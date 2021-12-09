"Слуга народу" Яременко про розмову Байдена і Путіна: Хоч поки переговори не дали відчутного результату, але торги розпочались

За задумом американців в результаті телефонної бесіди з Байденом у Путіна мало залишитись розуміння, що негайно після нападу на Україну міжнародна торгівля Росії упаде, налаштовані воювати українці отримають озброєнь достатньо, щоб серйозно зменшити кількість боєздатних російських військ, після цього на кордонах Росії з'явиться ще більше військ і озброєнь.

Про це заявив нардеп "СН" Богдан Яременко, передає Цензор.НЕТ.

"Перш за все, це не був саміт. Лише телефонна розмова. Ціною в саміти. Насправді, попри відсутність зримих негайних результатів щонайменше з точки зору медійної уваги та експертних очікувань ця телефонна бесіда можливо навіть перевершила деякі саміти. І це феноменально, якої ваги набувають допоміжні інструменти дипломатії у динамічному хаотичному світі. Хоч твіти, хоч телефонні бесіди. Погоджена, судячи з усього, сторонами розмови мінімальна візуалізація була промовистою: зовнішньополітична та безпекова команда президента США проти самотнього президента Росії (не можу позбутися згадки про мем Суркова - одиночество полукровки). Фото самотнього за довгим великим столом президента РФ зайве підкреслювало не лише внутрішньополітичні реалії в цій країні, але і реальність геополітики. США вийшли на розмову маючи тверду підтримку союзників, Росія могла похвастатись хіба ретельно випещеним її ж пропагандою міфом про союз з Китаєм. Є у неї щоправда і не міфічний союз - з Білоруссю, але тут почуття міри росіян не підводить: хвастатись нічим", - розповів він.

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"Обидва президенти працювали і на внутрішню аудиторію і на зовнішню. Президент Байден і його команда змушені відстоювати у внутрішньополітичній дискусії достатньо слабку позицію по Північному Потоку-2. Яку додатково підважувала дискусія навколо цього питання в Сенаті. І своїх скептиків, і українську аудиторію команда Байдена намагається заспокоїти поширенням інформації про домовленість з новим німецьким урядом припинити використання ПП2 в разі збройного нападу Росії на Україну. З одного боку ця позиція таки допомогла залучити ФРН до пулу "великих держав" від імені яких з Путіним говорив Байден. З іншого боку ця тема навряд чи посилювала позицію США і через збіг у часі мишачої тяганини навколо ПП2 в Сенаті з телефонною розмовою, і через достатньо сумнівну логіку сентенції Білого Дому про те, що ПП2 треба запустити, щоб зробити Путіна заручником поставок газу. До сьогодні це так не працювало. Так чи інакше - уже "злиту" без особливих зустрічних реверансів росіянам (німцям) тему Північного потоку-2 Байден і його адміністрація намагались "продати" вдруге", - додав політик.

"Реальним тиском на Путіна за задумом американців мало би бути те, що коаліція держав вже погодила на політичному рівні і опрацювала на технічному рівні план заходів на випадок збройної інтервенції РФ проти України. Економічні санкції у відповідь на збройну агресію можливо і не звучить надто загрозливо (особливо для нас, українців), але є нюанси", - акцентував "слуга народу".

"По-перше, санкції вводитимуться негайно - без традиційних розкачувань і висловлення стурбованості. По-друге, санкції матимуть не стримуючий ефект, а згубний, руйнівний. Це важливо, бо від 2014 року йшлося не про бажання Заходу зруйнувати РФ санкціями, а лише "примусити Путіна задуматись". По-третє, санкції відразу застосовуватимуть фактично усі основні торговельно-економічні партнери (за винятком Китаю), що вплине на бажання співробітничати з РФ і з боку тих держав, які не залучатимуться до санаційного режиму", - пояснив Яременко.

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"Наступним у списку була погроза надати Україні озброєннями більше того і більше за те, що вона вже має. Ще однією погрозою було - зміцнення оборони інших країн Східної та Центральної Європи - членів НАТО. Це теж може бути важливо для того щоб вплинути на уми російських військових планувальників: ви хочете напасти на Україну щоб відвернути потенційну загрозу від появи на її території військ і озброєння НАТО? Добре, але тоді війська і озброєння НАТО гарантовано з‘являться ще ближче до РФ в ще більшій кількості в Балтійських державах - сидіть на Новий рік і рахуйте, що вам гірше?" - зазначив він.

"Загалом, можна припустити, що за задумом американців в результаті телефонної бесіди з Байденом у Путіна мало залишитись розуміння чи чітка уява, що 1) негайно після нападу на Україну міжнародна торгівля Росії упаде, 2) Настроєні воювати українці отримають озброєнь достатньо, щоб серйозно зменшити кількість боєздатних російських військ, 3) Після цього на кордонах Росії з‘явиться ще більше військ і озброєнь. Ну, а далі багата фантазія російського фюрера мала би підказати йому, що в результаті відбудеться десь на сході його країни, яка буде економічно і військово знекровлена. Чи було це достатньо переконливо для Путіна нам належить дізнатися на власній шкірі вже наступного року", - підсумував Яременко.

"У відповідь Путін, за висловом одного розумного та іронічного чоловіка, знову викликав дух Молотова та Рібентропа. Це не надто вразило Байдена, який при усьому бажанні Путіна не зміг би погодитись на те, що НАТО (оборонний союз) через військовий шантаж України з боку РФ візьме і змінить свою політику відкритих дверей щодо членства - погодиться кудись не розширюватись, де Росія наляпала червоних ліній. Байден зауважив, що краще говорити, ніж воювати. Але говорити варто тоді, коли ніхто не збирається воювати. Зранку деескалація, увечері - переговори. Путін теж нічого не пообіцяв… йому було нічого обіцяти, бо "их там нет", а Пєсков вже гарантував, що з Україною воювати і так ніхто не збирався. Ніколи ж такого не було, і ось тобі знову", - підкреслив "слуга народу".

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"Очевидно на цьому етапі наративи про Україну вичерпались у обох сторін, і президенти перейшли до десертів. В дипломатії більшість рухів та подій можна оцінити як такі, що "при тому усьому краще, що вони є, ніж якби їх не було". Якби цієї бесіди не було, ситуація з ескалацією російської військової присутності вздовж українського кордону була б ще менш прогнозованою. Хоч поки переговори не дали відчутного результату, торги розпочались. Це не гарантує нам майже нічого. Але відсутність цих торгів гарантувала б нам ще менше. Розходитись явно зарано", - резюмував Яременко.