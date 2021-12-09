ЗСУ мають право застосовувати отримані від США ПТРК Javelin для самооборони у будь-якій частині своєї країни, - Пентагон

Українські військові мають право застосовувати отримані від США протитанкові ракетні комплекси Javelin у будь-якій частині своєї країни для самооборони.

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми розраховуємо, що вони будуть використовуватися для самооборони. Немає обмежень щодо того, де саме в Україні їх можна застосовувати", - сказав Кірбі на брифінгу.

США будуть готові спрямувати додаткові сили на територію союзників по НАТО у Східній Європі лише у ситуації, якщо Росія нападе на Україну.

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"Якщо відбудеться нове вторгнення в Україну і надійдуть запити про додаткову підтримку, тоді ми відповімо позитивно на ці запити. Зараз ситуація - інша", - додав представник Міністерства оборони США.