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США мають намір обговорити дії Росії з партнерами на зустрічі глав МЗС G7, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

США мають намір обговорити дії Росії з партнерами на зустрічі глав МЗС G7, - Держдеп

США сподіваються, що дії Росії щодо її сусідів стануть однією з тем обговорення на зустрічі глав МЗС G7.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", заявила журналістам заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Еріка Баркс-Рагглз.

"Ми очікуємо, що Росія буде обговорюватися", - сказала вона на брифінгу.

Дипломат зазначила: "Ми працюємо з нашими партнерами, щоб було гранично ясно, що коли поведінка Росії перетне кордони, їй доведеться заплатити за це".

За її словами, у членів G7 "існує велика єдність", що стосується проблем, пов'язаних із діяльністю Росії щодо сусідніх із нею держав.

Водночас Баркс-Рагглз заявила: "Ми хочемо стабільних і передбачуваних відносин з Росією".

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Вона повідомила, що на зустрічі, яка відбудеться в британському Ліверпулі 10-12 грудня, також обговорюватимуться питання відновлення економіки в умовах пандемії COVID-19, охорони здоров'я та зміни клімату.

Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен візьме участь у зустрічі.
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Після цього обговорення якісь реальні дії будуть замість стурбованості? Стабільних і передбачуваних відносин з непередбачуваним "прицюцьковатим" не варто очікувати.
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09.12.2021 08:58 Відповісти
А Украина как? Объект?
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09.12.2021 09:05 Відповісти
 
 