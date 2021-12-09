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Росія стратегічно не зацікавлена в ефективності Нормандського формату, - представник української делегації у ТКГ Гармаш

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Росія стратегічно не зацікавлена в ефективності Нормандського формату, - представник української делегації у ТКГ Гармаш

Росія стратегічно не зацікавлена в ефективній роботі Нормандського формату, оскільки він не передбачає участі представників "ДНР" і "ЛНР".

Таку думку висловив представник української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стратегічної зацікавленості Росії в ефективній роботі Нормандського формату немає абсолютно. Тому що в Нормандському форматі немає ОРДЛО. І ось навіть на сьогоднішньому засіданні ТКГ ми бачимо новий тренд - це те, що Росія намагається все-таки нав'язати нам суб'єктність ОРДЛО", - повідомив журналіст.

Гармаш розповів, що сьогодні на засіданні перемовники протягом восьми годин обговорювали можливість укладення перемир'я, відновлення режиму "тиші". І українська сторона не висувала для цього якихось умов.

"А ось із вуст представників Росії та ОРДЛО постійно ставляться нам якісь умови, основна з яких - це суб'єктивізація. Тобто, щоб ми назвали ОРДЛО стороною конфлікту", - пояснив Гармаш.

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Представник українській делегації наголосив, що коли люди хочуть миру, вони не ставлять умов: "Тому якихось особливих змін у позиції Росії щодо врегулювання конфлікту на Донбасі я не бачу, на жаль. І не думаю, що вони можливі сьогодні з боку України. Тому що нам ставлять лише ультиматуми".

Автор: Володимир Янченко
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Російська Фашизація шантажує весь притомний світ війною, війна це головний її товар на ринку. Навіщо їй перемир'я та мир?
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09.12.2021 01:39 Відповісти
1."Празднуем" лишение Укрины субъектности - статус раба.Война уже проиграна - дяди решают,кому именно.Кстати,чехов тоже не пустили на обсуждение мюнхенского сговора.Классика.
2.Любые переговоры,сосуществование с рашкой - бесполезны.Ребята обсуждают, что будет,если бросить атомную брмбу на прибалтику - погибнет,к примеру сто тысяч человек,но что они значат по сравнению с гибелью миллиардов в мире или сотен миллионов в Европе? Ничего,реал политик.Запад потопает ногами и все.Исходя из этой логики можно сегодня обстреливать Украину любым количеством ракет,не переходя границу.Да и вообще,ЛЮБУЮ страну по вкусу.Результат будут тот же.Кстати,Хамаз так и делает все время.(террористы все похожи,разница только в размерах).Выход один - международное сообщество обязано не воевать и переговариваться,а УДАВИТЬ рашку,иначе мировая катастрофа.
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09.12.2021 06:26 Відповісти
Стратегия дохлого Совка посрать поносом на весь мир,все вокруг дураки,только в Мавзолее правда рождается...итог печален...за 20 век 100 миллионов трупов и критическая демографическая ситуация...Шариковых 90%...а Людей нет...бабы не рожають...маршал Жюков обдурил Слалина...
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09.12.2021 08:10 Відповісти
Украина должна выйти из минских соглашений!
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09.12.2021 08:53 Відповісти
 
 