настоящие наши друзья и союзники!
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09.12.2021 04:50 Відповісти
Да пора уже начинать обороняться. На упреждение.
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09.12.2021 05:58 Відповісти
Я бы сказал что не только имеют право, а обязаны...
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09.12.2021 07:05 Відповісти
В лугандоні і на Кримі, оскільки це територія України.
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09.12.2021 07:46 Відповісти
Не в тех направлениях смотрите.

Вспоминайте вчерашнюю аварию под Черниговом, и ответьте на два вопроса:
- с чем связано название "Бусилово" (авария произошла у села Брусилово)
- как получилось, что фура развернута так, что получается, что движение то левосторонее.
только Украина - это не Австралия, чтобы левой стороны придерживаться при движении. Это позволит легко понять, что именно произошло.
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09.12.2021 13:17 Відповісти
После Байрактара Ольга ********* инфаркт получила на РАБссии а тут Джавелин... короче у Мымры инсульт слчтся..Астанавитесь...
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09.12.2021 08:00 Відповісти
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09.12.2021 08:05 Відповісти
Полученные и купленные? Это две большие разницы.
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09.12.2021 08:11 Відповісти
Ми не купуємо джавеліни. Це працює інакше. Україні виділяють кошти з військового бюджету США (гроші начебто вже наші), проте на ці гроші купуються умовні джавеліни і постачаються нам.
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09.12.2021 09:52 Відповісти
Они слишком дорогие чтобы их применять. Надо как с Байрактаром чтобы потраченная ракета окупилась.
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09.12.2021 08:16 Відповісти
Якщо ракета з джавеліна вбереже життя українського військового- то вона вже тисячу разів окупилась.
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09.12.2021 09:49 Відповісти
ЗСУ мають право застосовувати отримані від США ПТРК Javelin для самооборони у будь-якій частині своєї країни, - Пентагон
Невеличке уточнення.
ЗСУ мають право застосовувати отримані від США ПТРК Javelin у будь-якій частині своєї країни, якщо це не протирічить Конституції України.
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09.12.2021 10:10 Відповісти
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.

На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
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09.12.2021 10:29 Відповісти
США сказали можна застосувати всю зброю. ОПа заявляє, що не будуть... Зебіли, то хто з них більше українська влада?
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09.12.2021 11:22 Відповісти
Яка ж це відрада! А можна ще і надані радари використовувати виключно для самооборони? Чи це вже занадто?
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09.12.2021 13:02 Відповісти
Ну бо Україна захищає всю Європу від російсько - фашистської гадини.
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09.12.2021 13:16 Відповісти
Почетная миссия, всю Европу.
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09.12.2021 13:36 Відповісти
Та право то вони мають,от тільки не мають можливості.
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09.12.2021 15:34 Відповісти
Дик таваріщ Путєн нє разрєшіт
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09.12.2021 17:32 Відповісти
 
 