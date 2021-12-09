В Україні за добу від COVID-19 померли 465 осіб, зафіксовано 12 376 нових випадків зараження, 24 547 осіб одужали
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В Україні зафіксовано 12 376 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 9 грудня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Понад 26 млн щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні!
За добу 08 грудня в Україні:
зафіксовано 12 376 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 078, медпрацівників – 194);
178 796 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 69 267 людей, повністю імунізовані – 109 529 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 449 осіб;
летальних випадків – 465;
одужало – 24 547 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 532 357 осіб;
одужало – 3 133 970 осіб;
летальних випадків - 89 901;
проведено ПЛР-тестувань – 16 199 355.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 974 700 людей, з них отримали першу дозу – 13 974 698 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 151 762 людини. Загалом проведено 26 126 460 щеплень", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
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Этот раздел представляет собой отрывок из исследования по перепрофилированию лекарств от COVID-19 § Ивермектин . [ редактировать ]
США FDA
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@US_FDA
Вы не лошадь. Вы не корова. Серьезно, вы все. Прекрати.
21 августа 2021 г. [107]
In vitro ивермектин обладает противовирусным действием в отношении нескольких отдельных одноцепочечных РНК-вирусов с положительным смыслом , включая SARS-CoV-2 . [108] Последующие исследования показали, что ивермектин может ингибировать репликацию SARS-CoV-2 в культуре клеток почек обезьяны с IC 50 2,2-2,8 мкМ. [109] [110] Однако, исходя из этой информации, для противовирусного эффекта потребуются дозы, намного превышающие максимально разрешенные или безопасно достижимые для использования у людей. [111] [112]Помимо практических трудностей, такие высокие дозы не охватываются текущими разрешениями на использование препарата людьми и были бы токсичными, поскольку считается, что противовирусный механизм действия действует путем подавления клеточного процесса хозяина, [111] в частности, ингибирования от ядерного транспорта по импортину α / β1 . [113] [114] Самолечение высококонцентрированной формулой, предназначенной для лошадей, привело к сообщениям о госпитализации и двух смертельных исходах, возможно, из-за взаимодействия с другими лекарствами. [115] [116] Для устранения неопределенностей, связанных с предыдущими небольшими или некачественными исследованиями, по состоянию на июнь 2021 года в США и Великобритании проводятся крупномасштабные испытания.[117] [118]