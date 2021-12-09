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Буде багато загиблих російських солдатів. Сподіваємось, що Путін не хоче, щоб це сталося, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Буде багато загиблих російських солдатів. Сподіваємось, що Путін не хоче, щоб це сталося, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що співпрацює з такими союзниками, як Сполучені Штати та Великобританія, над способами стримування Кремля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Ми разом з партнерами повинні зробити цю ціну непосильною для Путіна", - сказав Кулеба та додав, що ЗСУ готові захищати Україну.

Водночас, додав Кулеба, США та європейські партнери готові "завдати економічного удару".

"Ми будемо воювати на місцях. Мені прикро це говорити, але буде багато загиблих російських солдатів, і ми сподіваємося, що президент Путін не хоче, щоб це сталося", - зазначив міністр.

Голова МЗС також описав тристоронній підхід до спроб стримати поновлення російської агресії - за допомогою політичних повідомлень, санкцій та тіснішої військової співпраці з партнерами.

Кулеба сказав, що не очікує, що сили НАТО будуть воювати проти Росії разом з українськими військами.

"Ми просимо допомогти нам уникнути війни, або якщо ми залишимося без альтернативи через готовність Росії розпочати війну, то допоможіть нам зміцнити нашу армію", - наголосив міністр.

Читайте: Кулеба про вчорашні перемовини Байдена і Путіна: Контакт слугує засобом стримування та деескалації

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Всіх щось непокоїть смерті російських солдат. Те, що майже кожного дня від снайперів помирають наші хлопці , їх не колишить і вони про це не говорять
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09.12.2021 09:19
+13
Нашим д"білам невідомо слово "геополітика", с"ка, країною управляють дегенерати! Та Путіну наср"ти на 25-50 тис. вбитих російських солдат! Єдиний захист України це озброєна до зубів ******** зброєю професійна армія!
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09.12.2021 09:22
+9
Коли їх це спиняло?
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09.12.2021 09:20
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Всіх щось непокоїть смерті російських солдат. Те, що майже кожного дня від снайперів помирають наші хлопці , їх не колишить і вони про це не говорять
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09.12.2021 09:19 Відповісти
Сто баллов
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09.12.2021 09:28 Відповісти
Так кулеба путина запугивает.
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09.12.2021 09:37 Відповісти
Нет русских солдат, только российские. Русские -- это имперский пропагандистский термин.
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09.12.2021 10:16 Відповісти
Уйлу пох смерті російських зольдатен. А тобі, Кулеба, нехрін юлити. Найшов зольдатенлюба.
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09.12.2021 12:05 Відповісти
ЩЕ ОДИН МІНІСТР ОБОРОНИ
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09.12.2021 09:19 Відповісти
Главный признак будущей войны это не развертывание противником военно-полевых госпиталей на границе, а то что Зе вывезет Ленку и своих личинок за границу!!!!
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09.12.2021 09:24 Відповісти
Может уже увёз с сентября? У Ющенко , вроде, только дети учились в школев Украине .
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09.12.2021 09:31 Відповісти
Коли їх це спиняло?
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09.12.2021 09:20 Відповісти
Байден робить Путлєру вирвані годи. Сподіваємося, що відібьє йому бажання розпочати війну.
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09.12.2021 09:22 Відповісти
Ми будемо воювати на місцях

