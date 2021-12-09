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Тіло мігранта з Нігерії знайшли у Польщі поблизу кордону з Білоруссю

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Тіло мігранта з Нігерії знайшли у Польщі поблизу кордону з Білоруссю

Поліція Польщі з'ясовує обставини смерті іноземця, тіло якого знайшли за декілька кілометрів від кордону з Білоруссю.

Про це в коментарі РАР повідомив речник поліції Підляського воєводства Томаш Крупа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За його словами, тіло чоловіка, при якому знайшли паспорт громадянина Нігерії, виявлено за дев’ять кілометрів від кордону з Білоруссю. Зараз поліція з’ясовує, чи документ справді належав померлому.

Як повідомила Прикордонна служба Польщі, за попередню добу, 7 грудня, затримано 51 іноземця, які намагалися нелегально перетнути кордон з боку Білорусі. Зокрема, до країни намагалася проникнути група з 35 осіб, в основному громадян Іраку. Усіх порушників кордону затримано.

Загалом від початку осені в Польщі поблизу кордону з РБ виявлено мертвими близько десяти нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу та Африки.

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Нагадаємо, у зв’язку з міграційною кризою Польща частково закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Тим часом зводяться тимчасові загородження з колючого дроту. До середини наступного року країна планує збудувати постійне загородження заввишки понад 5 метрів, його протяжність сягне майже 200 км.
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Топ коментарі
+20
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09.12.2021 07:59
+14
Оце варто було пхатись туди з Нігерії щоб там врізати дуба?
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09.12.2021 07:49
+12
Лист мігранта-нігерійця з України: "Дорогий тату! Пишу тобі з холодних північних земель Влаштувався я більш-менш пристойно - за їжею не треба гасать по джунглях з автоматом Одне погано - клімат! І якщо їх "зелену зиму" ще більш-менш терпіть можна , то їх "біла зима" - суцільний жах Доходить до того що вода стає твердою і вона , падаючи з дахів , може вбить людину , проломивши їй голову!"
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09.12.2021 07:57
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Замерз насмерть. Це ж не Африка
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09.12.2021 07:43 Відповісти
Не, ну там не написано шо замерз. Костер бы распалил.
Вобщем нигер не партизан.
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09.12.2021 08:13 Відповісти
Оце варто було пхатись туди з Нігерії щоб там врізати дуба?
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09.12.2021 07:49 Відповісти
Може, йому допомгли врізати дуба! Не поділили миску баланди, жінку чи коробочку маріхуани
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09.12.2021 08:09 Відповісти
перекинули...
і нігерія не бідна ж країна...так є обсяги газу, нафти...але боко харам, західно-сахарські терористи і вагнерівці у лівії не дають побудувати транс-сахарський газопровід у європу...
і, хто б вгадав, кому це на руку
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09.12.2021 09:20 Відповісти
Не хрін шастать, якось нема жалю.
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09.12.2021 07:50 Відповісти
Зверушкам нужны Европа, социальные пособия, чтобы их приплод признавали коренными европейцами и давали все прав.
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09.12.2021 08:45 Відповісти
это карма в Нигерии больше шансов что его или крокодил сьел или лев
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09.12.2021 07:55 Відповісти
Та какой лев в Нигерии, там сильнейшая мафия в Африке и огромные доходы от нефтедобычи, пираты, партизаны, мусульманские терористы, банды, разные ЧВК часто бепредельные, бесконечные убийства и похищения людей. Пока до льва доберешься сто раз убьют.
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09.12.2021 09:10 Відповісти
Лист мігранта-нігерійця з України: "Дорогий тату! Пишу тобі з холодних північних земель Влаштувався я більш-менш пристойно - за їжею не треба гасать по джунглях з автоматом Одне погано - клімат! І якщо їх "зелену зиму" ще більш-менш терпіть можна , то їх "біла зима" - суцільний жах Доходить до того що вода стає твердою і вона , падаючи з дахів , може вбить людину , проломивши їй голову!"
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09.12.2021 07:57 Відповісти
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09.12.2021 07:59 Відповісти
Дякую! Ви зробили нам з дружиною ранок!
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09.12.2021 08:16 Відповісти
Это смерть от теплового удара!

Ваше благородие, госпожа чужбина,
Жарко обнимала ты, да только не любила. (с)
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09.12.2021 07:57 Відповісти
Мда... Певно замерз, або ж помер з голоду. Пальми з бананами в Польщі не ростуть...
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09.12.2021 07:57 Відповісти
Переохолодження! По-перше - організм не звик до таких температур (казали хлопці , що бували на Кубі - "Тільки трохи спека спадає - кубинці светри натягують - "холодно"! А ми насолоджуємся у футболках і шортах - "нарешті спека відпустила!") По-друге - самі люди не знають , якими бувають симптоми замерзання на холоді - адже при замерзанні кров відливає від кінцівок у спробах зберегти тепло внутрішніх життєво важливих органів і нападає сонливість Але ж вони цього не знають! От і "утухають" швидко - навіть не розуміючи цього
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09.12.2021 08:06 Відповісти
Старый был в длительной командировке в Ашгабаде..температура 44 в тени...И вдруг резко похолодало в августе до 28 и пошел дождик..чего даже старожилы не помнили...И старый весь дрожал и слег с воспалением легких...
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09.12.2021 08:27 Відповісти
Колись в 70-х в військоматі мені один дємбєль після двохрічного перебування на Кубі скаржився що в червні місяці дома страждає від холоду, ніяк не акліматизується.
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09.12.2021 08:51 Відповісти
М'яка евтаназія...Заснув..і помер спокійно..))
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09.12.2021 09:22 Відповісти
Кацапи і їх нові поліцаї білоруси принесли нігерійця в жертву для звинувачення поляків у нелюдяності і будть вити на всіх міжнародних майданчиках. Не фашинствуйте кацапи, заберіть обдурених вами людей до себе, дайте їм громадянство і пособія. Навіщо їм той загниваючий захід?
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09.12.2021 08:23 Відповісти
капец, с Нигерии через Блр. в Польшу - може проще на лодку и в Италию чи в Испанию?
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09.12.2021 08:30 Відповісти
Могли и лукашисты подбросить, уже убитого ими же...
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09.12.2021 08:49 Відповісти
Бедняга. Врядли он стремился именно к такому варианту. Но другим наука будет, кто при памяти.
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09.12.2021 08:50 Відповісти
Плохо ему было дома в тепле,на пальме? Теперь в Польше,в снегу.
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09.12.2021 09:02 Відповісти
Все верно. Беларусь как раз граничит и с Польшей и с северной Нигерией
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09.12.2021 09:24 Відповісти
Svojix liudej naxodit zamiorznutimi ,a tut kakoj to narusitel granici zamiorz.Budut ix ecio mnogo etoj zimoj
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09.12.2021 09:39 Відповісти
Его уже мёртвого подкинули. Это подкидыш.
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09.12.2021 10:11 Відповісти
грелся в снегах
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09.12.2021 10:21 Відповісти
А кули он забыл в Европе? Сидел бы в своей теплой Нигерии, так нет же, прут какого-то буя в Европы
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09.12.2021 10:58 Відповісти
Усе дуже просто, за "бесплатним пособієм" в Європі
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09.12.2021 11:48 Відповісти
Так ото ж...
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09.12.2021 20:18 Відповісти
бананов перетрескал с бульбой в снеге
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09.12.2021 19:08 Відповісти
 
 