Литва передала Україні бронежилети та балістичні пояси у якості військової допомоги
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Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас передав першу частину допомоги українським військовим.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я їду до Києва, де передаю першу частину військової допомоги Україні", - заявив міністр.
За угодою з литовським урядом ЗСУ було без оплати надано бронежилети та балістичні пояси.
"Боротьба України - це також боротьба Литви", - додав Анашаускас.
Топ коментарі
+28 Сергей Трофимов 7c913dc7
показати весь коментар09.12.2021 02:07
+21 alex lagun
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+11 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар09.12.2021 05:13
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Ось людина розуміє (так само як і його країна) що Україна захищає весь притомний світ від рашистської навали.
Щира подяка.
есть еще дегенераты верюющие в бидона?
И нам помогли и ***** не дали повод злится на них. Оружия не давали!
ДЯКУЄМО...