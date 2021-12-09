Буде багато загиблих російських солдатів. Сподіваємось, що Путін не хоче, щоб це сталося, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що співпрацює з такими союзниками, як Сполучені Штати та Великобританія, над способами стримування Кремля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Ми разом з партнерами повинні зробити цю ціну непосильною для Путіна", - сказав Кулеба та додав, що ЗСУ готові захищати Україну.

Водночас, додав Кулеба, США та європейські партнери готові "завдати економічного удару".

"Ми будемо воювати на місцях. Мені прикро це говорити, але буде багато загиблих російських солдатів, і ми сподіваємося, що президент Путін не хоче, щоб це сталося", - зазначив міністр.

Голова МЗС також описав тристоронній підхід до спроб стримати поновлення російської агресії - за допомогою політичних повідомлень, санкцій та тіснішої військової співпраці з партнерами.

Кулеба сказав, що не очікує, що сили НАТО будуть воювати проти Росії разом з українськими військами.

"Ми просимо допомогти нам уникнути війни, або якщо ми залишимося без альтернативи через готовність Росії розпочати війну, то допоможіть нам зміцнити нашу армію", - наголосив міністр.

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