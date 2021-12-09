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ЄС і НАТО готові швидко відреагувати, якщо Росія продовжить ескалацію у напрямку України, - прем'єр Естонії Каллас

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

ЄС і НАТО готові швидко відреагувати, якщо Росія продовжить ескалацію у напрямку України, - прем'єр Естонії Каллас

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що ЄС і НАТО готові відреагувати на дії Росії в Україні так само жорстко, як відреагували на дії Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Європейський союз і НАТО уважно стежать за розвитком подій. Ми готові відреагувати на агресію проти наших країн-партнерів: дії Росії в Україні не залишаться без відповіді ні з боку, ні з боку наших союзників", - йдеться у її заяві на зустріч глав урядів країн Балтії у Вільнюсі.

За її словами, "нам вдалося зберегти тверду позицію в Європейському союзі щодо введення санкцій щодо Білорусі, і ми також готові спільно і швидко відреагувати, якщо Росія продовжить ескалацію в напрямку України".

Прем'єр-міністр вважає, що загрози та агресивна політика Росії зростає. Крім того, "поряд із зростанням ворожих сигналів ми спостерігаємо і більш активну військову діяльність Росії у напрямку України".

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"Для нас неприйнятно, що авторитарна держава за допомогою загрози військових дій та застосування сили намагається змусити Україну змінити свої рішення: ми бачимо бажання силою чи загрозами розділити Європу на сфери впливу. Це неприпустима та морально непорядна політика. І це треба ясно дати зрозуміти Росії" , - Закликала Каллас.

