Росія стратегічно не зацікавлена в ефективності Нормандського формату, - представник української делегації у ТКГ Гармаш
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Росія стратегічно не зацікавлена в ефективній роботі Нормандського формату, оскільки він не передбачає участі представників "ДНР" і "ЛНР".
Таку думку висловив представник української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Стратегічної зацікавленості Росії в ефективній роботі Нормандського формату немає абсолютно. Тому що в Нормандському форматі немає ОРДЛО. І ось навіть на сьогоднішньому засіданні ТКГ ми бачимо новий тренд - це те, що Росія намагається все-таки нав'язати нам суб'єктність ОРДЛО", - повідомив журналіст.
Гармаш розповів, що сьогодні на засіданні перемовники протягом восьми годин обговорювали можливість укладення перемир'я, відновлення режиму "тиші". І українська сторона не висувала для цього якихось умов.
"А ось із вуст представників Росії та ОРДЛО постійно ставляться нам якісь умови, основна з яких - це суб'єктивізація. Тобто, щоб ми назвали ОРДЛО стороною конфлікту", - пояснив Гармаш.
Представник українській делегації наголосив, що коли люди хочуть миру, вони не ставлять умов: "Тому якихось особливих змін у позиції Росії щодо врегулювання конфлікту на Донбасі я не бачу, на жаль. І не думаю, що вони можливі сьогодні з боку України. Тому що нам ставлять лише ультиматуми".
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2.Любые переговоры,сосуществование с рашкой - бесполезны.Ребята обсуждают, что будет,если бросить атомную брмбу на прибалтику - погибнет,к примеру сто тысяч человек,но что они значат по сравнению с гибелью миллиардов в мире или сотен миллионов в Европе? Ничего,реал политик.Запад потопает ногами и все.Исходя из этой логики можно сегодня обстреливать Украину любым количеством ракет,не переходя границу.Да и вообще,ЛЮБУЮ страну по вкусу.Результат будут тот же.Кстати,Хамаз так и делает все время.(террористы все похожи,разница только в размерах).Выход один - международное сообщество обязано не воевать и переговариваться,а УДАВИТЬ рашку,иначе мировая катастрофа.