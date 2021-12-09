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Гармаш про результати засідання ТКГ: Підготовлено документ. Якщо він влаштує всі сторони - його розглянуть сьогодні позачергово

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Гармаш про результати засідання ТКГ: Підготовлено документ. Якщо він влаштує всі сторони - його розглянуть сьогодні позачергово

Українська сторона підготувала документ, який сьогодні може бути розглянуто на позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Про це заявив представник Донецька у ТКГ Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Підготовлено документ, який сьогодні може бути розглянуто на позачерговому засіданні, якщо він влаштує всі сторони", - сказав він.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що на засіданні Тристоронньої контактної групи у середу, 8 грудня, буде вирішено три основних питання, зокрема припинення вогню та обміну утримуваними особами.

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Автор: Ірина Дашківська
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Очередная бумажка, которой можно подтереть одно место! А где же открытие КПВВ, о которых говорил президент?! Всё? Этот пункт уже исключен? Украина должна выйти из минских соглашений, считая эти территории украинскими, но оккупированными. И пусть путин признаёт т.н. ДНР и ЛНР! Но он этого не сделает, зато жители тех "республик" ощутят себя использованными гандонами. Что нам даёт минск? Ничего!
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09.12.2021 09:33 Відповісти
Тількі прямі перемовини ЗЄліка з Пушиком та Пасьою, можуть, змінити ситуасьон.В общем,готуємось до Нового года.
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09.12.2021 10:22 Відповісти
 
 