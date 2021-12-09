Гармаш про результати засідання ТКГ: Підготовлено документ. Якщо він влаштує всі сторони - його розглянуть сьогодні позачергово
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Українська сторона підготувала документ, який сьогодні може бути розглянуто на позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ).
Про це заявив представник Донецька у ТКГ Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Підготовлено документ, який сьогодні може бути розглянуто на позачерговому засіданні, якщо він влаштує всі сторони", - сказав він.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що на засіданні Тристоронньої контактної групи у середу, 8 грудня, буде вирішено три основних питання, зокрема припинення вогню та обміну утримуваними особами.
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Rouhh Elohim
показати весь коментар09.12.2021 09:33 Відповісти Мені подобається 0
Lulu hulu
показати весь коментар09.12.2021 10:22 Відповісти Мені подобається 0
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