Не, ну зеля будет керувать из эмиграции, прямо с озера Комо
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09.12.2021 09:22 Відповісти
Нашим д"білам невідомо слово "геополітика", с"ка, країною управляють дегенерати! Та Путіну наср"ти на 25-50 тис. вбитих російських солдат! Єдиний захист України це озброєна до зубів ******** зброєю професійна армія!
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09.12.2021 09:22 Відповісти
плюс хорошо мотивированная,отлично обученная и очень злая...
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09.12.2021 10:16 Відповісти
плюс идеологически подкованные подразделения типа ДУК,ПС,АЗОВ - в приоритете,с лучшим снабжением и обеспечением,своими училищами и полигонами..
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09.12.2021 10:33 Відповісти
Маасковія завжди казала шапками закидаємо.
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09.12.2021 09:24 Відповісти
путін дуже боїться багато загиблих, бо це вам не "95 десантна бригада" буде атакувати москалів, а спецназ "95 кварталу" під керівництвом Найцвєлічайшего, "чотирижди"... на бенямашинах і бенякатерах. Вони це добре розуміють. Але наш Найвєлічайший навіть не звертає увагу на ту московську шулупень, що зібралася біля корну і збільшує постійно свій контингент, спокійно тренується у спортзалі, пихне зелененької і нюхне біленького. На кого московити вирішили йти?
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09.12.2021 09:25 Відповісти
Ему видите ли жалко свинорусов. ИДИОТИНА.
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09.12.2021 09:25 Відповісти
Свино-можливо,хоча і непотрібно ображати свиней.А до русів мордва,меря,мещера,весь,чудь,череміси,ерзя,комі,пермь,іжора,.... ніколи не мали жодного відношення,бо вони угро-фіни за походженням.Про це писали навіть у всіх підручниках з історії навіть у совкові часи,хоча угро-фінами їх і не називали,а писали,що вони НЕСЛОВ*ЯНИ.То які ж вони "руси"?
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09.12.2021 09:31 Відповісти
Вибачаюсь. Лаптєкопитну худобу.
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09.12.2021 09:34 Відповісти
Оце в точку.
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09.12.2021 09:47 Відповісти
А коли верховодів цієї чухонсько-мордовської,комуно-фашистсько-нацистської недоімперії це зупиняло.Баби-рожалки ще виродків наплодять.
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09.12.2021 09:26 Відповісти
Редактор : а зачем Вы ту фото поставили ????? Ведь слова Кулебы не о БРАВЫХ , а о 200х 😀😀😀
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09.12.2021 09:27 Відповісти
Х…лу не треба 200-х кацапів, він краще почекає коли ЗЄрмак доведе до сказу мудрий нарід і тоді скористається моментом щоб захопити нові території
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09.12.2021 09:29 Відповісти
Россия превратится в экономический придаток.
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09.12.2021 09:29 Відповісти
Кулема ******! Нах мне расейские солдаты 200....Наших сколько может погибнуть!!! ******, сами с Зе-Ермаком на чартерах свалите!
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09.12.2021 09:34 Відповісти
Надо в ТРИ смены ,ВСЕЙ страной заниматься укреплением армии Украины и особенно РАКЕТНЫМИ ПРОГРАММАМИ а говорить можно всё что угодно ...
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09.12.2021 09:36 Відповісти
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09.12.2021 09:36 Відповісти
когда уже вам всем дойдет . Путину и Ко пох сколько холопов погибнет
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09.12.2021 09:37 Відповісти
Если представители нарида Украины, часто употребляет слова "Какая разница", то опасайтесь их ,эти особи не имеют свого государства и им нет разницы где жить и что завтра будет с государством ,которое его приняло,
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09.12.2021 09:49 Відповісти
а это точно мне нужно было писать ?
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09.12.2021 09:56 Відповісти
Просто холопы разные ,потому срабатывает животный инстинкт, погибнуть сейчас или позже
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09.12.2021 10:04 Відповісти
Кульбаба ти, як і всі дегенерати з зеленої шобли для початку на місяць замініть воїнів на 0. Вас дебілів на чотири бригади набереться, якраз вся лінія розмежування, а вже потім можеш триндіти як ви будете воювати на місцях
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09.12.2021 09:40 Відповісти
Та ***** пофффф на касабське мясо
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09.12.2021 09:43 Відповісти
Да сколько раз говорить! Не Русских а российских!
Для справки: россия к Киевской Руси никакого отношения не имеет и не имела. Благодаря сифилитику Петру-1 было украдено название "Русь" и обязалово всех московитов называться русскими.
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09.12.2021 09:45 Відповісти
Благодаря казачкам юго востока Украины ,которые сдали гетмана Мазепу, московскому Царю Петру1,Московия получила чудное название Расея,а московиты стали рюськими,это если глубже копнуть.
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09.12.2021 09:53 Відповісти
Одно пугает. Где нам столько швабр взять когда кацапы наконец решат напасть?
