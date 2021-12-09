Поліція закрила кримінальне провадження щодо керівниці ІМІ Оксани Романюк, порушену за заявою "Журналістів проти корупції"

Поліція Києва закрила кримінальне провадження щодо виконавчої директорки "Інституту масової інформації" Оксани Романюк.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа", про це йдеться у відповіді правоохоронців на запит її адвокатки.

Про провадження стало відомо у січні 2021 року. Його порушили за заявою головного редактора ІА "Журналісти проти корупції" та керівника ГС "Національна спілка незалежних журналістів України" Сергія Кота від 31 грудня 2020-го.

Приводом для його заяви став коментар пані Романюк "Детектору медіа" про продаж журналістських посвідчень з боку ГО "Журналісти проти корупції". Кот звинуватив її у завідомо неправдивому повідомленні про злочин (стаття 383-1 ККУ).

Після цього "Журналісти проти корупції" опублікували низку дискредитаційних матеріалів про Оксану Романюк, у деяких також згадувалась шефредакторка "Детектора медіа" Наталія Лигачова. Переважно ці публікації були передруком різних текстів і відео за попередні роки.

У коментарі "Детектору медіа" пані Романюк заявила, що вважає відкриття кримінального провадження прецедентом та тиском на свободу слова, тим паче, що щодо самих "Журналістів проти корупції" поліція не відкрила справу за торгівлю посвідченнями.

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