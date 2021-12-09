Тіло мігранта з Нігерії знайшли у Польщі поблизу кордону з Білоруссю

Поліція Польщі з'ясовує обставини смерті іноземця, тіло якого знайшли за декілька кілометрів від кордону з Білоруссю.

Про це в коментарі РАР повідомив речник поліції Підляського воєводства Томаш Крупа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За його словами, тіло чоловіка, при якому знайшли паспорт громадянина Нігерії, виявлено за дев’ять кілометрів від кордону з Білоруссю. Зараз поліція з’ясовує, чи документ справді належав померлому.

Як повідомила Прикордонна служба Польщі, за попередню добу, 7 грудня, затримано 51 іноземця, які намагалися нелегально перетнути кордон з боку Білорусі. Зокрема, до країни намагалася проникнути група з 35 осіб, в основному громадян Іраку. Усіх порушників кордону затримано.

Загалом від початку осені в Польщі поблизу кордону з РБ виявлено мертвими близько десяти нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу та Африки.

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Нагадаємо, у зв’язку з міграційною кризою Польща частково закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Тим часом зводяться тимчасові загородження з колючого дроту. До середини наступного року країна планує збудувати постійне загородження заввишки понад 5 метрів, його протяжність сягне майже 200 км.