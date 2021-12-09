Україна - на п'ятому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 9 грудня у світі зареєстрували 666 366 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 860 осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 268 117 029 випадків інфікування, з них 666 366 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 295 199 особи, з них 7 860 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 241,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 17-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту, за летальними випадками - 5-ту у світі та 4-ту в Європі.
Будь ласка, зачекайте...
Як було і є в усіх країнах упродовж останніх 2 місяців, тобто з середини жовтня 21 року, дивись тут, тільки окуляри ковідіотські на лоба посунь.
статистика вооще на..уй нужна...
по телевизору скажут красивше....
Смертность , точнее % смертности высчитываемый при подходе от кол-ва заболевших/переболевших у нас высок 2,5% только из за того что озвученая цифра зараженых за более чем 2года- 3,5млн (смешная если честно). При методике НАН который высчитал что переболевших нужно умножить на 2-3 раза (так как у нас зачастую обращаються только в крайних случаях), смертность упадет до менее 1%, что в принципе верно и в масштабах страны не так страшно. Две недели назад ляшко и компания не поддержали НАН в их результатах, а сегодня ляшко заявил - что выявляется только 40% оказывается больных (тоесть 2,5 коф. НАН как и было сказано еще две недели назад).
Что произошло за это время, и какой сценарий готовят после НГ хз, но если верить тому что говорят что летом 22го коронобесие покинет нас, то готовят по мягкому почву для отхода. Не удивлюсь если после весны начнут говорить что он был и не сильно смертелен.
ну звичайно...
специфіка людської пам"яті -пам"ятається переважно хороше...))
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особливо тупим.
ВІРУС МУТУЄ.