Німеччина розгляне варіант зупинки "Північного потоку-2" у разі російського вторгнення до України, - Financial Times
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Влада ФРН буде готова розглянути можливість зупинки "Північного потоку-2" у разі нападу Росії на Україну.
Про це Financial Times заявили джерела, обізнані з позицією Берліна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Видання зазначає, що новий канцлер ФРН Олаф Шольц – прихильник "Північного потоку". "Тим не менше, Захід має широкий спектр опцій, щоб відповісти у разі вторгнення РФ в Україну. Зупинка "Північного потоку-2" - одна з опцій", - йдеться у статті, акцентуючи увагу на тому, що це думка співрозмовників видання.
"Американські офіційні особи заявляють, що Шольц навряд чи прогнеться під американським тиском щодо газопроводу відразу після того, як став канцлером. Проте, на їх думку, загалом він підтримує ідею США про тиск на Путіна, щоб запобігти вторгненню", - наголошується в статті.
Financial Times зазначає, що за Ангела Меркель ФРН була за реалізацію "Північного потоку-2". Проте у новій коаліції "зелені" виступають проти цього проекту.
Будь ласка, зачекайте...
А закончится тем, что выразят глубочайшую озабоченность, как всегда.
"у разі російського вторгнення розгляне варіант зупинки "Північного потоку-2", який іще не запустили, і питання запуску начеб-то іще під питанням
Мы же торгуем с Россией
Севпоток-2 могут и заморозить…
Во вторых: почему немецкое население и немецкая химическая промышленность должна отказываться от дешёвого газа?
А давайте гнать в Германию газ украинской добычи по цене российского из СП1 и СП2 и все вопросы разрешаться сами собой.
2. Во время бойни в своем регионе вопрос цены снимается до восстановления статус-кво. Потому, может и будет отказываться от росгаза. А цены "дешевого" росгаза мы наблюдали в течение нескольких месяцев, потому здесь вопрос не в "дешевом росгазе", а в неопрятном беспринципном партнере-варваре - с такими вынуждено делаешь бизнес, но всегда готов к провокациям и ищещь дифференцированную альтернативу.
1. Говорили "не отразит" нападение, а "будет защищаться всеми достепными средствами".
"Германия рассмотрит-посмотрит, рассмотрит-посмотрит, рассмотрит-посмотрит и махнёт рукой - пусть качает"
Зажратый и успешный Запад не готов к ядерной войне. А бронетанковая орда России превосходит все армии ЕС вместе взятые с их семьями! Поэтому россияне, я думаю и после Путина, будут отхватывать у Европы по кусочку еще очень долго, и Украина не последняя...
Не так давно ще було "зупинить", тепер "розгляне", а в разі війни чекаємо "розглянули - нехай собі працює"
Щоб ви вдавилися тим газем.