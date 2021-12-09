Байден розповість лідерам "Бухарестської дев'ятки" про свою розмову з Путіним, щоб почути їхню думку стосовно ситуації навколо України

Президент США Джо Байден у четвер поділиться з лідерами "Бухарестської дев'ятки" змістом своєї розмови з главою Росії Володимиром Путіним та обговорить із ними ситуацію навколо України.

Я інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Білий дім.

"(...) Він (Байден.- Ред.) проведе телефонну розмову з лідерами "Бухарестської дев'ятки"- нашими союзниками в НАТО на східному фланзі, щоб проінформувати їх про свою розмову з президентом Путіним, почути їхню думку щодо поточної ситуації в сфері безпеки та наголосити на прихильності Сполучених Штатів до трансатлантичної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перед розмовою з "Бухарестською дев'яткою" президент США має намір зателефонувати президентові України Володимиру Зеленському, "щоб обговорити нарощування військової сили Росії на кордонах України".

До "Бухарестської дев'ятки" (В9) входять такі країни, як Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина.

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Переговори між президентами США та Росії відбулись у вівторок і тривали понад дві години. На них лідери обговорювали Україну та інші теми.