ЗСУ мають право застосовувати отримані від США ПТРК Javelin для самооборони у будь-якій частині своєї країни, - Пентагон
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Українські військові мають право застосовувати отримані від США протитанкові ракетні комплекси Javelin у будь-якій частині своєї країни для самооборони.
Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми розраховуємо, що вони будуть використовуватися для самооборони. Немає обмежень щодо того, де саме в Україні їх можна застосовувати", - сказав Кірбі на брифінгу.
США будуть готові спрямувати додаткові сили на територію союзників по НАТО у Східній Європі лише у ситуації, якщо Росія нападе на Україну.
"Якщо відбудеться нове вторгнення в Україну і надійдуть запити про додаткову підтримку, тоді ми відповімо позитивно на ці запити. Зараз ситуація - інша", - додав представник Міністерства оборони США.
Будь ласка, зачекайте...
а дарма - тому що показувати немає чого: ні техніки, ні військ.
освітили клаптик площі із кількома шеренгами солдатів - ото й уся армія.
при владі не державні діячі або політики, а дешеві кіношники
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Вы серьезно? Я больше про бездомного кота думаю...
ведь это реально плохо для зебилов - когда при Порохе ВСУ снабжались первоочередно, а при твоем зеЛохе офшорном - оборонный бюджет НЕ выполнен и на 50%, обеспеченние топливом - около 20% от потребностей, зато ВСЕ деньги идут в офшоры зеленского и его шоблы.
второй момент, армия наша - это гигантская кормушка по воровству!
и то, что ты пишешь о бюджетах... выполнение бюджета армии это чья зона ответственности? давай только четко, по закону? должность и фамилию назови! и далее - а ты реальные потребности знаешь? или то, что тебе показывают воры, которые формируют эти бюджеты и потом их пилят???
там нужна жесткая ревизия! с посадкой кучи генералов! ты пойди в армию и поспрашивай о состоянии, было и есть... писатель
Но денег полно, можно прощать своему хозяину:
На деребан по программе "велике крадивныцтво" ДОПОЛНИТЕЛЬНО выделенно 19 млрд.грн..
Коломойському дозволили не платити , близко 9 млрд податку на прибуток.
Слуги урода списали около 100 млрд.грн долго ахметова, коломойского и т.д.
Дорослі дяді домовляються про те, щоб врятувати Україну від захоплення росією. В цей час наш хлопчик зранку вже покакав, з'їв кашку і постить фоточку з гантельками. "Всьо будєт харашо!"
щас заплачу от умиления
І кому він там буде потрібен? І в якості кого? Політичного діяча? Та за ним ніхто не піде , бо всі його "прихильники" - куплені "папою Бенею", на тусовці , "статисти" А йому самому "Блазень" потрібен лише при владі - в Росії він йому і "нахєр не вперся"
В якості артиста? А він хіба артист? Так - дешевий провінційний клоун Ну - "пошариться" рік-два А потім він усім надоїсть Чому? Та тому що на той час у РОсії буде своєї "грусті" "по вуха" - чи може хтось впевнений , що через рік-два Росія почне "цвісти і пахнуть"?! (хіба що "як макуха під лавкою"...)
А йому ж увага публіки - як "наркотик" Такі особистості як він , без цього не можуть! А ще наркотична залежність! Коротше кажучи - післяпрезидентському майбутньому його я не заздрю А "президентське "сьогодні" - недовговічне Та й в нього , яку Стєньку Разіна , я не вірю - то він перед плахою зміг крикнуть брату Фролу , що закричав від жаху , коли його поволокли на плаху : "Молчи собака! Хоть погуляли всласть!" А "Блазень" обсереться ще в залі суду - хоч в Україні і нема смертної кари (якщо до суду доживе - в чому я сумніваюсь)
Тобі ще мізки купити і Баригу з симпатиків викинути - легінем станеш!
І про Зебіла правильно пишеш. Тільки трохи по-дебільному...
Ти - за склом а у неї всі лапи і пика вимазані!..."
От і у тебе - саме так! Ти приходиш на форум виключно з-за моєї персони - і саме для того, щоб покидаться у мене лайном (незалежно від теми, яку тут обговорюють) ТОбі подобається тут "мавпувать"? Та будь ласка! Буду тупо спамить твої "висери", як робив і до цього ...
Мені просто цікаво - моя персона у тебе вже стала "нав"язливою ідеєю", чи ще ні? Скоріш всього - так! Бо якби ти "критикував" саме мої погляди, то писав-би подібні "гімноплюйства" і стосовно інших людей, які притримуються ідентичних зі мною поглядів Однак тебе "зациклило" саме на мені ...
А це вже - початок психічного розладу! (це я тобі кажу як людина , що у свій час вивчала судову психіатрію!) Ти - майбутній клієнт психіатрички
Слухай, а щось не про лайно ті писати годен,
незважаючи на те, що це твій генекод?
З цього приводу анекдот є , який ходив ще в часи Станіславського:
Сидить приманонна невдоволена у гримерці після вистави До неї подруга підходить і каже:
- Ти чого така надута? Вистава пройшла "на ура!" дивися - тобі аж сім букетів подарували!
- Саме тому і злюся! Я ж за вісім заплатила!!!
Вспоминайте вчерашнюю аварию под Черниговом, и ответьте на два вопроса:
- с чем связано название "Бусилово" (авария произошла у села Брусилово)
- как получилось, что фура развернута так, что получается, что движение то левосторонее.
только Украина - это не Австралия, чтобы левой стороны придерживаться при движении. Это позволит легко понять, что именно произошло.
Невеличке уточнення.
ЗСУ мають право застосовувати отримані від США ПТРК Javelin у будь-якій частині своєї країни, якщо це не протирічить Конституції України.
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