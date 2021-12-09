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В Україні за добу від COVID-19 померли 465 осіб, зафіксовано 12 376 нових випадків зараження, 24 547 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 465 осіб, зафіксовано 12 376 нових випадків зараження, 24 547 осіб одужали

В Україні зафіксовано 12 376 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 9 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 26 млн щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні!

За добу 08 грудня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 465 осіб, зафіксовано 12 376 нових випадків зараження, 24 547 осіб одужали 01 зафіксовано 12 376 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 078, медпрацівників – 194);

В Україні за добу від COVID-19 померли 465 осіб, зафіксовано 12 376 нових випадків зараження, 24 547 осіб одужали 01 178 796 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 69 267 людей, повністю імунізовані – 109 529 людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна - на п'ятому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 465 осіб, зафіксовано 12 376 нових випадків зараження, 24 547 осіб одужали 01 госпіталізовано – 2 449 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 465 осіб, зафіксовано 12 376 нових випадків зараження, 24 547 осіб одужали 01 летальних випадків – 465;

В Україні за добу від COVID-19 померли 465 осіб, зафіксовано 12 376 нових випадків зараження, 24 547 осіб одужали 01 одужало – 24 547 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 465 осіб, зафіксовано 12 376 нових випадків зараження, 24 547 осіб одужали 06 захворіло – 3 532 357 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 465 осіб, зафіксовано 12 376 нових випадків зараження, 24 547 осіб одужали 06 одужало – 3 133 970 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 465 осіб, зафіксовано 12 376 нових випадків зараження, 24 547 осіб одужали 06 летальних випадків - 89 901;

В Україні за добу від COVID-19 померли 465 осіб, зафіксовано 12 376 нових випадків зараження, 24 547 осіб одужали 06 проведено ПЛР-тестувань – 16 199 355.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 974 700 людей, з них отримали першу дозу – 13 974 698 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 151 762 людини. Загалом проведено 26 126 460 щеплень", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 465 осіб, зафіксовано 12 376 нових випадків зараження, 24 547 осіб одужали 10
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летальних випадків - 2 133 970????

Летальні випадки - 89 436 (+450 за попередню добу): може так?
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09.12.2021 08:28 Відповісти
Вибачте їм, можливо перехворіли КОВІДом з певними наслідками.
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09.12.2021 08:34 Відповісти
Сипанули в хліб більшу порцію яєць глистів, від яких люди хворіють на ковід. Треба ж Німеччину доганяти - там вчора було 93000 позитивних нових хворих, незважаючи на майже 80% рівень вак...ханалії.

Ліки від ковіду - Івермектин. Два-три дні по 2.5 мл на воду - і ковіду нема. Глисти здихають, яйця в легенях не розмножуються, токсикації і температури нема, формула крові вирівнюється...
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09.12.2021 09:57 Відповісти
COVID-19

Этот раздел представляет собой отрывок из исследования по перепрофилированию лекарств от COVID-19 § Ивермектин . [ редактировать ]



США FDA
Твиттер

@US_FDA

Вы не лошадь. Вы не корова. Серьезно, вы все. Прекрати.

21 августа 2021 г. [107]

In vitro ивермектин обладает противовирусным действием в отношении нескольких отдельных одноцепочечных РНК-вирусов с положительным смыслом , включая SARS-CoV-2 . [108] Последующие исследования показали, что ивермектин может ингибировать репликацию SARS-CoV-2 в культуре клеток почек обезьяны с IC 50 2,2-2,8 мкМ. [109] [110] Однако, исходя из этой информации, для противовирусного эффекта потребуются дозы, намного превышающие максимально разрешенные или безопасно достижимые для использования у людей. [111] [112]Помимо практических трудностей, такие высокие дозы не охватываются текущими разрешениями на использование препарата людьми и были бы токсичными, поскольку считается, что противовирусный механизм действия действует путем подавления клеточного процесса хозяина, [111] в частности, ингибирования от ядерного транспорта по импортину α / β1 . [113] [114] Самолечение высококонцентрированной формулой, предназначенной для лошадей, привело к сообщениям о госпитализации и двух смертельных исходах, возможно, из-за взаимодействия с другими лекарствами. [115] [116] Для устранения неопределенностей, связанных с предыдущими небольшими или некачественными исследованиями, по состоянию на июнь 2021 года в США и Великобритании проводятся крупномасштабные испытания.[117] [118]
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09.12.2021 10:03 Відповісти
Мені вже щось з цією вакцинацією незрозуміло. Ось у Польщі провакцинованих вже майже 70% а захворюваність б,є всі рекорди. Практично така сама як і в попередній хвилі, коли ще вакцинації не було. В Німеччині, Франції ситуація подібна. В нас теж.
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09.12.2021 10:01 Відповісти
Забийте в гугл "польща вакцинація" Вакциновано принаймні однією дозою 55,4%, двома 54,2%, бустерною 9,7%. Звідки "майже 70%"?
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09.12.2021 10:23 Відповісти
Так, исходя из прогноза JP Morgan, пандемия COVID-19 полностью завершится в 2022 году, а также восстановится мировая экономика.
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09.12.2021 15:41 Відповісти
 
 