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09.12.2021 09:54 Відповісти
Дай Боже щоб Він передумав.....
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09.12.2021 09:57 Відповісти
Да ему пох.
Когда в Параше ценили грёбаную жизнь своих тупых солдат?
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09.12.2021 10:12 Відповісти
Да нам как то плевать сколько кацапов сдохнет, нам наших надо беречь, а кацапам наплевать сколько ихних уродов подохнет, им не привыкать
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09.12.2021 10:19 Відповісти
Путин там может хотеть чего угодно, это не значит что кацапские армейцы готовы умирать в Украине за яхты Сечина и Роттенберга, "особо одаренные" уже удобрили землю бамбаса, и пу это понимает. А реальность такова, ему нужно было решить вопрос с американскими визами для своих "патриотов" типа Дерипаски , и с санкциями против СП - 2, он эти вопросы, как ему кажется, решил. А на счет того плана, где они штурмуют в лоб Украину, 170000 чел., с пяти сторон, бред полный... Но ситуацию просчитывали, используя расширенную инсайдерскую информацию, выводы такие, 20 % кацапов погибнет в первую неделю, потом будет потеряно управление, и начнется массовая сдача кацапов в плен, как в 1941 м.. Нехай попробуют, нам рабы не помешают...
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09.12.2021 10:23 Відповісти
Кулеба не понимает. Количество убиенных русских зеленому уроду АБСОЛЮТНО! безразлично. Абсолютнейше! Вспомните Норд Ост и Беслан. Человеческая жизнь для зеленого не имеет значения. Если вы думаете его напугать потерями русских, то это разговор ни о чем. Ни о каком восстановлении Советского Союза, как витает Нуланд?!, не может быть и речи. Речь!, речь чиста русская речь идет о бесконечных разжиганиях конфликтов во всех точках планеты, Сирия, Ливия, Африка. Советский Союз не посылал наемников! Такого понятия даже не было. А суть всей этой затеи проста. Затормозить развитие цивилизации, направить ресурсы на собственное уничтожение - это и есть цель вонючего зеленого урода. Он же не человек, он восстанавливается....вы это можете понять? Он переживет еще несколько сроков, и не хватит у ************* дыхалки дождаться его смерти.....
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09.12.2021 10:24 Відповісти
Кулембат грозный воин. Так очечки напялит и сверкнет как Берия. И пуйлуша сразу подпускает в шальвары и не нападаить!
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09.12.2021 10:33 Відповісти
На фото боец слева улётный.
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09.12.2021 10:34 Відповісти
куляйба переживает за то, что кацары будут уничтожаться как бешеные псы? кулеба, возьми себе в качестве девиза вот эти слова -
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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09.12.2021 10:34 Відповісти
да ху@лу совершенно пофиг на погибших "руских солдат"! думаю, это его интересует в последнюю очередь!
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09.12.2021 10:36 Відповісти
Зачем оккупантам уничтожать мосты?
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09.12.2021 10:54 Відповісти
А якщо хтось у відповідь влупить по АЄС в Ростові тв Ворнежі Вільхою, впевнені що все перехоплять?
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09.12.2021 11:03 Відповісти
Дрібний він лише до пори, коли труни косяками не підуть в обидва боки, ЗСУ чисельно більше ніж армія Наполеона, а ЗС моковитів менше ніж армія у Миколи 1
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09.12.2021 11:07 Відповісти
Вертаємось взад, чим ерефяне будуть зупиняти ракети у відповідь, ви знову знищите проросійський Харків і московитські Ростов, Белгород і Курськ.
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09.12.2021 11:17 Відповісти
А смысл? Владельцы половины, если не больше, бизнесов в Украине, те же россияне, напрямую, или через кого то. И сколько это надо миллионов тонн вооружений, что бы какой то город уничтожить?
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09.12.2021 11:24 Відповісти
Наивный тот, кто думает, что Ху@ла испугает кладбище кацапов. Нет не испугает. Он готов положить кацапов в землю ради оккупации Украины.
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09.12.2021 11:14 Відповісти
Зачем оккупировать Украину ?? зачем нужно население которое будет партизанить и убивать русских ?? просто всё будет разрушено ...... а дальше естественный распад гуманитарные конвои из ЕС но восстанавливать Украину некто не будет..... Поэтому и затеяли СП 2
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09.12.2021 11:22 Відповісти
З чого б це населення вбивало руських, мокшан, мордву, тувинців, башкір, бурятів, чеченців звичайно.
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09.12.2021 11:32 Відповісти
Кулеба не догадывается о том, чтобы у путина не было много смертей российских военных, надо всего лишь применить ракетные установки а ковровые бомбардировки, как в сирии.
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09.12.2021 11:59 Відповісти
Йому (*****) до лампочки. Баби ещьо нарожають...
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09.12.2021 12:22 Відповісти
Кулеба,ты просто насмешил...Ты реально веришь в то,что сказал?
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09.12.2021 12:29 Відповісти
 
 