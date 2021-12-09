Буде багато загиблих російських солдатів. Сподіваємось, що Путін не хоче, щоб це сталося, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що співпрацює з такими союзниками, як Сполучені Штати та Великобританія, над способами стримування Кремля.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
"Ми разом з партнерами повинні зробити цю ціну непосильною для Путіна", - сказав Кулеба та додав, що ЗСУ готові захищати Україну.
Водночас, додав Кулеба, США та європейські партнери готові "завдати економічного удару".
"Ми будемо воювати на місцях. Мені прикро це говорити, але буде багато загиблих російських солдатів, і ми сподіваємося, що президент Путін не хоче, щоб це сталося", - зазначив міністр.
Голова МЗС також описав тристоронній підхід до спроб стримати поновлення російської агресії - за допомогою політичних повідомлень, санкцій та тіснішої військової співпраці з партнерами.
Кулеба сказав, що не очікує, що сили НАТО будуть воювати проти Росії разом з українськими військами.
"Ми просимо допомогти нам уникнути війни, або якщо ми залишимося без альтернативи через готовність Росії розпочати війну, то допоможіть нам зміцнити нашу армію", - наголосив міністр.
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Не, ну зеля будет керувать из эмиграции, прямо с озера Комо
Для справки: россия к Киевской Руси никакого отношения не имеет и не имела. Благодаря сифилитику Петру-1 было украдено название "Русь" и обязалово всех московитов называться русскими.
Когда в Параше ценили грёбаную жизнь своих тупых солдат?
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!