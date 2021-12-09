Столтенберг позитивно оцінив діалог Байдена і Путіна та закликав РФ до деескалації
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вітає діалог президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна, й висловив сподівання, що РФ дотримуватиметься територіальної цілісності України.
Про це Столтенберг сказав під час організованої у Берліні конференції про глобальний мир та безпеку в ХХІ столітті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми вітаємо розмову, яка відбулася між президентом Байденом і президентом Путіним й сподіваємося, що цього разу Росія не використовуватиме військової сили, а поважатиме суверенітет і територіальну цінність незалежної держави Європи України", - заявив Столтенберг.
Він також укотре закликав Росію до зниження напруги та прозорості щодо своїх намірів стосовно України.
Переговори між президентами США та Росії відбулися 7 грудня і тривали понад дві години. На них вони обговорювали Україну та інші теми.
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Но Байден, видимо, этот сценарий не прочитал - взял и послал нашего великого полководца в пешее эротическое путешествие за эти самые линии.
Путин утёрся и пошёл, солнцем палимый, туда, куда его послали.
Спрашивается вопрос, зачем Байден, вообще, с ним встречается?
Думаю, дело вот в чём. Байден относится к Путину как к опасному сумасшедшему. А сам выступает в роли психотерапевта, от встреч с которым больной находится в психологической зависимости.
Доктор Байден, оказывая демонстративное внимание, но не забывая напоминать о стоящих за дверями санитарах, умеет снижать уровень агрессии пациента Путина.
После встречи со своим доктором буйнопомешанный на некоторое время успокаивается.
Психотерапевт каждый раз перед расставанием назначает примерную дату нового приёма, чтобы пациент, оставшись без лечения, не наломал дров.
Больной понимает, что если будет сильно хулиганить, встреча с доктором не состоится, и как-то удерживает себя от слишком явных безумств.
Вот такой психотерапевтический роман.
Игорь ЭЙДМАН