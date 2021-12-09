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За добу війська РФ шість разів відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За добу війська РФ шість разів відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 8 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Так, в напрямку Нью-Йорка окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки ворог здійснив два обстріли, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В бік Світлодарська російські найманці відкривали вогонь двічі, використовуючи станкові протитанкові, автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Неподалік Луганського противник обстріляв позиції ЗСУ зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

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Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 9 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили в пресцентрі ОС.

За добу війська РФ шість разів відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС 01
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Залишайтеся неушкодженими, хлопці, і бережіть себе.

Ось щойно на фб натрапила на такий пост і відео від ООС:

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Дякуємо дітям за підтримку...

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/387870043091037/
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09.12.2021 07:21 Відповісти
За сутки войска РФ шесть раз открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС Источник: https://censor.net/ru/n3304160

так , мля, войска РФ уже нападают, или тупо просто открывают огонь ?
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09.12.2021 13:24 Відповісти
РуССкий мир все никак не успокоится!
Смерть московским оккупантам!
Свободу народам московской империи!!!
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09.12.2021 15:24 Відповісти
 
 