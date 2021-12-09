Блінкен і Столтенберг обговорили варіанти дій НАТО у разі подальшої агресії РФ проти України, - Держдеп США
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Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив у середу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом варіанти дій альянсу у разі вторгнення РФ в Україну
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Держдеп.
"Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні поговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили розмову президента (Джо. - Ред.) Байдена з президентом Росії (Володимиром. - Ред.) Путіним, яка відбулася 7 грудня. Також вони обговорили варіанти дій НАТО у разі подальшої російської агресії проти України", - наголошується у заяві Держдепартаменту США.
Нагадаємо, 7 грудня Путін і Байден провели двогодинні переговори приділивши особливу увагу Україні. Як зазначили у Білому домі, президент США пообіцяв Путіну надати жорстку відповідь у разі військової ескалації в Україні.
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Вы уже определитесь. А если войны не будет ,так будем жить в грязи как свиньи?
Порошенко і його два уряди розвалену і розкрадену українську армію попередниками всіх часів, вивели на 25 позицію в світі. А Зеленський її відвів з укріплень, відвів снайперські групи і безпалотну авіацію, давши можливість закрепитися ворогу і морально послабити нашу армію.