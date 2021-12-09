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Байден розповість лідерам "Бухарестської дев'ятки" про свою розмову з Путіним, щоб почути їхню думку стосовно ситуації навколо України

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Байден розповість лідерам

Президент США Джо Байден у четвер поділиться з лідерами "Бухарестської дев'ятки" змістом своєї розмови з главою Росії Володимиром Путіним та обговорить із ними ситуацію навколо України.

Я інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Білий дім.

"(...) Він (Байден.- Ред.) проведе телефонну розмову з лідерами "Бухарестської дев'ятки"- нашими союзниками в НАТО на східному фланзі, щоб проінформувати їх про свою розмову з президентом Путіним, почути їхню думку щодо поточної ситуації в сфері безпеки та наголосити на прихильності Сполучених Штатів до трансатлантичної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перед розмовою з "Бухарестською дев'яткою" президент США має намір зателефонувати президентові України Володимиру Зеленському, "щоб обговорити нарощування військової сили Росії на кордонах України".

До "Бухарестської дев'ятки" (В9) входять такі країни, як Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Занепокоєння Путіна щодо НАТО буде обговорено на окремій зустрічі, - Байден

Переговори між президентами США та Росії відбулись у вівторок і тривали понад дві години. На них лідери обговорювали Україну та інші теми.
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Топ коментарі
+4
А думка может быть только одна - СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!!
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09.12.2021 09:34
+3
Такими темпами, лет, так через 10 другой президент США расскажет лидерам условной "Парижской девятки" про свой разговор с ****** относительно ситуации вокруг стран "Бухарестской девятки".
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09.12.2021 09:38
+2
А нашему хоть рассказали??? Или не стали отвлекать от утренней разминки)))
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09.12.2021 09:35
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А думка может быть только одна - СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!!
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09.12.2021 09:34 Відповісти
СУДЯ КАК ТИХО НА БОЛОТАХ МОСКАНИИ.....только комары гудят.. видимо Вове таки дали легкий пендель в 5 точку...
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09.12.2021 12:55 Відповісти
«як Болгарія, Чеська Республіка, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина. Джерело: https://censor.net/ua/n3304178»
Редактор , з переліку країн тількі Чехія - республіка ? 😀😀😀
Може ЧЕХІЯ ?
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09.12.2021 09:35 Відповісти
Чешская республика - официально полное название страны, хотя с недавнего времени используют официально название Чехия
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09.12.2021 09:39 Відповісти
І Словацька Республика - офіційна назва.

журналісти не думають зовсім
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09.12.2021 09:44 Відповісти
Де журналісти, а де думати?
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09.12.2021 11:17 Відповісти
Вы точно подметили. В ведущие универы мира принимают с высокими баллами по математике даже на гуманитарные факультеты , БО ДУМАТЬ надо везде .
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09.12.2021 11:28 Відповісти
А нашему хоть рассказали??? Или не стали отвлекать от утренней разминки)))
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09.12.2021 09:35 Відповісти
Це Ермак робить з Зе - дурочка зі спортзалу , а Зе явно не розуміє цього 😀😀
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09.12.2021 09:47 Відповісти
Такими темпами, лет, так через 10 другой президент США расскажет лидерам условной "Парижской девятки" про свой разговор с ****** относительно ситуации вокруг стран "Бухарестской девятки".
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09.12.2021 09:38 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.12.2021 11:08 Відповісти
А клоун чекає в куточку біля телефону своєї черги.
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09.12.2021 09:53 Відповісти
Да нет . Он с Ленкой обсуждает место где они будут жить на пенсии . Ему на страну плевать .
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30.12.2021 23:40 Відповісти
То есть зекрысе сегодня опять не позвонят
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09.12.2021 10:11 Відповісти
Это вообще треш...настолько презирать зескот,что даже в такой ситуации так открыто его игнорить...
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09.12.2021 10:14 Відповісти
А як ще можна відноситися до самоназванного "найвеличнішого лідера **********", так як до нього відносилися і за попереднім місцем роботи.
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09.12.2021 10:25 Відповісти
"Бухарестской девятки" ? При чем тут девятка ? Надо с Украиной обсуждать проблему в первую очередь .
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30.12.2021 23:39 Відповісти
 
 