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Топ коментарі
+2
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09.12.2021 08:46
+2
то ли мечты в слух,то ли откровенная п....здеж. неужели они думают что мы не понимаем, что случилось вчера. они держат нас за недоумков?
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09.12.2021 09:16
+2
поведай нам, что же случилось?
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09.12.2021 09:23
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09.12.2021 08:46 Відповісти
то ли мечты в слух,то ли откровенная п....здеж. неужели они думают что мы не понимаем, что случилось вчера. они держат нас за недоумков?
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09.12.2021 09:16 Відповісти
поведай нам, что же случилось?
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09.12.2021 09:23 Відповісти
Пристаркуватий Джо міг тихенько здати Україну...
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09.12.2021 09:46 Відповісти
отказ сша от санкций по сп 2. это уже удар по Украине. о чем говорили о нас но без нас, мы никогда не узнаем. а это удар ниже пояса.
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09.12.2021 10:41 Відповісти
а кто с клоунами разговаривает?
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09.12.2021 14:12 Відповісти
В Украине и России людей слишком много! Они сами друг друга не переубивают.....нада им помочь!
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09.12.2021 12:02 Відповісти
как показала история последних 50-70 лет, сша, делают все правильно, в свою сторону. дело не в населении а в уничтожении экономики и соцобеспечении тех же людей. на один самолет сша или британии поднимаеться целая эскадрилия и все пво рф, на один корабль стягиваеться несколько флотов рф и таких примеров десятки а это тоже десятки, но уже миллиардов баксов. втягивание рф в разные военные конфликты, тоже стоят россии, миллиарды. и как не странно, они на это ведуться как слепые котята. сейчас происходит ровно то же что произошло с СССР. дойка- дойка, обвал цен на нефть и газ и ссср в жопе. то же будет и с россией, если не поменяют мшление и не забьют болт на провокации. но думать по всей видимости не чем. жажда власти, вседозволенности и обогащения побеждает.
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09.12.2021 12:50 Відповісти
и где же обвалились цены на нефть и газ?
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09.12.2021 13:15 Відповісти
а не время еще. экономика и запасы рф еще сильны. ты лучше почитай а потом проанализируй действия сша, последние 35 лет до развала ссср. и поймеш, почему его уже нет. а коротко напишу.
никарагуа лаос чили кампучия ирак сирия комбоджа в,етнам куба и еще много, много это страны которые получали от ссср вооружение и продовольствие бесплатно и война в афгане добила казну . денег нет. просьба сша к саудитам скинуть цену на нефть, а в те годы, газ был привязан к цене нефти. и все, жоппппа.
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09.12.2021 13:27 Відповісти
еще тебе простой пример.......Нигерия стоит на 4-м месте в мире подобыче урана.....при этом этом находится за чертой бедности....80% населения живет без электричества в 21-м веке! Правда их грабят французы а не пиндосы......
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09.12.2021 13:40 Відповісти
У Нігерії ще і нафти хоч удавись..."Правда их грабят французы" Це тобі путін сказав, може просто розуму у них бракує?
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09.12.2021 15:38 Відповісти
а где ты про путина увидел? я х..ло тоже не люблю ....., но при чем он к Нигерии и французам?
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09.12.2021 16:42 Відповісти
кстати угробили Союз не без помощи дурачка-горбачка....с Китаем у пиндосов такой спектакль не пролезет!
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09.12.2021 13:44 Відповісти
Если им доложили разведданные, то нужно наверное превентивно вводить меры. Им похер на жизни Украинцев по ходу. опять обеспокоены мудилы лицемерные! Они могут укрепить оборону Украины настолько, что никто и не пикнет против Украины, а им как будто бы надо, чтобы наших людей убивали и это длилось бесконечно. твари и там и там! Украина должна восстанавливать ядерное оружие и тогда никто и рот не будет открывать в нашу сторону! Власти надо менять с этих жуликов еврейской мафии, и татарина сраного с русской мафией на тех, кто сделает Украину сильной. Дали бы мне власть, я бы за очень короткий срок пересажал мразей всех в стране, как Эрдоган и вернул бы ядерный статус и ввел бы вместо Рады - прямую демократию, чтобы люди не делегировали свои голоса депутатам, а люди сами голосовали за законы и предлагали их. Все инструменты усиления и обороны и системы и страны в целом известны всем, но оторвать организованную преступность невозможно от власти Украины, потому что они контролируют все - СМИ, министерства, раду, прокуроров, суды, полицию, СБУ, и даже избирательный процесс и они считают голоса в свою пользу. Полностью гнилью все покрыто! Дали бы мне власть и я бы приказал спецслужбам и полиции убивать всех гнид при задержании, как боролись с мафиями в разных странах смотрел и это само эффективно. В рапорте писать при попытке к бегству был застрелен и оказывал сопротивление и т.п. Потому что аресты не помогут и они выйдут. Или же смертную казнь ввести и народ пусть голосует при помощи прямой демократии, как на суде присяжных, кому жить, а кому нет. Нужно понимать, что страна принадлежит народу населяющему страну и народ должен решать, как хочет жить и в какой системе. Прямая демократия - это инструмент для народа, как выбраться из системы гнилой власти. Народ хочет справедливости и сколько лет не может ее добиться ибо оргпреступность оккупировала власть над страной. главари - стали олигархами, а свойства олигархов - это жадное обогащение в ущерб народу. Нужно революцию возглавить наверное, чтобы сделать сильную страну...
