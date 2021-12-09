Росія стратегічно не зацікавлена в ефективності Нормандського формату, - представник української делегації у ТКГ Гармаш

Росія стратегічно не зацікавлена в ефективній роботі Нормандського формату, оскільки він не передбачає участі представників "ДНР" і "ЛНР".

Таку думку висловив представник української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стратегічної зацікавленості Росії в ефективній роботі Нормандського формату немає абсолютно. Тому що в Нормандському форматі немає ОРДЛО. І ось навіть на сьогоднішньому засіданні ТКГ ми бачимо новий тренд - це те, що Росія намагається все-таки нав'язати нам суб'єктність ОРДЛО", - повідомив журналіст.

Гармаш розповів, що сьогодні на засіданні перемовники протягом восьми годин обговорювали можливість укладення перемир'я, відновлення режиму "тиші". І українська сторона не висувала для цього якихось умов.

"А ось із вуст представників Росії та ОРДЛО постійно ставляться нам якісь умови, основна з яких - це суб'єктивізація. Тобто, щоб ми назвали ОРДЛО стороною конфлікту", - пояснив Гармаш.

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Представник українській делегації наголосив, що коли люди хочуть миру, вони не ставлять умов: "Тому якихось особливих змін у позиції Росії щодо врегулювання конфлікту на Донбасі я не бачу, на жаль. І не думаю, що вони можливі сьогодні з боку України. Тому що нам ставлять лише ультиматуми".