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09.12.2021 10:18 Відповісти
Фюрер перелогинтесь)
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09.12.2021 10:28 Відповісти
защищаешь олигархов и пытаешься демонизировать благо для страны. ты черт настоящий, если защищаешь всю эту мразь, которая гнетет многомиллионную нацию.
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09.12.2021 10:59 Відповісти
я добрейший человек и я этически и морально с повышенным чувством справедливости. я от античности и до наших времен перечитал этику и мораль. Во мне живет и Хаммурапи и Сенека, и Аристотель, и Платон, и Ницше, Кант и Шопенгауэр и Гитлера тоже я читал и он тоже для своего народа сделал много хорошего и если бы не торчал на наркоте, и не война... Читал Геббельса и там он говорил, в книге - Битва за Берлин, что в подвальчике, где они собирались и наркоту они употребляли. И знаю еще с других источников, что солдаты тоже были немецкие на первитине, а в книге Гитлера - моя борьба, он много хороших идей говорил по улучшению страны. И он сделал сильную страну из разрухи и репараций, что они платили Франции после первой мировой и рабочий труд был по 15 часов и детский труд и он вывел страну на рост ВВП, что там несколько лет был рост аж по 35%. Он для своего народа сделал мощную страну и база для теперешнего процветания Германии была там заложена и по производству авто и по производству известных брендов остальных и одежды и бытовой техники и т.д. Только в войну вляпался под наркотой, но и то он напал превентивно, потому что по другому бы СССР напал на него, через пару лет, времена тогда были такие. Он решил не ждать, пока вооружаться еще больше СССР и напал. я много прочитал книг за жизнь и всюду есть полезный опыт. Даже у Гитлера много хорошего есть. Воспитание детей например по природным способностям. Если ребенок физически развит, то обучать его по линии спорта или по линии где нужна физическая сила. А если умный, то ученого делать или где нужен умственный труд, и т.п. Войска рабочие еще мне понравилось. Демонизировали его и все связанное с ним звучит типа, как зло. Но спорить с тем, что он создал мощнейшую страну никто не будет. Это по поводу Гитлера. А вообще много опыта у меня любого. Я многих исторических личностей биографий изучал и от древнейших времен и до наших времен. и политиков и изобретателей и бизнесменов и кого угодно и корпорации и вообщем мне нравится собирать опыт из всего. А в твоем комментарии подтекст такой, что ты защищаешь эту гниль, и ты работаешь на них или ты и есть один из них под аккаунтом мимикрирующем под обычного человека, и ты защищаешь гниль, демонизируя то благо, которое сделает сильную страну и уничтожит оргпреступность. А раз ты их защищаешь, то ты говна кусок и ты вредитель для страны, такой же, как они! Для таких нужно вводить в Украине остракизм для перевоспитания, чтобы благо нес народу, а не вред! Все граждане Украины - это братья и сестры должны быть и все друг другу должны помогать, а тех, кто вредит твоей семье по государству, тех нужно уничтожать - это не тебя уничтожать, если ты гражданин, если ты гражданин, то тебя нужно перевоспитать, а если ты власть оккупационная и ты из оргпреступности, то тебя таки нужно казнить! Это будет справедливо ибо ты за вред народу должен заплатить такую цену! Как у Хаммурапи, что если человек построил дом кому-то, а дом упал и убил этого человека, то тот, кто строил дом должен быть казнен - это справедливо! По такому же принципу и тут, если ты грабил народ обрекая его на голодную смерть, то за сумму людей тебя должны казнить голодной смертью! А если ты добро делал и помогал и делал добродеятель, то ты заслуживаешь в ответ на добродеятель. я лично помогаю людям любым по возможности и не жду платы за это, а лишь говорю, чтобы он помог по возможности тоже кому-то, тогда мы будем жить в хорошем обществе - добродетельном.
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09.12.2021 11:16 Відповісти
Гитлеровские войска убили миллионы украинцев.
Какой ещё "Добрый Гитлер - наркоман".

Вы в своём уме???
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09.12.2021 17:46 Відповісти
ты читай внимательнее. я говорю Гитлер для своего государства и своего народа был хороший лидер. СССР бы напал на Германию и он на опережение пошел. Нанес превентивный удар. А дальше кто пишет историю, тот и демонизирует врага.
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09.12.2021 17:51 Відповісти
Если для Вас Гитлер убивший миллионы людей это хороший человек, то мне с Вами не по пути.
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11.12.2021 23:52 Відповісти
Як вiдреагувати? Я в 14-м? "Не провокуйте, не вiдповiдайте, а ми дуже озаботились"
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09.12.2021 12:01 Відповісти
Эстония, кстати, начала процесс поставок гумпомощи уже во время Майдана и продолжает до сих пор, в денежном эквиваленте, с учетом малой численности населения, больше чем США. А говорит она не от лица ЕС И НАТО, а от лица Естонии и Балтийских стран, чья позиция в отношении агрессии России всегда была и остается предельно ясным и конкретным.
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09.12.2021 13:59 Відповісти
 
 